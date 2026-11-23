Một trong những điều tạo nên tinh túy của ẩm thực Việt chính từ khả năng lựa chọn và phối hợp gia vị đã bồi đắp qua nhiều thế hệ. Cùng một vị chua, người đứng bếp có thể tìm đến giấm bỗng, quả sấu, me chín hay lát thơm. Cùng một vị cay, có nơi chỉ điểm thêm chút ớt chưng khi món ăn đã dọn lên, có nơi để sắc đỏ và hương nồng hiện diện ngay từ nồi nước dùng. Mỗi lựa chọn đều gắn với sản vật, khí hậu và nếp ăn của vùng đất nơi món ăn được sinh ra.

Mì 3 Miền Gold tôn vinh bản sắc ẩm thực ba miền.

Đằng sau một mâm cơm vừa miệng vì thế là tri thức tinh túy về nguyên liệu, tỷ lệ và cách điều hòa hương vị. Những điều ấy ít khi được ghi thành công thức cố định, mà truyền qua nhiều thế hệ từ mỗi lần đứng bếp.

Cũng vì thế, việc giữ trọn hương vị Việt khi nhịp sống thay đổi đặt ra bài toán cho các sản phẩm hiện đại là chuyển tải được nét riêng ấy trong hình thức thuận tiện, gần gũi.

Chiều sâu vị giác từ sự thấu hiểu

Cảm nhận về món ăn thường hình thành từ những chi tiết rất nhỏ. Những đứa con xa nhà có thể nhớ mùi hành phi lan ra từ căn bếp lúc chiều muộn, bát canh ấm nóng khi cả nhà ngồi đủ quanh mâm, hay hương sả bốc lên từ tô nước dùng trong một ngày mưa. Qua nhiều lần thưởng thức, mỗi người dần có “chuẩn riêng” về độ chua, cay, mặn, ngọt. Hương vị thương nhớ ấy gắn với cách nêm của gia đình và rộng hơn là phong vị của nơi mình lớn lên.

Mì 3 Miền Gold “Tinh túy chuẩn vị” khéo léo tinh chỉnh vị chua cay theo khẩu vị vùng miền.

Trong nhiều món Bắc Bộ, các vị thường được đặt cạnh nhau với độ chừng mực để nguyên liệu chính vẫn hiện rõ. Bát bún riêu Hà Nội lấy vị ngọt của cua đồng làm nền, thêm giấm bỗng và cà chua để tạo độ chua thanh. Ớt chưng được đặt bên cạnh, dành cho người muốn tăng vị cay theo khẩu vị. Sự đậm đà ở đây đến từ khả năng cân đối, để sau khi nếm nước dùng, người ăn vẫn nhận ra vị cua, mùi gạo lên men và hương cà chua vừa chín tới.

Vào đến miền Trung, gia vị thường hiện diện rõ nét hơn. Trong tô bún bò Huế, vị cay của dầu ớt đi cùng mùi sả thơm nồng và độ mặn mà của mắm ruốc. Ruốc được hòa với nước, để lắng rồi lọc trước khi nêm vào nồi xương hầm. Từng nguyên liệu có sức nặng riêng, song khi kết hợp lại tạo thành phần nước dùng dày vị, thơm nồng và kéo dài dư vị sau mỗi thìa. Đó cũng là hương vị dễ gợi nhớ về những buổi sáng se lạnh hay ngày mưa ở miền đất cố đô.

Ở Nam Bộ, sự phong phú của sản vật tạo nên cách phối vị rộng mở hơn. Nồi canh chua có thể cùng lúc dùng me, thơm và cà chua, thêm vị ngọt của tôm hoặc cá, chút cay của ớt cùng mùi thơm từ rau om, ngò gai. Các vị chua, mặn, ngọt được nêm rõ ràng rồi hòa vào nhau, tạo nên bát canh dễ ăn khi đặt cạnh món kho trong mâm cơm. Sau vị chua đầu tiên thường là độ ngọt dịu còn lại nơi đầu lưỡi, một đặc trưng quen thuộc trong cách nấu của nhiều gia đình phương Nam.

Từ sự thấu hiểu những khác biệt ấy, 3 Miền Gold phát triển dòng sản phẩm “Tinh túy chuẩn vị” trên cùng nền mì tôm sú chua cay. Phiên bản Bắc Bộ giữ độ chua dịu và cay vừa, tạo khoảng cho hương tôm sú lan tỏa. Sang Trung Bộ, sắc cay được đẩy rõ hơn trên nền nước dùng đậm và thơm nồng. Đến Nam Bộ, vị cay trở nên nhẹ hơn, nhường chỗ cho độ chua ngọt hài hòa cùng hậu vị dễ ăn.

Được xem là linh hồn của mỗi tô mì, gói nước cốt giữ vai trò quan trọng trong việc tạo nên chiều sâu và dấu ấn hương vị của mì 3 Miền Gold “Tinh túy chuẩn vị”. Qua quá trình hầm trong nhiều giờ, các nguyên liệu và gia vị được chắt lọc, hòa quyện để tạo nên phần nước dùng chuẩn vị. Đặc biệt, mỗi phiên bản được điều chỉnh sắc thái gia vị riêng, từ chua thanh, cay dịu đến cay nồng hay chua ngọt hài hòa. Nhờ đó, gói nước cốt không chỉ hoàn thiện trải nghiệm thưởng thức mà còn là yếu tố giúp tái hiện nét riêng trong văn hóa nêm nếm của từng vùng đất.

Khi những giá trị văn hóa được chuyền tải qua sản phẩm quen thuộc, những người con xa xứ có thể gặp lại hương vị gần gũi với khẩu vị đã hình thành từ bé. Người trẻ có thêm cách tiếp cận sự đa dạng của ẩm thực ba miền từ những khác biệt cụ thể trong cách điều vị. Với 3 Miền Gold “Tinh túy chuẩn vị”, bữa ăn nhanh trở thành dịp để nhận ra đằng sau mỗi hương vị là câu chuyện của một vùng đất, một nếp sống và nhiều thế hệ đã cùng bồi đắp.

Mì 3 Miền được sản xuất bởi Công ty Cổ phần Uniben - doanh nghiệp thực phẩm và đồ uống hàng đầu Việt Nam, sở hữu 3 nhà máy hiện đại đạt chuẩn châu Âu và những thương hiệu uy tín như 3 Miền, Reeva, Boncha, Joco và Abben.