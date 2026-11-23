Người nhổ cỏ, người tưới rau, người thu hoạch..., mỗi công việc đều được thực hiện với tinh thần trách nhiệm và niềm vui lao động. Không chỉ góp phần bổ sung nguồn rau xanh, cải thiện bữa ăn hằng ngày, hoạt động tăng gia còn giúp học viên rèn luyện ý thức tự lực, kỹ năng tổ chức, chỉ huy bộ đội lao động sản xuất. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt các học viên khi được thu hoạch những luống rau do chính tay mình chăm sóc, vun trồng.

Niềm vui bên những luống rau khoai lang xanh tốt.

Mỗi người một việc, nhộn nhịp trên vườn rau.

Thu hoạch rau nhập vào bếp ăn của đơn vị.

Binh nhì Phạm Tấn Phát (bên trái) và Binh nhì Biện Văn Hải Lâm (Đại đội 3, Tiểu đoàn 457) phấn khởi với thành quả tăng gia.