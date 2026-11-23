Giá cao su thế giới hôm nay tăng giảm đan xen. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản biến động trái chiều giữa các kỳ hạn. Trong đó, hợp đồng giao tháng 11/2026 đi ngang ở mức 449 Yên/kg; hợp đồng tháng 12/2026 giảm 3.40 Yên/kg(-0,82%), xuống mức 414 Yên/kg; hợp đồng tháng 2/2027 tăng 0.40 Yên/kg(+0,10%), lên mức 415.90 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) giảm 0,1 Baht (0,11%) xuống mức 92,38 Baht/kg.

Trên thị trường giao ngay, giá cao su TSR 20 của Thái Lan giảm 1,92 Baht, xuống 83,09 Baht/kg; mủ latex cô đặc 60% giữ ở mức 60,38 Baht/kg.

Trên sàn SHFE (Thượng Hải) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên tiếp tục tăng mạnh tại các kỳ hạn giao hàng. Cụ thể, hợp đồng tháng 11/2026 tăng 510 Nhân dân tệ/tấn (+2,73%), lên mức 18.180 Nhân dân tệ/tấn; hợp đồng tháng 1/2027 tăng 525 Nhân dân tệ/tấn (+2,80%), lên mức18.235 Nhân dân tệ/tấn; hợp đồng tháng 3/2027 tăng 405 Nhân dân tệ/tấn (+2,16%), lên mức18.360 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 12 ở mức 235,10 Cent/kg, giảm 2,04%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 1/2027 ở mức 234,70 Cent/kg, giảm 2,09%.

Tuần qua, giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản lao dốc mạnh nhất kể từ tháng 6/2026. Theo Reuters, thị trường chịu sức ép từ diễn biến ảm đạm của chứng khoán Tokyo và nhu cầu lốp xe yếu.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua mủ nguyên liệu tại các doanh nghiệp được khảo sát tiếp tục ổn định. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.