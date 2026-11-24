Canh con nước, thức đêm đón "lộc trời"

Khi đồng hồ vừa điểm 1h sáng, những con đường làng dẫn ra các cánh đồng ven sông Lam, tỉnh Nghệ An, đã bắt đầu nhộn nhịp. Tiếng xe máy nối nhau chạy trên những lối nhỏ, ánh đèn pin lia qua những thửa ruộng ngập nước, soi rõ từng bờ đất, bụi cỏ.

Khi con nước lên, người dân kéo nhau ra đồng chăm chú dõi xuống chờ rươi.

Theo chân người dân, chúng tôi bắt gặp những nhóm người đang khẩn trương kiểm tra lưới, quây lại từng khoảnh ruộng đã được chuẩn bị từ trước. Người cầm vợt, người xách xô, người soi đèn tìm rươi. Ai nấy đều chăm chú dõi mắt xuống mặt nước, chờ những con rươi nhỏ bé nổi lên theo dòng nước.

Ông Trần Xuân Toàn (66 tuổi, trú thôn Hưng Lợi 2, xã Lam Thành) cho biết, mùa rươi là khoảng thời gian bận rộn của nhiều gia đình sống ven sông. Vào những đêm rươi xuất hiện, các cánh đồng sáng rực ánh đèn, người dân kéo nhau ra đồng đông vui chẳng khác nào ngày hội.

"Rươi không xuất hiện quanh năm mà thường theo chu kỳ của con nước, tập trung vào những ngày đầu tháng và ngày Rằm âm lịch. Khi nước sông dâng lên, tràn vào ruộng, người dân mới tháo bờ để đón rươi. Tuy nhiên, không phải cứ có nước là có rươi. Còn phải tùy thuộc vào thời tiết, chiều nước lên xuống và điều kiện môi trường từng ngày", ông Toàn bật mí.

Dụng cụ săn rươi vô cùng đơn giản, chủ yếu là vợt, rổ, xô...

Thông thường, rươi nổi nhiều vào đầu giờ tối hoặc lúc rạng sáng, mỗi đợt kéo dài khoảng 3 tiếng. Những ngày khác, rươi có thể xuất hiện lác đác và số lượng không đáng kể.

Đặc biệt, vào những hôm trời rét, rươi thường ít nổi hoặc không xuất hiện. Vì vậy, người bắt rươi phải thường xuyên theo dõi con nước, nắm được quy luật để không bỏ lỡ thời điểm thu hoạch.

"Có những đêm khoảng 2h đến 3h sáng, rươi nổi lên mặt nước, bà con lại gọi nhau ra đồng. Người đứng đầu bờ, người lội xuống ruộng, chia nhau từng vị trí để vớt rươi. Cứ thấy rươi nổi là nhanh tay đưa vợt xuống, gom từng mẻ bỏ vào xô. Đêm nào rươi lên nhiều thì ai cũng phấn khởi!", ông Toàn kể.

Gia đình ông Toàn kết hợp với một hộ khác canh tác tổng cộng 3 sào ruộng để bắt rươi. Tùy theo từng đêm, nếu may mắn thì có thể thu được hơn chục kg. Số rươi sau khi vớt được hai gia đình chia nhau, một phần để ăn, phần còn lại đem bán.

Khi phát hiện rươi nổi lên mặt nước, mọi người chia nhau ra vớt "lộc trời".

Không chỉ có những hộ bắt rươi trên diện tích ruộng nhỏ, một số gia đình còn đầu tư lưới, tận dụng ao, hồ gần sông để mở rộng khu vực khai thác. Những hôm rươi nổi dày, sản lượng có thể lên đến vài chục kg, mang lại khoản thu nhập đáng kể chỉ sau một đêm.

Hiện nay, rươi được thương lái và người dân thu mua với giá khoảng 350.000 đến 500.000 đồng/kg, tùy thời điểm và chất lượng. Với mức giá này, mỗi đêm vớt được nhiều rươi có thể giúp người dân có thêm một khoản thu nhập để trang trải cuộc sống.

Dẫu vậy, nghề bắt rươi cũng lắm nhọc nhằn. Người dân phải thức trắng đêm, lội ruộng trong làn nước lạnh, kiên nhẫn chờ từng đợt rươi nổi. Có những đêm chuẩn bị đủ dụng cụ, đứng ngoài đồng hàng giờ nhưng thu hoạch chẳng được bao nhiêu. Thế nhưng, với những người đã gắn bó lâu năm, niềm vui mỗi mùa rươi trở lại vẫn đủ để họ háo hức chờ đợi.

Từ món cứu đói đến đặc sản tươi ngon

Với người dân ven sông Lam, việc bắt rươi đã trở thành một phần ký ức từ thuở nhỏ. Ngày trước, khi cuộc sống còn nhiều khó khăn, rươi chưa có giá trị kinh tế cao, người mua cũng không nhiều nên được xem như món cứu đói.

Cứ thấy rươi nổi là nhanh tay đưa vợt xuống, gom từng mẻ bỏ vào xô.

Cứ đến mùa, bà con lại rủ nhau ra đồng, ai bắt được bao nhiêu thì mang về bấy nhiêu. Rươi sau đó được gom chung vào một chiếc nồi lớn, chế biến thành món ăn cho cả gia đình. Việc phân chia từng khoảnh ruộng, quây lưới và đầu tư dụng cụ như hiện nay chưa phổ biến.

"Ngày còn nhỏ, tôi đã theo cha mẹ ra đồng bắt rươi. Hồi ấy, mọi người cứ thấy rươi nổi là mang rổ, mang lưới ra vớt, chẳng tính toán nhiều. Bây giờ rươi có giá trị hơn nên các gia đình cũng chú trọng đầu tư, khoanh vùng ruộng để thu hoạch. Nhưng dù cách làm có thay đổi, bà con vẫn phải trông vào con nước và thời tiết như trước", ông Toàn chia sẻ.

Bà Phạm Thị Cúc, người dân xã Lam Thành, cho biết rươi từ lâu đã trở thành nguyên liệu quen thuộc trong bữa ăn của người dân vùng ven sông, nước lợ. Loại thực phẩm này giàu đạm, chứa nhiều khoáng chất và có hương vị đặc trưng.

Từ những con rươi tươi vừa được vớt lên, người dân có thể chế biến thành nhiều món ngon như chả rươi, mắm rươi, rươi đúc trứng, rươi xào măng... Mỗi món mang một hương vị riêng, nhưng đều có vị béo ngậy, thơm đặc trưng của sản vật vùng sông nước.

Ngày nay, rươi không chỉ xuất hiện trong những bữa cơm gia đình mà còn trở thành đặc sản được thực khách nhiều nơi tìm mua. Một số cơ sở đã đầu tư chế biến, đa dạng hóa sản phẩm từ rươi, trở thành món ăn đặc biệt trong những bữa cơm gia đình.

Đêm nay, gia đình ông Toàn khá may mắn khi vớt được khá nhiều rượi.

Ông Trần Văn Thụ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Lam Thành cho biết, trong những ngày vừa qua, bà con trên địa bàn thu hoạch được lượng rươi rất lớn, có những gia đình thu về hàng triệu đồng chỉ sau một đêm.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân xã, rươi là loài thuộc ngành giun đốt, thường sống ở vùng nước lợ tại các cửa sông, cửa biển. Cơ thể nhỏ, dẹp, dài khoảng 6 -10cm, mang nhiều màu sắc như hồng, xanh tùy môi trường sống. Rươi thường nổi lên vào ngày mồng 1 và 15 âm lịch hàng tháng vào buổi đêm. Vì thế, người dân thường phải túc trực để thu hoạch rươi.

"Rươi ở xã Lam Thành hoàn toàn tự nhiên. Người dân còn gọi sản vật này là "lộc trời". Rươi ở đây có béo ngậy hương vị đặc trưng, được người tiêu dùng rất ưa chuộng", ông Thụ nói.