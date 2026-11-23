Ngoài ra, các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát tại thành phố ngày càng chú trọng phát triển mạng lưới, nhân lực; đẩy mạnh số hóa, ứng dụng công nghệ và tích hợp dữ liệu; cũng như phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước để xây dựng các quy trình phục vụ ngày càng thông minh, minh bạch và hiệu quả. Qua đó, góp phần nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường và mở rộng phân khúc khách hàng.

Theo Thống kê thành phố Đồng Nai, trong 10 tháng của năm 2026, doanh thu dịch vụ bưu chính, chuyển phát trên địa bàn thành phố đạt hơn 410,1 tỷ đồng, tăng khoảng 31% so với cùng kỳ năm 2025. Nhu cầu giao nhận hàng hóa phục vụ mua sắm trực tuyến và hoạt động kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử được duy trì. Các doanh nghiệp bán lẻ, kinh doanh trực tuyến tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi, khuyến mại và hỗ trợ vận chuyển nhằm thu hút khách hàng, góp phần gia tăng số lượng đơn hàng cần giao nhận.