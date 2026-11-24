Không gian diễn ra chương trình nghệ thuật - thời trang “Bản sắc Việt”

Tối 23.11, tại sân khấu không gian sắp đặt “Ngôi nhà chung”, phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), Trung tâm Nghệ thuật Thành phố tổ chức chương trình nghệ thuật - thời trang “Bản sắc Việt”, dưới sự chỉ đạo nội dung của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, kết hợp trình diễn thời trang, âm nhạc dân tộc và nghệ thuật ánh sáng nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống.

Thông qua ngôn ngữ thời trang và âm nhạc truyền thống, chương trình giới thiệu nét đẹp văn hóa Việt Nam

Lấy cảm hứng từ hoa văn Trống Đồng và hình tượng Chim Lạc, không gian “Ngôi nhà chung” được xây dựng như một điểm kết nối những giá trị văn hóa lâu đời của dân tộc.

Thông qua ngôn ngữ thời trang và âm nhạc truyền thống, chương trình giới thiệu nét đẹp văn hóa Việt Nam được hình thành, lưu truyền và sáng tạo qua nhiều thế hệ, gắn với đời sống của 54 dân tộc anh em.

Điểm nhấn của đêm diễn là bốn bộ sưu tập (BST) thời trang đến từ các nhà thiết kế. Mở đầu chương trình, BST “Vàng son” của NTK Tuấn Hải mang đến những thiết kế lấy cảm hứng từ vẻ đẹp truyền thống, kết hợp nét cổ điển với tinh thần sáng tạo hiện đại.

Tiếp đó, bộ sưu tập “Vương giả chi hoa” của NTK Viết Bảo khai thác hình tượng hoa Ngô đồng, loài hoa gắn với không gian cung đình Huế, tái hiện vẻ đẹp thanh tao và khí chất vương giả của vùng đất Cố đô.

Tiếp nối tinh thần tôn vinh văn hóa Việt, BST “Sắc hội” của Lê Ngọc Thủy Tiên thuộc thương hiệu Xem Couture lấy cảm hứng từ tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ Việt Nam. Các họa tiết hoa lá, màu sắc đặc trưng cùng kỹ thuật thêu, đính kết thủ công được đưa vào từng thiết kế, tái hiện không khí lễ hội truyền thống.

Khép lại phần trình diễn là BST áo dài “Kỷ nguyên vươn mình” của bộ đôi NTK Dexnol – Tuấn Huỳnh. Trên nền phom dáng áo dài truyền thống, các NTK kết hợp hình ảnh hoa sen, hoa văn Trống Đồng với yếu tố công nghệ hiện đại, thể hiện sự giao thoa giữa di sản và sáng tạo đương đại.

Á hậu Siêu quốc gia Đặng Thanh Ngân chia sẻ: “Trước khi trình diễn, tôi thường tìm hiểu kỹ về ý tưởng và tinh thần của từng bộ trang phục để lựa chọn cách thể hiện phù hợp.

Chẳng hạn, với trang phục có tông màu đỏ, tôi sẽ chọn những bước catwalk mạnh mẽ, dứt khoát. Ngược lại, với những thiết kế có gam màu nhẹ nhàng, tôi ưu tiên phong thái uyển chuyển, thướt tha để truyền tải trọn vẹn tinh thần của bộ trang phục”.

Bên cạnh thời trang, chương trình còn có phần hòa tấu của nhóm nhạc dân tộc Sắc Màu với sự tham gia của các nghệ sĩ Ngọc Hân (sáo trúc), Mẫn Nhi (tỳ bà), Bích Triều (đàn tranh) và Gia Hân (đàn bầu).

Các nghệ sĩ biểu diễn liên khúc Việt Nam thịnh vượng sáng ngời - Made in Việt Nam - Một vòng Việt Nam, góp phần tạo nên không gian nghệ thuật kết hợp giữa âm hưởng truyền thống và tinh thần hiện đại.

Chị Trương Hồng Anh, đến từ phường Bình Trưng, TP.HCM, cho biết chị ấn tượng với BST “Kỷ nguyên vươn mình”. Theo chị, sự kết hợp giữa phom dáng áo dài truyền thống với các yếu tố công nghệ hiện đại mang đến nét mới mẻ, giúp những giá trị văn hóa Việt Nam được thể hiện gần gũi và sáng tạo hơn.

Thông qua sự kết hợp giữa thời trang, âm nhạc và nghệ thuật ánh sáng, chương trình “Bản sắc Việt” góp phần lan tỏa tình yêu văn hóa dân tộc, nâng cao ý thức gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống. Qua đó, những di sản văn hóa không chỉ được tái hiện trên sân khấu mà còn được tiếp nối bằng sự sáng tạo, phù hợp với đời sống đương đại.