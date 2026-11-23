Đó là không chỉ được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn, mà còn phải thực sự có sức cạnh tranh trên thị trường. Đây cũng là bước chuyển từ vận động tiêu dùng hàng Việt sang xây dựng hệ sinh thái sản xuất, phân phối và tiêu dùng trong nước, khai thác hiệu quả thị trường nội địa.

Sản phẩm bình nóng lạnh của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà được người tiêu dùng tin dùng. Ảnh: PV

Những mục tiêu của Chương trình “Hàng Việt vì người Việt”

Thị trường tiêu dùng nội địa với quy mô hơn 100 triệu dân đang trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế. Trong bối cảnh đất nước đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030, việc khai thác hiệu quả sức mua trong nước, phát triển sản xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa Việt Nam có ý nghĩa ngày càng lớn. Tuy nhiên, để thị trường nội địa thực sự trở thành động lực tăng trưởng bền vững, hàng Việt cần nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.

Ngày 29-10 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2069/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Hàng Việt vì người Việt” giai đoạn 2026-2030. Chương trình đặt mục tiêu xây dựng và phát triển hệ sinh thái hàng Việt Nam bảo đảm chất lượng, có sức cạnh tranh thực chất, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường và người tiêu dùng trong nước; hình thành các thương hiệu hàng Việt mạnh được người tiêu dùng tin tưởng và sẵn sàng lựa chọn; đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của nền kinh tế.

Theo chương trình, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ

tiêu dùng phấn đấu tăng bình quân 14-15%/năm trong giai đoạn 2026-2030, đạt khoảng 13.500-14.000 nghìn tỷ đồng vào năm 2030. Tỷ lệ hàng Việt tại các siêu thị, trung tâm thương mại duy trì trên 80%, tại các kênh thương mại truyền thống đạt trên 60%. Doanh thu thị trường nội địa của các ngành sản xuất hàng tiêu dùng Việt tăng bình quân 12-15%/năm.

Những mục tiêu này cho thấy thị trường nội địa không còn đơn thuần là nơi tiêu thụ sản phẩm, mà được đặt trong mối quan hệ trực tiếp với năng lực sản xuất, phát triển thương hiệu và khả năng tăng trưởng của doanh nghiệp Việt Nam. Sức mua trong nước cần được chuyển hóa thành động lực thúc đẩy sản xuất, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng và gia tăng giá trị sản phẩm.

Theo Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước

(Bộ Công Thương) Trần Hữu Linh, trong bối cảnh Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số liên tục từ nay đến năm 2030, thị trường nội địa phải tăng trưởng tối thiểu 14% mỗi năm. Để triển khai chương trình, Bộ Công Thương xác định 3 yếu tố quan trọng là chất lượng, giá thành và sự trải nghiệm. Đây cũng là những yếu tố quyết định khả năng cạnh tranh của hàng Việt khi người tiêu dùng có nhiều lựa chọn và yêu cầu ngày càng cao.

Thúc đẩy đồng bộ các khâu của hệ sinh thái

Để hàng Việt cạnh tranh bền vững, không thể chỉ tập trung vào khâu sản xuất, mà cần giải quyết đồng bộ những mắt xích từ nguyên liệu, công nghệ, logistics đến phân phối và tiếp cận người tiêu dùng. Chương trình “Hàng Việt vì người Việt” giai đoạn 2026-2030 đặt ra nhiều giải pháp nhằm hình thành hệ sinh thái kết nối các chủ thể trong chuỗi giá trị. Trong đó, một trong những yêu cầu quan trọng là nâng cao năng lực của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã và hộ kinh doanh.

Chủ tịch Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam Trần Thị Phương Lan cho rằng, để chương trình “Hàng Việt vì người Việt” đạt hiệu quả, cần thúc đẩy đồng bộ từ khâu sản xuất đến phân phối, bán lẻ và đưa sản phẩm tới người tiêu dùng. Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về thị trường, chuyển đổi số và logistics, tạo nền tảng để sản phẩm Việt có chất lượng tốt, bảo đảm và đủ sức cạnh tranh.

Thực tế, nhiều doanh nghiệp Việt đã có sản phẩm tốt nhưng chưa xây dựng được thương hiệu tương xứng, chưa tiếp cận hiệu quả các hệ thống phân phối lớn hoặc còn hạn chế trong việc mở rộng thị trường. Chi phí logistics, mặt bằng bán lẻ, quảng bá và kết nối thị trường cũng ảnh hưởng đến giá thành và khả năng cạnh tranh. Chương trình vì vậy đặt mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực kinh doanh, marketing, xây dựng thương hiệu, thương mại điện tử và chuyển đổi số; đồng thời cung cấp thông tin thị trường, xu hướng tiêu dùng, phân tích cạnh tranh và dự báo nhu cầu. Mô hình “Nhà nước hỗ trợ - Hiệp hội chủ trì - Doanh nghiệp bứt phá” được xác định là hướng triển khai nhằm phát huy vai trò của từng chủ thể trong phát triển thương hiệu và mở rộng thị trường.

Chương trình cũng thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, khuyến khích doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ưu tiên mua hàng từ các nhà cung ứng Việt Nam đáp ứng tiêu chí. Đây là hướng đi có ý nghĩa đối với việc phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và gia tăng giá trị sản xuất trong nước. Những liên kết này không chỉ mở rộng đầu ra cho doanh nghiệp Việt mà còn tạo điều kiện tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn lớn.

Cùng với phát triển các kênh phân phối truyền thống và hiện đại, thương mại điện tử được xác định là không gian quan trọng để hàng Việt mở rộng thị trường. Việc đưa hàng Việt lên các nền tảng số giúp doanh nghiệp tiếp cận người tiêu dùng nhanh hơn, mở rộng phạm vi thị trường và giảm phụ thuộc vào các kênh phân phối truyền thống. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả cơ hội này, doanh nghiệp cần đầu tư vào hình ảnh sản phẩm, chất lượng dịch vụ, quản trị đơn hàng, hậu mãi và khả năng đáp ứng nhu cầu khách hàng. Thương mại điện tử cũng đòi hỏi sự minh bạch về nguồn gốc, thông tin sản phẩm và trách nhiệm của người bán.