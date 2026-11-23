LỜI TÒA SOẠN: Nhằm phản ánh toàn diện những tiềm năng, lợi thế và cơ hội phát triển của Vân Phong; những yêu cầu đặt ra trong công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư; những định hướng, giải pháp nhằm khơi thông nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển, từ số báo này Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa mở chuyên mục “Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong”, với tuyến bài xuyên suốt, chuyên sâu. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động; thúc đẩy sự vào cuộc tích cực, chủ động của các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, chung sức xây dựng Vân Phong trở thành khu kinh tế năng động, có sức cạnh tranh cao, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh và cả nước.

Việc Bộ Chính trị đồng ý chủ trương thành lập Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong được kỳ vọng sẽ tạo động lực và mở ra không gian phát triển mới cho khu vực. Với cơ hội áp dụng những cơ chế, chính sách vượt trội, Vân Phong có thêm điều kiện khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, từng bước trở thành cực tăng trưởng kinh tế biển quan trọng của quốc gia. Đây được xem là bước đột phá mang tính chiến lược, tạo tiền đề để Vân Phong bứt phá, vươn lên với tầm vóc và vị thế mới.

Kỳ vọng tạo sức bật mới cho toàn vùng

Một góc nam Vân Phong.

Theo Đề án thành lập Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong đang được UBND tỉnh hoàn thiện, phạm vi của khu kinh tế sẽ bao gồm toàn bộ địa giới hành chính phường Vân Phong, với diện tích tự nhiên 79.697ha (tương đương 796,97km²), dân số 239.734 người. Bên cạnh diện tích đất liền, phần mặt nước vịnh Vân Phong thuộc khu kinh tế hiện hữu, với diện tích dự kiến khoảng 86.933ha tiếp tục được quản lý, gắn kết chặt chẽ với khu kinh tế đặc biệt.

Về quy mô và phương án sắp xếp đơn vị hành chính, phường Vân Phong được hình thành trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 6 xã, phường gồm: Đại Lãnh, Tu Bông, Vạn Thắng, Vạn Ninh, Vạn Hưng, Đông Ninh Hòa; đồng thời tiếp nhận một phần của xã Bắc Ninh Hòa (6.178ha, 23.330 người) và một phần của phường Ninh Hòa (1.418ha, 10.403 người).

Cảng tổng hợp Nam Vân Phong.

Với không gian phát triển rộng lớn và lợi thế về kinh tế biển, Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong được định hướng trở thành trung tâm trung chuyển hàng hải quốc tế, với hạt nhân là cảng trung chuyển container quốc tế; trung tâm công nghiệp - năng lượng, công nghiệp hàng hải và tổ hợp du lịch biển cao cấp. Định hướng này không chỉ khai thác hiệu quả tiềm năng của vịnh Vân Phong mà còn gắn với chiến lược đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển hệ thống logistics hiện đại và tạo sức bật mới cho vùng duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.

Ông Trần Minh Chiến - Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh cho biết, trong quá trình xây dựng Đề án thành lập Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong, Tỉnh ủy, UBND tỉnh xác định kinh tế biển là nền tảng, tập trung vào 3 trụ cột chính: Cảng trung chuyển quốc tế; công nghiệp - năng lượng; du lịch, dịch vụ chất lượng cao. Theo đó, bắc Vân Phong ưu tiên phát triển cảng biển nước sâu, dịch vụ hàng hải và logistics; nam Vân Phong phát huy lợi thế về công nghiệp, năng lượng, cảng biển và các dịch vụ hỗ trợ. Hệ thống đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch được tổ chức theo hướng kết nối, bổ trợ lẫn nhau, hình thành không gian phát triển đa ngành.

Một góc bắc Vân Phong.

Đáng chú ý, lợi thế vịnh nước sâu mở ra khả năng nghiên cứu phát triển cảng trung chuyển quốc tế, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lớn, kết nối với mạng lưới vận tải biển khu vực và thế giới. Cùng với đó, công nghiệp và năng lượng tiếp tục là động lực tạo giá trị sản xuất, việc làm và nguồn thu; du lịch, dịch vụ tập trung vào phân khúc chất lượng cao, khai thác cảnh quan tự nhiên và giá trị sinh thái của vùng vịnh.

Cơ hội thu hút đầu tư

Đường nối quốc lộ với Đầm Môn.

Một trong những yếu tố tạo nên sức hấp dẫn của Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong là cơ chế, chính sách vượt trội. Bộ Chính trị cho phép khu kinh tế áp dụng mức ưu đãi tối đa tương đương Khu kinh tế Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi), cùng các cơ chế cao nhất trong khuôn khổ Luật Phát triển đô thị. Đây là cơ sở quan trọng để Vân Phong thu hút các nhà đầu tư chiến lược. Cùng với chính sách ưu đãi, phương án huy động nguồn lực đầu tư được xây dựng theo hướng Nhà nước tập trung đầu tư hạ tầng nền tảng, tạo điều kiện thu hút dòng vốn xã hội. Theo đề án, tổng nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2027 - 2035 dự kiến lên đến 774.564 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước dự kiến bố trí khoảng 77.209 tỷ đồng để đầu tư các công trình hạ tầng dùng chung thiết yếu như: Hạ tầng cảng trung chuyển container quốc tế Bắc Vân Phong, tuyến ĐT.651D, đường ven biển ĐT.651 - Vạn Ninh và 6 tuyến giao thông kết nối. Phần vốn còn lại dự kiến được huy động từ các nhà đầu tư chiến lược.

Khu vực công nghiệp, cảng biển tại nam Vân Phong.

Khi các dự án đi vào vận hành, bức tranh kinh tế Khánh Hòa được dự báo sẽ có sự chuyển dịch mạnh mẽ. Đến năm 2030, Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong dự kiến đóng góp 30% GRDP toàn tỉnh và tạo ra khoảng 55.000 việc làm. Đến năm 2035, GRDP trên địa bàn ước đạt khoảng 310.000 tỷ đồng, chiếm 35% GRDP của tỉnh, kim ngạch xuất khẩu chạm mốc 4 tỷ USD (gấp gần 8 lần năm 2025). Chi phí logistics cho hàng hóa toàn vùng miền Trung - Tây Nguyên dự kiến giảm từ 10 đến 15%. Hiệu quả kinh tế cũng được thể hiện qua dự báo thu ngân sách. Nếu giữ nguyên hiện trạng, tổng thu ngân sách lũy kế trên địa bàn giai đoạn 2027 - 2035 ước đạt khoảng 45.000 tỷ đồng. Trong khi đó, với mô hình khu kinh tế đặc biệt, con số này dự kiến tăng lên 208.438 tỷ đồng, tác động rất lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong.

Đồng chí Trần Hòa Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: “Việc nghiên cứu thành lập Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong theo Luật Phát triển đô thị năm 2026 xuất phát từ yêu cầu thực tiễn cần đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức Vân Phong thành một không gian kinh tế có tính liên kết cao, trong đó quy hoạch, hạ tầng, đầu tư và quản lý nhà nước phải được triển khai đồng bộ. Tỉnh xác định đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, có lộ trình và bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Mục tiêu không chỉ là tạo thêm một động lực tăng trưởng mới mà còn đưa Vân Phong trở thành cực phát triển có sức cạnh tranh ở tầm khu vực và quốc tế, đóng góp ngày càng lớn vào tăng trưởng, ngân sách và sự phát triển bền vững của tỉnh”.

Tỉnh sẽ triển khai quy trình lấy ý kiến Nhân dân, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định thành lập phường Vân Phong và trình Chính phủ quyết định công nhận Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong. Với nền tảng thể chế thông thoáng nhưng chặt chẽ, bộ máy quản trị tinh gọn và sự minh bạch ngay từ vạch xuất phát, Vân Phong đang hội tụ đủ điều kiện để biến khát vọng thành hiện thực, trở thành động lực tăng trưởng mới của kinh tế biển Việt Nam.