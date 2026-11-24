Thưa Đại sứ, theo ông, ngoại giao văn hóa có vai trò như thế nào trong việc tăng cường sự hiểu biết, gắn kết giữa các quốc gia, đặc biệt là Việt Nam và Philippines?

- Ngoại giao văn hóa có vai trò rất quan trọng bởi văn hóa là một ngôn ngữ chung, có khả năng kết nối con người thuộc các quốc gia và dân tộc khác nhau.

Khi ngắm nhìn một bức tranh, thưởng thức một điệu múa hay lắng nghe những giai điệu âm nhạc, bạn không nhất thiết phải biết tiếng Việt để cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm. Chỉ cần quan sát và lắng nghe, những giá trị nghệ thuật ấy đã có thể truyền tải thông điệp đến bạn. Đó chính là sức mạnh của văn hóa, giúp con người giao tiếp và thấu hiểu nhau mà không bị giới hạn bởi rào cản ngôn ngữ.

Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III chia sẻ với phóng viên về ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam và vai trò của ngoại giao văn hóa trong kết nối các quốc gia. Ảnh: PV

Ẩm thực cũng có sức mạnh kết nối tương tự. Cuối tuần qua, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tổ chức Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế trước thềm Ngày Văn hóa Việt Nam. Tôi nhắc đến sự kiện này bởi ẩm thực cũng là một ngôn ngữ chung mà mọi người đều có thể cảm nhận.

Bạn không cần hiểu ngôn ngữ của một quốc gia để biết món ăn của họ ngon như thế nào. Qua việc thưởng thức những món ăn khác nhau, chúng ta có thêm cơ hội khám phá và trân trọng những nét đặc sắc trong văn hóa của nhau.

Thưa Đại sứ, ông nhìn nhận như thế nào về ý nghĩa của việc Việt Nam lần đầu tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam? Tại Philippines, những giá trị văn hóa truyền thống được tôn vinh và gìn giữ ra sao?

- Việc Việt Nam lần đầu tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam trên phạm vi toàn quốc là một dấu mốc có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm và coi trọng của đất nước các bạn đối với vai trò, giá trị của văn hóa trong đời sống xã hội.

Philippines cũng là một quốc gia có đời sống văn hóa rất phong phú. Tại các địa phương, người dân thường tổ chức những lễ hội truyền thống được gọi là fiesta. Đây là hoạt động mang cả ý nghĩa văn hóa và tôn giáo, từ lâu đã trở thành một phần quan trọng trong đời sống cộng đồng.

Trong những dịp lễ hội, mọi người cùng thưởng thức các điệu múa, bài hát và chia sẻ những món ăn truyền thống. Một nét đặc biệt là bạn có thể đến nhà một gia đình mà mình chưa từng quen biết và vẫn được mời thưởng thức những món ăn họ chuẩn bị. Tinh thần cởi mở, hiếu khách ấy là nét đặc trưng trong cách người Philippines tổ chức lễ hội.

Tôi nhận thấy cả Việt Nam và Philippines đều coi trọng vai trò của văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc và ẩm thực trong đời sống người dân. Những giá trị ấy không chỉ góp phần làm phong phú đời sống văn hóa mà còn tạo cơ hội kết nối với các quốc gia khác.

Đại sứ Philippines Francisco Noel R. Fernandez III. Ảnh: Tùng Lâm

Trong khuôn khổ Ngày Văn hóa Việt Nam, Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam”. Đại sứ có cảm nhận và kỳ vọng như thế nào về sự kiện này?

- Tôi cho rằng đây sẽ là một bữa tiệc âm nhạc thú vị. Theo những thông tin tôi được biết, chương trình quy tụ các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, từ những gương mặt trẻ đến các nghệ sĩ trung niên và lớn tuổi. Sự kết hợp ấy hứa hẹn mang đến một không gian âm nhạc đa dạng, nơi khán giả thuộc nhiều lứa tuổi có thể cùng thưởng thức và chia sẻ những giá trị văn hóa.

Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines, hai nước đã triển khai những hoạt động giao lưu văn hóa nào và có kế hoạch gì trong thời gian tới, thưa Đại sứ?

- Trong năm kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao, hai nước đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm giới thiệu văn hóa, nghệ thuật tới công chúng của nhau.

Đại sứ quán Việt Nam tại Manila đã tổ chức một triển lãm giới thiệu nghệ thuật Việt Nam tới người dân Philippines. Tương tự, chúng tôi tổ chức triển lãm “Expressions of Friendship” tại Hà Nội nhằm đưa các tác phẩm của nghệ sĩ Philippines đến với công chúng Việt Nam và các thành viên cộng đồng ngoại giao.

Trước đó, tại Manila cũng diễn ra chương trình giới thiệu văn hóa Việt Nam, trong đó có các tiết mục múa rối nước do đoàn nghệ thuật Việt Nam biểu diễn. Đây là cơ hội để công chúng Philippines trực tiếp thưởng thức một loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc của đất nước các bạn.

Tiếp nối những hoạt động này, chúng tôi dự kiến tổ chức Ngày Văn hóa Philippines tại Việt Nam, đặc biệt là ở Hà Nội. Theo thông tin tôi được biết, chương trình có thể diễn ra trong quý I-2027.

Các hoạt động giao lưu ấy nằm trong khuôn khổ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Philippines - Việt Nam, góp phần giới thiệu những nét đặc sắc trong văn hóa mỗi nước và đưa nhân dân hai quốc gia đến gần nhau hơn.

Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III tại triển lãm nghệ thuật đương đại “Expressions of Friendship” ở Hà Nội. Video: Tùng Lâm