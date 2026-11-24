Trong không gian trưng bày của Bảo tàng tỉnh Lào Cai, 3 bảo vật quốc gia mang những hình dáng, hoa văn và câu chuyện riêng, cùng góp phần tái hiện đời sống văn hóa, tín ngưỡng và trình độ sáng tạo của cư dân Việt cổ.

Nổi bật trong số đó là thạp đồng Hợp Minh, được công nhận là bảo vật quốc gia năm 2013. Hiện vật được phát hiện năm 1995 khi lực lượng dân quân đào công sự trên đỉnh đồi Chọi, gần cầu Yên Bái, bên hữu ngạn sông Hồng. Thạp được đúc bằng đồng, cao 47,4 cm, nặng 13,5 kg, có niên đại khoảng 2.500 - 2.000 năm. Hiện vật có dáng hình trụ, thân hơi phình, hai bên có quai hình chữ U ngược. Điểm đặc sắc là hệ thống hoa văn tinh xảo, với hình mặt trời 19 tia, chim bồ nông, đàn thú, chim và những cảnh sinh hoạt cộng đồng được bố trí hài hòa trên nắp và thân thạp. Đặc biệt, các họa tiết tái hiện sinh động không khí lễ hội, múa hát, nhà sàn và cảnh sinh hoạt trên thuyền của cư dân Đông Sơn.

Cùng với thạp đồng Hợp Minh, trống đồng Pha Long là bảo vật quốc gia được công nhận năm 2018. Trống có niên đại văn hóa Đông Sơn, khoảng 2.500 - 2.000 năm. Hiện vật hiện chỉ còn nguyên vẹn phần mặt và một phần tang trống, đường kính mặt trống 74 cm. Chính giữa mặt trống là ngôi sao nổi 16 cánh, xen giữa các cánh là những hình chữ V lồng nhau, bao quanh bởi 16 vành hoa văn. Phần tang còn lại được trang trí bằng các họa tiết hình học, hình người đội mũ lông chim và những hình ảnh có thể liên quan đến sinh hoạt trên thuyền. Dù không còn nguyên vẹn, trống đồng Pha Long vẫn là tư liệu có giá trị trong nghiên cứu khảo cổ học và lịch sử văn hóa địa phương.

Bảo vật thứ 3 là trống đồng Gia Phú, được công nhận bảo vật quốc gia năm 2021, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh. Trống có niên đại văn hóa Đông Sơn, thế kỷ III-II trước Công nguyên, nặng 34 kg, cao 38 cm, đường kính mặt trống 63 cm, đường kính chân trống 67,5 cm. Hiện vật còn tương đối nguyên vẹn, với 4 quai bố trí đối xứng hai bên.

Chính giữa mặt trống là hình mặt trời 12 cánh, xung quanh là các vòng hoa văn chim Lạc và họa tiết răng cưa được sắp xếp cân đối. Sự kết hợp giữa hình tượng mặt trời, chim Lạc và các hoa văn hình học không chỉ thể hiện trình độ đúc đồng, nghệ thuật trang trí tinh xảo mà còn phản ánh thế giới quan, tín ngưỡng và đời sống tinh thần của cư dân Đông Sơn.

Với niên đại hàng nghìn năm, cả 3 bảo vật đều đòi hỏi chế độ bảo quản nghiêm ngặt. Đồng là chất liệu có nguy cơ ăn mòn và biến đổi bề mặt khi chịu tác động của môi trường. Vì vậy, việc bảo quản không đơn thuần là lưu giữ hiện vật trong tủ kính mà cần có quy trình chuyên môn chặt chẽ, từ kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng đến vệ sinh, kiểm tra và theo dõi tình trạng hiện vật thường xuyên.

Đặc biệt, với những bảo vật quý hiếm như thạp đồng Hợp Minh, trống đồng Pha Long và trống đồng Gia Phú, mọi thao tác vệ sinh, di chuyển hay xử lý dấu hiệu xuống cấp đều phải được thực hiện thận trọng, hạn chế tối đa sự can thiệp làm thay đổi đặc điểm nguyên gốc. Việc lập hồ sơ khoa học, chụp ảnh, cập nhật tình trạng và số hóa tư liệu cũng góp phần lưu giữ thông tin, phục vụ nghiên cứu lâu dài.

Theo anh Nguyễn Huyền Anh - cán bộ kiểm kê, bảo quản tại Bảo tàng tỉnh Lào Cai, công tác bảo quản các bảo vật bằng đồng có niên đại hàng nghìn năm đòi hỏi sự cẩn trọng và tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu chuyên môn. Hằng ngày, cán bộ bảo quản phải kiểm tra tình trạng hiện vật, theo dõi những biến đổi trên bề mặt, vệ sinh và duy trì điều kiện nhiệt độ, độ ẩm phù hợp. Đặc biệt, với những bảo vật có giá trị lịch sử, nghệ thuật độc đáo, mọi thao tác đều phải hạn chế tối đa tác động trực tiếp để giữ gìn nguyên trạng hiện vật.

Bảo tồn di sản không chỉ dừng ở gìn giữ bảo vật an toàn mà còn phải làm cho những giá trị lịch sử, văn hóa tiếp tục được lan tỏa trong đời sống hôm nay. Với 3 Bảo vật quốc gia, Bảo tàng tỉnh đang thực hiện vai trò vừa lưu giữ, bảo vệ, vừa giới thiệu và phát huy giá trị di sản thông qua hoạt động trưng bày, thuyết minh, giáo dục truyền thống và quảng bá văn hóa địa phương. Thông qua các không gian trưng bày và hoạt động tham quan, công chúng có cơ hội tìm hiểu về cư dân Đông Sơn, kỹ thuật đúc đồng, tín ngưỡng nông nghiệp và đời sống cộng đồng thời cổ.

Ông Hoàng Tiến Long - Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh cho biết: “3 bảo vật quốc gia là những di sản có giá trị đặc biệt, góp phần khẳng định bề dày lịch sử, văn hóa của vùng đất Lào Cai. Thời gian tới, Bảo tàng tỉnh tiếp tục chú trọng công tác bảo quản, nghiên cứu chuyên sâu, bổ sung tư liệu khoa học và đổi mới hình thức trưng bày, giới thiệu hiện vật. Cùng với phương thức thuyết minh truyền thống, việc ứng dụng công nghệ số, xây dựng các sản phẩm truyền thông và tăng cường hoạt động giáo dục di sản sẽ giúp công chúng, nhất là thế hệ trẻ, hiểu rõ hơn giá trị của các bảo vật”.

3 bảo vật quốc gia không chỉ lưu giữ những dấu ấn lịch sử, văn hóa từ hàng nghìn năm trước mà còn là niềm tự hào của Lào Cai. Bảo tồn và phát huy giá trị những di sản quý báu ấy không chỉ là trách nhiệm của ngành văn hóa mà cần sự chung tay của toàn xã hội. Qua đó, những giá trị của quá khứ tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa, trở thành nguồn lực góp phần giáo dục truyền thống, quảng bá bản sắc văn hóa và thúc đẩy phát triển du lịch bền vững trên quê hương Lào Cai.