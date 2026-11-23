Không chỉ giúp người dân có thêm nguồn lực đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, hoạt động của Quỹ còn góp phần thúc đẩy liên kết, phát triển kinh tế tập thể, tạo việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống ở khu vực nông thôn.

MỞ RỘNG CƠ HỘI PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Đối với nhiều hội viên, nông dân, thiếu vốn là một trong những khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng duy trì và mở rộng sản xuất. Nhu cầu đầu tư cây giống, con giống, vật tư, cải tạo vườn, mua sắm máy móc, thiết bị và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật ngày càng tăng, trong khi khả năng tích lũy của không ít hộ còn hạn chế.

Thông qua Dự án “Chăn nuôi dê sinh sản, dê thịt”, Quỹ Hỗ trợ nông dân giải ngân nguồn vốn hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất.

Trước thực tế đó, Quỹ HTND trở thành một trong những kênh hỗ trợ tài chính thiết thực, tạo điều kiện để hội viên có thêm nguồn lực phát triển kinh tế.

Thực tế hoạt động của Quỹ HTND tỉnh Tiền Giang và Quỹ HTND tỉnh Đồng Tháp trước hợp nhất cho thấy nguồn vốn đã được tập trung hỗ trợ các dự án sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện từng địa phương.

Trong đó, phương thức cho vay theo dự án nhóm hộ giúp nhiều hội viên cùng tiếp cận nguồn vốn, phối hợp trong sản xuất, trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong quá trình thực hiện phương án kinh doanh.

Tại Tiền Giang (trước đây), giai đoạn từ năm 2021 đến ngày 30-6-2025, Quỹ HTND đã thực hiện cho vay 253 lượt dự án, với tổng số vốn giải ngân hơn 81 tỷ đồng, hỗ trợ 6.173 lượt hộ hội viên, nông dân tham gia vay vốn. Đến ngày 30-6-2025, dư nợ đạt hơn 73 tỷ đồng, gồm 241 dự án với 5.681 hộ vay.

Mỗi dự án có bình quân trên 10 người tham gia, mức vay bình quân khoảng 320 triệu đồng/dự án; mức vay đối với từng hộ từ 10 - 50 triệu đồng.

Nguồn vốn được sử dụng để đầu tư sản xuất, mua cây giống, con giống, vật tư và mở rộng quy mô các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện của từng địa bàn.

Đồng thời, chất lượng tín dụng được duy trì ổn định. Trong giai đoạn 2021 - 2025, tỷ lệ nợ quá hạn của Quỹ HTND tỉnh Tiền Giang dao động từ 0,02% đến 0,11%; đến ngày 30-6-2025 còn 0,02%.

Qua đó cho thấy công tác quản lý, theo dõi và đôn đốc thu hồi vốn được quan tâm, góp phần bảo đảm an toàn nguồn vốn để tiếp tục hỗ trợ các dự án mới.

Đối với Quỹ HTND tỉnh Đồng Tháp trước hợp nhất, riêng năm 2024 đã triển khai 97 dự án, với 1.046 hộ vay, tổng số tiền hơn 58 tỷ đồng. Nguồn vốn được tập trung vào các phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tế, tạo điều kiện để hội viên đầu tư phát triển sản xuất và từng bước mở rộng quy mô kinh tế hộ.

Tính đến ngày 30-6-2025, tổng dư nợ Quỹ HTND của hai tỉnh đạt trên 150,9 tỷ đồng, với 412 dự án và 7.248 hộ vay. “Chúng tôi xác định hiệu quả hoạt động của Quỹ không chỉ được đánh giá qua quy mô nguồn vốn, số dự án hay số hộ được vay, mà quan trọng hơn là khả năng giúp nông dân tổ chức sản xuất hiệu quả, tạo việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống. Vì vậy, chất lượng từng dự án và hiệu quả sử dụng vốn luôn được đặt lên hàng đầu”, đồng chí Huỳnh Công Minh, Phó Giám đốc Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Đồng Tháp cho biết.

Bên cạnh đó, cách thức cho vay theo nhóm hộ còn tạo sự gắn kết giữa những người cùng tham gia sản xuất, kinh doanh. Các hộ có điều kiện trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong quá trình thực hiện dự án, từ đó góp phần hình thành và củng cố các tổ hội nông dân nghề nghiệp, chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hợp tác và hợp tác xã. Ngoài việc giải quyết nhu cầu vốn trước mắt, Quỹ còn góp phần thay đổi cách thức tổ chức sản xuất, hạn chế tình trạng sản xuất nhỏ lẻ.

PHÁT HUY HIỆU QUẢ NGUỒN VỐN

Từ những kết quả đạt được, việc hợp nhất Quỹ HTND tỉnh Tiền Giang và Quỹ HTND tỉnh Đồng Tháp trước đây để thành lập Quỹ HTND tỉnh Đồng Tháp có ý nghĩa quan trọng trong việc tập trung nguồn lực, thống nhất quản lý và nâng cao khả năng hỗ trợ hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh.

Những năm qua, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn thường xuyên quan tâm hỗ trợ kỹ thuật sản xuất cho nông dân yên tâm phát triển mô hình từ Quỹ Hỗ trợ nông dân. Ảnh: VĂN THẢO

Theo Đề án thành lập Quỹ HTND tỉnh Đồng Tháp, tại thời điểm ngày 30-6-2025, tổng nguồn vốn điều lệ do ngân sách nhà nước cấp và nguồn vốn huy động của 2 Quỹ đạt trên 147 tỷ đồng.

Trong đó, vốn điều lệ do ngân sách nhà nước cấp là hơn 93 tỷ đồng, vốn huy động đạt hơn 53 tỷ đồng. Đây là cơ sở để tiếp tục duy trì hoạt động cho vay, đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh của hội viên, nông dân sau hợp nhất.

Đồng chí Huỳnh Công Minh, Phó Giám đốc Quỹ HTND tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Thời gian tới, Quỹ sẽ tăng cường nắm bắt nhu cầu vay vốn từ cơ sở, lựa chọn những dự án có tính khả thi, phù hợp với điều kiện sản xuất và lợi thế của từng địa phương; chú trọng các phương án có sự liên kết giữa các hộ, gắn sản xuất với nhu cầu thị trường và định hướng phát triển kinh tế tập thể.

Cùng với đó, Quỹ tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm định, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau giải ngân; phối hợp chặt chẽ với Hội Nông dân các cấp trong việc hướng dẫn, hỗ trợ hội viên sử dụng vốn đúng mục đích, chủ động phòng ngừa rủi ro và thu hồi vốn đúng quy định.

Chúng tôi mong muốn mỗi dự án được triển khai không chỉ giúp hội viên giải quyết khó khăn về vốn, mà còn tạo cơ hội để nông dân liên kết, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực sản xuất, từng bước chuyển từ kinh tế hộ riêng lẻ sang hợp tác, liên kết và phát triển sản xuất theo hướng chuyên nghiệp, bền vững”.

Việc thống nhất một đầu mối quản lý còn tạo điều kiện phân bổ, điều phối nguồn vốn phù hợp với nhu cầu thực tế của từng địa bàn, từng nhóm đối tượng và loại hình dự án.

Qua đó, nguồn vốn có thể được sử dụng tập trung, hiệu quả hơn, đồng thời bảo đảm công tác thẩm định, giải ngân, kiểm tra, giám sát và thu hồi vốn được thực hiện đồng bộ.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, Quỹ đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng khả năng hỗ trợ vốn, ưu tiên những phương án, dự án có tính khả thi, có khả năng tạo việc làm, tăng thu nhập và phát huy lợi thế sản xuất của từng địa bàn.

Theo kế hoạch, năm 2026, nguồn vốn chủ sở hữu dự kiến triển khai 210 dự án với 3.150 hộ vay; đến năm 2030 dự kiến tăng lên 316 dự án với 4.740 hộ vay. Đối với nguồn vốn ủy thác, dự kiến thực hiện 35 dự án với 525 hộ vay mỗi năm.

Cùng với mở rộng quy mô hỗ trợ, Quỹ định hướng gắn hoạt động cho vay với phát triển kinh tế tập thể, xây dựng tổ hợp tác, hợp tác xã, tổ hội nông dân nghề nghiệp, chi hội nông dân nghề nghiệp và các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị.

Để nguồn vốn hỗ trợ không chỉ giải quyết khó khăn trước mắt mà còn tạo nền tảng cho nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng khả năng hợp tác và phát triển kinh tế ổn định hơn.

Theo phương án phát triển nguồn vốn, đến năm 2030, tổng nguồn vốn điều lệ do ngân sách nhà nước cấp và nguồn vốn huy động dự kiến đạt trên 236 tỷ đồng.

Trong đó, vốn điều lệ do ngân sách nhà nước cấp là hơn 165 tỷ đồng, vốn huy động đạt hơn 71 tỷ đồng. Bên cạnh nguồn ngân sách, Quỹ sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia tài trợ, ủng hộ, góp phần đa dạng hóa nguồn lực tài chính phục vụ nông dân.

Để nguồn vốn phát huy hiệu quả, công tác quản lý, kiểm tra và giám sát tiếp tục được xác định là nhiệm vụ quan trọng. Quỹ sẽ tăng cường theo dõi quá trình sử dụng vốn, tình hình thực hiện dự án, đôn đốc thu hồi vốn và chủ động nhận diện, phòng ngừa rủi ro.

Hội Nông dân các cấp tiếp tục phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn, đồng thời nắm bắt khó khăn trong quá trình sản xuất để có giải pháp hỗ trợ phù hợp.

Với định hướng tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý và gắn hỗ trợ vốn với tổ chức lại sản xuất, Quỹ HTND tỉnh Đồng Tháp được kỳ vọng tiếp tục trở thành điểm tựa tài chính thiết thực cho hội viên, nông dân.

Qua đó, tạo thêm cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống và góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững tại khu vực nông thôn.