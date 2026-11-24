Thông qua các hoạt động phong phú, đậm bản sắc, văn hóa tiếp tục phát huy vai trò là sợi dây kết nối các thành viên trong cộng đồng, góp phần vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Sắc màu ngày hội

Tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn Đồng Ý, xã Tân Tri, chúng tôi ấn tượng với chương trình văn nghệ và các hoạt động văn hóa đậm bản sắc dân tộc. Không gian ngày hội thêm rộn ràng với những trò chơi dân gian như đi cà kheo, nhảy dây, bắn nỏ, nhảy sạp, kéo co. Những trò chơi tưởng chừng đã quen thuộc ấy được tái hiện trong tiếng cổ vũ, tiếng cười vui vẻ, mang đến không khí sôi nổi và gợi nhắc những nét đẹp trong đời sống văn hóa cộng đồng.

Lãnh đạo các xã biên giới tiếp nhận học bổng từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho các em học sinh trên địa bàn trong Chương trình Tháng cao điểm "Vì người nghèo", Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tổ chức tại xã Quốc Khánh

Cháu Dương Thị Tuyền, sinh năm 2019, trú tại thôn Đồng Ý, xã Tân Tri chia sẻ: Đây là lần đầu tiên cháu được tham dự ngày hội với nhiều hoạt động vui như vậy. Cháu thích nhất là được trải nghiệm đi cà kheo, nhảy sạp và tham gia các trò chơi dân gian. Cháu mong muốn sẽ có thêm nhiều dịp được tham gia những hoạt động như thế này.

Không chỉ riêng thôn Đồng Ý, tại các khu dân cư trên địa bàn xã Tân Tri, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay được tổ chức gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Tùy điều kiện thực tế, mỗi thôn lựa chọn những hình thức giao lưu, sinh hoạt văn hóa phù hợp, tạo không khí vui tươi, khuyến khích người dân cùng tham gia, góp phần đưa các giá trị văn hóa truyền thống hiện diện sinh động trong đời sống cộng đồng.

Bà Dương Thị Thanh Thịnh, Chủ tịch UBND xã Tân Tri cho biết: Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao dân tộc và trò chơi dân gian trong dịp này nhằm hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Thông qua các hoạt động, xã mong muốn tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khuyến khích người dân các thôn cùng tham gia, qua đó góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và củng cố khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Đối với địa bàn xã biên giới Đồng Đăng, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay có thêm những hoạt động mang dấu ấn riêng. Bà Đào Thị Thanh Mai, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đồng Đăng cho biết: Tại ngày hội, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, Đồn Biên phòng Bảo Lâm phối hợp với Ban Công tác Mặt trận một số thôn tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian mang đậm bản sắc các dân tộc. Trong đó, địa phương mời các câu lạc bộ, nghệ nhân tham gia giao lưu, biểu diễn, góp phần làm phong phú không gian văn hóa ngày hội.

Trong tháng 11/2026, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 được tổ chức tại 100% khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh phần lễ với các nội dung ôn lại truyền thống MTTQ Việt Nam, đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua và đề ra nhiệm vụ trong năm tiếp theo, phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và trò chơi dân gian, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Điểm dễ nhận thấy tại ngày hội là sự phong phú, đa dạng trong sắc màu văn hóa của mỗi cộng đồng dân cư. Từ những bộ trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu đến các làn điệu dân ca mượt mà đã tạo nên không gian đậm bản sắc, góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: Năm 2026, việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 đã tạo thêm không gian để các giá trị văn hóa truyền thống được giới thiệu, thực hành và lan tỏa trong đời sống cộng đồng. Trên cơ sở định hướng chung của tỉnh, MTTQ các cấp phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên hướng dẫn, vận động khu dân cư lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế, đặc điểm văn hóa của từng địa bàn; khuyến khích tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, giới thiệu ẩm thực, nghề truyền thống, sản phẩm đặc trưng. Thông qua đó, không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc mà còn tạo sự gắn bó, sẻ chia giữa các thành viên trong cộng đồng.

Sợi dây gắn kết

Không chỉ được vun đắp qua những hoạt động giao lưu, gìn giữ bản sắc văn hóa, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng còn được thể hiện bằng sự quan tâm, sẻ chia và giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.

Tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, nhiều khu dân cư đã lồng ghép các hoạt động chăm lo an sinh xã hội, trao sinh kế, hỗ trợ hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Các em nhỏ tham gia nhảy dây trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại thôn Đồng Ý, xã Tân Tri

Tiêu biểu, tại Chương trình Tháng cao điểm “Vì người nghèo” gắn với Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp tổ chức tại xã Quốc Khánh, các đơn vị đã ủng hộ trực tiếp hơn 5,3 tỷ đồng. Nguồn lực này được dành để hỗ trợ sinh kế, xây dựng nhà ở, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các xã biên giới và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Ông Lăng Văn Phòng, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Phú Bình, xã Đồng Đăng chia sẻ: Được hỗ trợ 10 triệu đồng để phát triển sinh kế, tôi rất phấn khởi và cảm ơn sự quan tâm của các cấp, các ngành đã dành cho gia đình. Đây là nguồn động viên thiết thực, giúp gia đình có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, tại ngày hội, các khu dân cư còn biểu dương, khen thưởng những tập thể tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động và các phong trào thi đua; các cấp, ngành quan tâm thăm hỏi, tặng quà người có uy tín, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tại một số nơi còn tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Những hoạt động thiết thực ấy không chỉ thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn bó trong cộng đồng.

Không chỉ là dịp để người dân cùng nhìn lại kết quả đã đạt được, trao đổi, bàn bạc những giải pháp xây dựng khu dân cư, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 còn góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức chung tay vì cộng đồng. Từ những hoạt động văn hóa truyền thống đến sự quan tâm, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, các giá trị văn hóa tiếp tục được bồi đắp và hiện diện trong đời sống thường ngày. Bởi văn hóa không chỉ nằm trong làn điệu dân ca, trang phục hay trò chơi dân gian mà còn được thể hiện qua tình làng, nghĩa xóm, sự đùm bọc và trách nhiệm của mỗi người với cộng đồng. Đó cũng chính là sợi dây bền chặt kết nối các thành viên, góp phần xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh và phát triển.