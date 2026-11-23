Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Khánh Hòa với chủ đề "Dấu ấn Văn hóa Việt Nam - Sắc màu Khánh Hòa" tạo nên chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch... sôi nổi, với hơn 30 sự kiện chính đã và đang diễn ra khắp các địa phương trong tỉnh. Nhân dịp này, phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa đã trao đổi với bà Thái Thị Lệ Hằng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về những điểm nổi bật của Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Bà Thái Thị Lệ Hằng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Văn hóa nuôi dưỡng tình đoàn kết, gắn kết cộng đồng, tạo nên sức mạnh để văn hóa được gìn giữ và lan tỏa. Bà cho biết, Khánh Hòa đã cụ thể hóa tinh thần ấy như thế nào trong Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được diễn ra?

- Năm nay, Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) được tổ chức lần đầu trên phạm vi toàn quốc theo tinh thần Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và các hoạt động kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (1946 - 2026). Các hoạt động hướng tới tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, khơi dậy tinh thần đoàn kết và tạo điều kiện để Nhân dân trực tiếp tham gia, sáng tạo, thụ hưởng văn hóa.

Với tinh thần đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động liền mạch suốt tháng 11 với chủ đề “Dấu ấn văn hóa Việt Nam - Sắc màu Khánh Hòa” trên tất cả các loại hình văn hóa, nghệ thuật. Ngày hội khởi đầu từ chính các khu dân cư, rồi mới lan tỏa đến bảo tàng, di tích, sân khấu, quảng trường... Chúng tôi xác định ngày hội không chỉ nằm ở những đại cảnh lễ hội, mà phải để văn hóa chạm tới từng nếp nhà, từng người dân. Đó cũng là cách để mỗi người thấy mình không chỉ là khán giả, mà là chủ thể của ngày hội. Chính sự “cùng nhau” ấy làm nên sức mạnh gắn kết mà ngày hội hướng tới. Cũng với tinh thần bảo đảm quyền thụ hưởng văn hóa của Nhân dân mà Nghị quyết số 80 đề ra, trong ngày 24-11, Bảo tàng Hải dương học, Bảo tàng A.Yersin, Bảo tàng tỉnh cùng nhiều điểm tham quan khác sẽ mở cửa miễn phí đón người dân và du khách.

- Bà đánh giá thế nào về những dấu ấn mà ngày hội đã tạo ra?

- Khánh Hòa là nơi sinh sống của 35 dân tộc anh em, mỗi cộng đồng mang một sắc màu văn hóa riêng. Vì thế, chúng tôi khuyến khích mỗi địa phương, mỗi đơn vị chủ động chọn cách tổ chức phù hợp và hấp dẫn nhất với cộng đồng của mình. Điều đọng lại sâu sắc nhất là ngày hội đã thực sự trở thành dịp sinh hoạt ý nghĩa của người dân. Ở các khu dân cư, đó không chỉ là một buổi lễ mà là dịp người dân ngồi lại bên nhau, cùng hát múa, sẻ chia chuyện xóm làng. Những điệu múa, lời ca mộc mạc do chính người dân biểu diễn cho thấy văn hóa không phải thứ được “mang đến”, mà do chính cộng đồng vun đắp nên.

Đáng mừng hơn là cách công chúng, nhất là giới trẻ, tìm đến với di sản đã thay đổi từ “đến xem” sang “được sống cùng”. Ở Bảo tàng tỉnh, các em học sinh không còn đứng ngoài lớp kính mà tự tay tìm kiếm, ghép nối hiện vật, để lịch sử hàng nghìn năm của quê hương trở nên gần gũi, chạm được, hiểu được. Dưới chân Tháp Bà Pô Nagar, Tháp Pô Klong Garai, du khách tự tay nặn gốm, ngồi bên khung dệt, mặc trang phục của đồng bào Chăm. Qua trải nghiệm thực tế, giúp mỗi người không chỉ hiểu thêm mà còn bắt đầu yêu và muốn gìn giữ di sản.

Từ những buổi nói chuyện chuyên đề, triển lãm, hội sách cùng các đêm nghệ thuật nối tiếp nhau suốt tuần đã giúp mọi người cùng thưởng thức sắc màu văn hóa, bồi đắp ý thức về một quê hương. Ngày hội còn có sự chung tay của nhiều doanh nghiệp. Tiêu biểu là sự kiện “Giao lộ văn hóa” của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khánh Vĩnh - nơi nghệ thuật dân gian và làng nghề hai miền gặp nhau ngay trên phố đi bộ. Bài học lớn nhất từ lần đầu tổ chức là ngày hội chỉ thật sự có sức sống khi người dân là chủ thể, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, còn cộng đồng, nghệ nhân, doanh nghiệp cùng chung tay.

- Ngày 24-11 là cao điểm của chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam. Bà kỳ vọng điều gì và sau ngày hội, ngành văn hóa Khánh Hòa sẽ làm gì để văn hóa tiếp tục phát huy giá trị trong cuộc sống?

- Chúng tôi hy vọng các hoạt động trong ngày 24-11 sẽ tạo nên một ngày hội văn hóa sôi nổi, nơi người dân và du khách cùng tham gia, chia sẻ niềm vui. Nhưng điều chúng tôi kỳ vọng hơn cả là niềm tự hào khi một di sản của quê hương được ghi danh, ý thức trách nhiệm góp kỷ vật cho Bảo tàng Trường Sa để lưu giữ ký ức về những người đã hy sinh nơi đầu sóng và sự gắn bó khi được nghe những ca khúc mới viết về chính quê hương mình.

Tinh thần của Nghị quyết số 80 đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triển. Với Khánh Hòa, khi du lịch đã được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, 1 trong 4 động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh, việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa càng có ý nghĩa quan trọng. Thời gian tới, ngành văn hóa sẽ gắn di sản với du lịch văn hóa, để du khách đến Khánh Hòa không chỉ tận hưởng biển xanh, đảo đẹp mà còn cảm nhận được chiều sâu văn hóa của vùng đất này. Tôi tin tưởng, hy vọng, mỗi người dân sẽ ngày càng yêu quý văn hóa truyền thống, tự hào và chung tay gìn giữ, để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực cho sự phát triển bền vững của quê hương. Có như thế, chúng ta mới đến được tầng ý nghĩa lớn hơn của Ngày Văn hóa Việt Nam là đưa văn hóa từ nhận thức thành hành động, từ khẩu hiệu thành nếp sống. Ngày hội rồi sẽ khép lại, nhưng văn hóa vẫn hiện hữu trong mỗi nếp nhà, mỗi khu phố, trong cách mỗi người Khánh Hòa ứng xử với nhau. Bởi văn hóa không chỉ là di sản của hôm qua, mà còn là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh để Khánh Hòa vững bước vào tương lai.

- Xin cảm ơn bà!