Hình ảnh Liên hoan các làng Quan họ gốc TP Bắc Ninh lần thứ I năm 2026 được truyền thông rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội. Ảnh: Thanh Lâm

Cầu nối đưa di sản đến với công chúng

Hướng đến Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026, các cấp chính quyền, ngành chức năng TP Bắc Ninh đã có nhiều cách làm sáng tạo nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá di sản, lan tỏa bản sắc văn hóa Kinh Bắc, khơi dậy tình yêu và niềm tự hào quê hương trong mỗi người dân.

Hưởng ứng sự kiện, các tuyến đường, khu vực trung tâm, công trình công cộng trên địa bàn thành phố Bắc Ninh rực rỡ cờ, pano, áp phích tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lan tỏa thông điệp về ngày hội. Hệ thống truyền thanh cơ sở tăng cường thông tin về ý nghĩa của sự kiện, chủ trương, chính sách phát triển văn hóa và những giá trị đặc sắc của vùng đất, con người Bắc Ninh. Cùng với các hình thức tuyên truyền quen thuộc, việc mở rộng quảng bá trên môi trường mạng tạo thêm kênh kết nối hiệu quả giữa di sản với công chúng, nhất là giới trẻ.

Theo định hướng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Bắc Ninh, các địa phương, đơn vị đẩy mạnh đăng tải hình ảnh, video, thông tin về ngày hội trên website, fanpage và các nền tảng mạng xã hội; giới thiệu bộ nhận diện chính thức, đồng thời chia sẻ những câu chuyện về di sản, nghệ nhân, làng nghề và hoạt động văn hóa tại cơ sở. Nổi bật là các kênh chuyên quảng bá văn hóa, du lịch như: Go to Bac Ninh, Du lịch Bắc Ninh… Với cách thể hiện trực quan, sinh động, các kênh này giúp công chúng dễ dàng khám phá nét đặc sắc của từng điểm đến, mỗi di sản, địa phương tiêu biểu. Đặc biệt, kênh “Go to Bac Ninh” là dự án đẩy mạnh truyền thông du lịch Bắc Ninh chính thống trên các nền tảng mạng xã hội phổ biến như Facebook, Instagram, Tiktok, Youtube... giới thiệu di sản, lễ hội, làng nghề, ẩm thực và con người địa phương qua những hình ảnh, video ngắn, câu chuyện gần gũi thu hút hàng triệu lượt xem và hàng trăm nghìn lượt tương tác. Dự án được triển khai nhằm quảng bá rộng rãi hình ảnh văn hoá, con người và tiềm năng du lịch TP Bắc Ninh; cung cấp thông tin chính thống, sinh động về các điểm đến, di tích lịch sử, lễ hội truyền thống, làng nghề, ẩm thực và các sản phẩm du lịch đặc trưng tại Bắc Ninh. Việc ra mắt “Go to BacNinh” nằm trong chiến lược dài hạn nhằm đổi mới cách thức quảng bá hình ảnh địa phương.

Hiện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, TP Bắc Ninh đang đẩy mạnh truyền thông đa nền tảng, hướng đến cả thị trường trong nước và quốc tế. Các nội dung truyền thông sẽ được nâng cấp theo hướng chuyên nghiệp hóa, đa dạng hóa hình thức thể hiện, tập trung vào video, hình ảnh chất lượng cao, câu chuyện văn hóa lịch sử được kể lại qua góc nhìn trẻ trung, dễ tiếp cận. Đây là cách làm phù hợp với xu hướng du lịch hiện đại, khi mạng xã hội trở thành kênh tham khảo hàng đầu của du khách. Còn theo đại diện đơn vị vận hành “Go to Bắc Ninh”, công nghệ là cầu nối đưa di sản đến với công chúng, nhất là người trẻ. Vì vậy, đơn vị chú trọng xây dựng các nội dung giới thiệu sự kiện văn hóa, du lịch, nét đẹp đời sống cộng đồng, góp phần đưa hình ảnh Bắc Ninh lan tỏa rộng rãi trên môi trường số.

Kể câu chuyện quê hương qua nhịp sống số

Những ngày này nhiều ngành, nhiều địa phương trong toàn TP Bắc Ninh rộn ràng tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Ở quy mô thành phố, Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch TP Bắc Ninh đã tổ chức các hoạt động như Liên hoan Du lịch ẩm thực Bắc Ninh năm 2026; trưng bày chuyên đề “Dấu ấn di sản UNESCO trên miền đất Kinh Bắc”, giới thiệu gần 300 hình ảnh, tư liệu và hiện vật tiêu biểu về 8 di sản được UNESCO ghi danh, công nhận; Liên hoan các làng Quan họ gốc TP Bắc Ninh lần thứ I năm 2026... các hoạt động được quảng bá rộng rãi trên môi trường số đã mang đến cho người dân địa phương và du khách cơ hội chiêm ngưỡng, thưởng thức đặc sản vùng miền, trải nghiệm văn hóa và khám phá những sản phẩm du lịch đặc trưng. Nhiều địa phương cũng chủ động kể câu chuyện quê hương qua nhịp sống số. Một số xã, phường thường xuyên cập nhật hình ảnh cán bộ, Nhân dân chỉnh trang nhà văn hóa, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trang trí cờ hoa chuẩn bị Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam trên các trang thông tin. Xã Lục Ngạn chú trọng giới thiệu hoạt động bảo tồn, truyền dạy dân ca soọng cô, sloong hao, hát then, đàn tính cùng những nét văn hóa đặc trưng của vùng cây trái. Xã Liên Bão gắn tuyên truyền với việc gìn giữ, phát huy giá trị dân ca quan họ, khuyến khích người dân tham gia sinh hoạt văn nghệ tại cộng đồng góp phần giới thiệu nét đẹp quê hương.

Tại Điểm du lịch sinh thái, văn hóa Bản Meo (xã Nam Dương, TP Bắc Ninh), văn hóa bản địa được đơn vị đẩy mạnh đăng tải hình ảnh, video, thông tin trên website, fanpage, các nền tảng mạng xã hội, phương tiện truyền thông báo chí và bằng nhiều hoạt động trải nghiệm gắn với thiên nhiên và đời sống, sản xuất với các sản phẩm nông nghiệp, làng nghề, thổ cẩm, vật dụng sinh hoạt truyền thống của cộng đồng các dân tộc Sán Dìu, Tày, Nùng, Dao cùng tiếng sáo, tiếng khèn, câu hát then, đàn tính, làn điệu dân ca Sán Dìu hay múa sạp...

Ông Hoàng Tuấn Luyện, Giám đốc Hợp tác xã Du lịch cộng đồng Bản Meo cho biết, hợp tác xã đang chú trọng quảng bá du lịch bản Meo trên môi trường số và khai thác những giá trị đặc sắc của địa phương để tạo nên các sản phẩm mang bản sắc riêng. Đồng thời huy động sự tham gia của các hộ dân trong cung ứng dịch vụ, giới thiệu nông sản, món ăn và sản phẩm truyền thống. Qua đó, vừa góp phần quảng bá văn hóa vừa tạo thêm việc làm, thu nhập, khuyến khích cộng đồng gìn giữ những nét đẹp trong đời sống.

Theo ông Trịnh Hữu Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Bắc Ninh, cùng với đổi mới phương thức tuyên truyền, ứng dụng công nghệ để mở rộng khả năng quảng bá, các địa phương, đơn vị cần chú trọng đưa di sản vào các hoạt động trải nghiệm, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch, làng nghề và sản phẩm đặc trưng của địa phương. Thời gian tới, những hoạt động, sản phẩm cần tiếp tục được duy trì, để giá trị văn hóa thực sự hiện diện thường xuyên trong đời sống cộng đồng, hướng tới sự tham gia của cộng đồng, để người dân vừa là chủ thể gìn giữ, sáng tạo vừa là đối tượng thụ hưởng các giá trị văn hóa.