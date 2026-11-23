Niềm vui tăng gia
Sau những giờ huấn luyện, các học viên đào tạo sĩ quan hải quân giai đoạn 1 tại Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân lại hăng hái tham gia tăng gia, sản xuất.
Người nhổ cỏ, người tưới rau, người thu hoạch..., mỗi công việc đều được thực hiện với tinh thần trách nhiệm và niềm vui lao động. Không chỉ góp phần bổ sung nguồn rau xanh, cải thiện bữa ăn hằng ngày, hoạt động tăng gia còn giúp học viên rèn luyện ý thức tự lực, kỹ năng tổ chức, chỉ huy bộ đội lao động sản xuất. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt các học viên khi được thu hoạch những luống rau do chính tay mình chăm sóc, vun trồng.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/niem-vui-tang-gia-1065758