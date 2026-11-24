Tối 23/11, sân vận động Kon Tum (phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi﻿) trở thành điểm hội tụ của đông đảo người dân và du khách.

Hàng nghìn người đổ về theo dõi Đêm hội cồng chiêng, các tuyến đường xung quanh sân vận động cũng chật kín người.

Đêm hội cồng chiêng do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức, chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), đồng thời khép lại Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2026.

Chương trình quy tụ hơn 3.000 nghệ nhân thuộc cộng đồng các dân tộc trong tỉnh. Sự hội tụ đông đảo của các nghệ nhân góp phần tạo nên không gian giao lưu, trình diễn văn hóa đặc sắc, thể hiện bản sắc của các cộng đồng dân tộc trên địa bàn tỉnh

Phát biểu tại đêm hội, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên khẳng định qua gần một tháng tổ chức, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2026 đã thực sự trở thành ngày hội của đồng bào các dân tộc. Các hoạt động được triển khai rộng khắp tại 96 xã, phường, đặc khu, lan tỏa tinh thần đoàn kết từ miền núi, vùng biên giới đến đồng bằng, ven biển và hải đảo.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đề nghị các cấp, ngành chú trọng trao truyền di sản cho thế hệ trẻ, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch, kinh tế di sản và công nghiệp văn hóa; đồng thời tôn trọng giá trị nguyên gốc, không đánh đổi bản sắc văn hóa lấy lợi ích kinh tế trước mắt.

Hàng nghìn người dân có mặt từ sớm, tập trung kín khu vực sân vận động để chờ đón những màn trình diễn cồng chiêng, xoang đặc sắc. Các tuyến đường xung quanh sân vận động Kon Tum cũng đông nghịt người, tạo nên không khí náo nhiệt trong đêm hội.

Sau phần lễ, chương trình nghệ thuật được dàn dựng với các tiết mục diễn tấu cồng chiêng, xoang, dân ca kết hợp nghệ thuật đương đại. Sự tham gia của nghệ nhân, nghệ sĩ, học sinh và các ca sĩ mang đến không gian nghệ thuật đa sắc màu.

Tiếng cồng chiêng ngân vang hòa cùng điệu xoang rộn ràng, những làn điệu dân ca tạo nên không khí sôi nổi. Các tiết mục tái hiện sinh động đời sống văn hóa, sức sống của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên.

Anh Nguyễn Văn Hà (trú phường Kon Tum) chia sẻ được trực tiếp hòa mình vào không gian cồng chiêng với hàng nghìn nghệ nhân trình diễn là trải nghiệm rất đặc biệt.

"Tiếng cồng chiêng không chỉ là âm thanh của lễ hội mà còn chứa đựng những giá trị văn hóa được các thế hệ gìn giữ, trao truyền. Những đêm hội như thế này góp phần đưa di sản đến gần hơn với người dân, nhất là thế hệ trẻ, để bản sắc văn hóa dân tộc tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa”, anh Hà nhấn mạnh.

Dịp này, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đối với Di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum.

Khép lại chương trình, màn pháo hoa rực sáng trên bầu trời, kéo dài trong tiếng reo hò, cổ vũ của đông đảo người dân. Những chùm pháo hoa lung linh tạo nên màn kết đầy ấn tượng, góp phần đẩy không khí đêm hội lên cao trào, để lại nhiều cảm xúc trong lòng người dân và du khách.