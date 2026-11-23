Giá dầu thế giới

Tuần trước, giá dầu Brent đã giảm gần 4%, trong khi giá dầu WTI kỳ hạn tháng 12-2026 mất 5%. Nguyên nhân chủ yếu đến từ kỳ vọng nguồn cung dư thừa gia tăng, khi lượng dầu thô vận chuyển qua eo biển Hormuz đã trở lại gần mức trước khi nổ ra xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

Khép lại phiên giao dịch cuối tuần qua, dầu Brent đóng cửa ở mức 92,57 USD/thùng, còn dầu WTI của Mỹ chốt phiên ở mức 83,41 USD/thùng.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết, thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ quay trở lại trạng thái dư cung trong quý IV năm nay, khi xuất khẩu dầu từ Trung Đông phục hồi nhanh hơn tốc độ tăng trưởng của nhu cầu dầu toàn cầu, bất chấp các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động vận tải biển vẫn tiếp diễn.

Giá dầu thế giới có xu hướng giảm nhờ kỳ vọng về tình trạng dư cung ngày càng gia tăng. Ảnh minh họa: Reuters

Ông Aldo Spanjer, chiến lược gia hàng hóa tại BNP Paribas cho biết, dòng chảy xuất khẩu từ Trung Đông trong tuần qua tiếp tục duy trì tương đối mạnh. Bên cạnh đó, thị trường vẫn đang có quan điểm rằng khi nào các bên còn tiếp tục đàm phán, thì khả năng đạt được một thỏa thuận vẫn còn.

Các nhà phân tích của Saxo nhận định, dù rủi ro gián đoạn nguồn cung vẫn hiện hữu, những lo ngại về nhu cầu trong ngắn hạn đang tạo áp lực lên giá dầu. Trong đó, tâm lý né tránh rủi ro trên thị trường nói chung và những lo ngại liên quan đến sự đảo chiều của giao dịch cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) là những yếu tố đáng chú ý.

Trong một diễn biến khác, báo cáo của Tổ chức sáng kiến dữ liệu chung về dầu mỏ (JODI) tiếp tục củng cố những lo ngại về tình trạng dư cung sau khi cho biết xuất khẩu dầu thô của Saudi Arabia trong tháng 9 tăng gần 21% so với tháng 8, lên mức 5,38 triệu thùng/ngày. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 2-2026.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 23-11 cụ thể như sau:

Giá xăng dầu các loại ở trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm từ 15 giờ chiều 19-11 theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Tài chính; trong đó trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước) với xăng sinh học là 200 đồng/lít và dầu mazut là 800 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ và Iran tấn công qua lại lẫn nhau; tiếp tục diễn ra các vụ tấn công ở eo biển Hormuz nhằm vào tàu chở dầu; Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA dự báo thị trường dầu mỏ sẽ dư cung trong quý IV năm nay do việc xuất khẩu dầu từ khu vực Trung Đông đang phục hồi nhanh; cuộc xung đột giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng có diễn biến giảm là chủ yếu.