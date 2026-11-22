Tham dự đại hội có Thượng tá Nguyễn Sỹ Hiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa; Đại tá Nguyễn Phong Viên, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh cùng đông đảo đại biểu, hội viên cựu nữ chiến sĩ Trường Sơn trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo chính trị trình bày tại đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù phần lớn hội viên đã cao tuổi, sức khỏe giảm sút và còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Ban Chấp hành Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh Khánh Hòa vẫn duy trì nền nếp sinh hoạt, củng cố và phát triển tổ chức với gần 160 hội viên; thực sự trở thành “mái nhà chung” ấm áp nghĩa tình để các cựu nữ chiến sĩ sẻ chia, động viên nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Ban Chấp hành Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh Khánh Hòa khóa III, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt đại hội.

Đặc biệt, nổi bật trong công tác hội nhiệm kỳ qua là các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống cho hội viên. Từ nguồn lực xã hội hóa, hội đã xây mới, sửa chữa nhiều nhà tình nghĩa; thăm hỏi, trao quà Tết tặng hội viên nghèo, gia đình chính sách, thương binh và nạn nhân chất độc da cam.

Tại khu vực Nha Trang, Hội duy trì hiệu quả các đợt quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ, trường mầm non vùng sâu và nhân dân Cuba…

Thượng tá Nguyễn Sỹ Hiến trao bằng khen tặng các hội viên.

Với khẩu hiệu “Đoàn kết - Nghĩa tình - Phát huy truyền thống - Xây dựng Hội vững mạnh”, nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh Khánh Hòa xác định tiếp tục kiện toàn tổ chức, kết nạp hội viên mới, đổi mới sinh hoạt phù hợp sức khỏe; đẩy mạnh phong trào “Nghĩa tình đồng đội”, hỗ trợ nhà ở với tinh thần “không để hội viên nào bị bỏ lại phía sau”, đồng thời lan tỏa lối sống “sống vui, sống khỏe, sống có ích”.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Thượng tá Nguyễn Sỹ Hiến ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các cấp hội trong nhiệm kỳ qua, đồng thời khẳng định vai trò, phẩm chất “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của lực lượng nữ chiến sĩ Trường Sơn, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từ thời chiến đến thời bình. Đồng thời, đề nghị Ban Chấp hành khóa mới cần nhanh chóng hoàn thiện quy chế sát với điều lệ hội và nhiệm vụ của địa phương; đa dạng hóa nguồn lực chăm lo hội viên ốm đau, phát triển kinh tế gia đình, tiến tới xóa bỏ nhà dột nát; đẩy mạnh tuyên truyền truyền thống cho thế hệ trẻ và khuyến khích hội viên rèn luyện dưỡng sinh, sống lạc quan.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh Khánh Hòa khóa III, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 7 đồng chí. Bà Nguyễn Thị Thủy được bầu giữ chức chủ tịch hội; các bà Lâm Thị Thanh Xuân và Lê Thị Hồng giữ chức Phó chủ tịch hội.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh Khánh Hòa khóa III, nhiệm kỳ 2026-2031 đã trao Bằng khen của Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa tặng 5 hội viên có thành tích xuất sắc trong các hoạt động xây dựng Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026.