Chợ Rã (huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn cũ) là nơi giao thương, trao đổi hàng hóa gắn bó với đời sống người dân địa phương. Không chỉ là nơi mua bán nông sản, thực phẩm, chợ còn phản ánh nhịp sống và nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng cư dân miền núi.

Không gian giao thương giữa miền sơn cước

Là khu vực trung tâm của huyện Ba Bể trước đây, thị trấn Chợ Rã giữ vai trò kết nối hoạt động kinh tế, trao đổi hàng hóa của người dân trong vùng. Trong điều kiện địa hình miền núi, nơi các khu dân cư cách nhau bởi những cung đường đồi dốc, hoạt động chợ có ý nghĩa thiết thực, giúp người dân tiêu thụ nông sản, mua sắm hàng hóa phục vụ sinh hoạt và giao lưu với các cộng đồng lân cận.

Vai trò thương mại của thị trấn từng được thể hiện qua “Ngày hội nông sản - OCOP tỉnh Bắc Kạn năm 2022”, tổ chức tại Chợ Rã. Sự kiện có khoảng 50 gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và đặc sản của các địa phương trong tỉnh. Đây là dịp để các chủ thể sản xuất quảng bá hàng hóa, tìm kiếm cơ hội kết nối tiêu thụ và đưa sản phẩm địa phương đến gần hơn với người dùng.

Gian hàng nông sản sạch OCOP Bắc Kạn năm 2022. Ảnh: Bộ Công Thương Việt Nam.

Không gian chợ ở Chợ Rã còn mang ý nghĩa vượt ra ngoài hoạt động mua bán. Với người dân địa phương, những buổi đi chợ cũng là dịp gặp gỡ người quen, hỏi thăm chuyện gia đình, trao đổi thông tin về mùa vụ và cuộc sống. Những cuộc trò chuyện bên quầy hàng, việc lựa chọn nông sản hay trao đổi những món đồ quen thuộc tạo nên sự gần gũi, gắn kết giữa các thành viên trong cộng đồng. Bởi vậy, chợ không chỉ phản ánh hoạt động kinh tế mà còn là một phần nhịp sinh hoạt thường ngày của cư dân nơi đây.

Sản vật địa phương mang hương vị núi rừng

Đời sống sản xuất tại Chợ Rã gắn với những sản vật đặc trưng của vùng núi. Các loại nông sản như bí xanh thơm, gạo nếp Tài, rau bồ khai, dong riềng cùng nhiều sản phẩm nông nghiệp khác góp phần tạo nên nguồn hàng hóa mang dấu ấn địa phương. Một số sản phẩm đã được xây dựng thương hiệu, tham gia chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), mở ra cơ hội nâng cao giá trị nông sản và cải thiện thu nhập cho người dân.

Bên cạnh nông sản tươi, các sản phẩm chế biến như miến dong, thịt trâu khô, lạp sườn, chuối sấy dẻo và trà thảo mộc cũng là những mặt hàng đặc trưng của khu vực. Mỗi sản phẩm mang theo câu chuyện về nguyên liệu, phương thức chế biến và kinh nghiệm được người dân tích lũy qua nhiều thế hệ. Từ cách lựa chọn nguyên liệu đến bảo quản thực phẩm, những kinh nghiệm ấy góp phần tạo nên nét riêng trong văn hóa ẩm thực miền núi.

Bí xanh thơm - hương vị của núi rừng - là một đặc sản tại Chợ Rã.

Hoạt động giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP tại Chợ Rã cũng cho thấy nỗ lực đưa nông sản truyền thống tiếp cận thị trường rộng hơn. Đây không chỉ là hướng phát triển kinh tế mà còn góp phần gìn giữ những giá trị sản xuất, chế biến gắn với đời sống của người dân địa phương.

Nơi lưu giữ nhịp sống và bản sắc cộng đồng

Ở Chợ Rã, không gian chợ còn là nơi phản ánh sự giao thoa trong đời sống của cộng đồng cư dân miền núi. Qua những mặt hàng được trao đổi, từ nông sản theo mùa đến thực phẩm chế biến và hàng hóa phục vụ sinh hoạt, có thể phần nào nhận thấy tập quán sản xuất, thói quen tiêu dùng cũng như cách người dân thích ứng với điều kiện tự nhiên của địa phương.

Không chỉ vậy, chợ còn là nơi duy trì những mối liên hệ cộng đồng. Người dân đến đây để mua bán, gặp gỡ, trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm lao động và cập nhật những câu chuyện trong cuộc sống. Những hoạt động bình dị ấy góp phần tạo nên nét riêng trong nhịp sống miền núi, tạo sự gắn kết giữa các thành viên trong cộng đồng trong nhịp sinh hoạt thường ngày.

Trong bối cảnh du lịch trải nghiệm ngày càng được quan tâm, việc kết nối hoạt động giao thương với quảng bá sản vật và văn hóa địa phương có thể mở ra thêm hướng khai thác cho thị trấn Chợ Rã. Du khách không chỉ có cơ hội tìm hiểu các sản phẩm đặc trưng mà còn tiếp cận gần hơn với đời sống, sinh kế và những giá trị văn hóa được người dân gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Chợ phiên trao đổi nông sản, ẩm thực và sản phẩm thủ công.

Từ một không gian phục vụ nhu cầu mua bán, chợ ở Chợ Rã còn mang trong mình câu chuyện về con người, tập quán và nhịp sống miền sơn cước. Việc phát huy giá trị giao thương, quảng bá sản vật và gìn giữ bản sắc cộng đồng sẽ góp phần tạo thêm sức hút cho địa phương, đồng thời đưa những nét đặc trưng của đời sống miền núi đến gần hơn với du khách.