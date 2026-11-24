Sự kiện TP.HCM đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X đứng thứ hai trên bảng xếp hạng

Theo bảng xếp hạng của Socialite, trong thời gian từ ngày 16–22.11.2026, sự kiện TP.HCM đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X ghi nhận 55.038 lượt thảo luận trên mạng xã hội, xếp thứ hai trong tám sự kiện và chiến dịch thương hiệu nổi bật được thống kê.

Dẫn đầu bảng xếp hạng là chương trình Mỹ Tâm Live Concert “See The Light Day 2” với 62.346 lượt thảo luận. Đứng thứ ba là sự kiện “Gallery & Listening Party Hồ Ngọc Hà Vol.8” với 43.891 lượt thảo luận.

Đáng chú ý, trong danh sách tám sự kiện nổi bật, phần lớn là các hoạt động âm nhạc, giải trí và chiến dịch thương hiệu. Việc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X xuất hiện ở vị trí thứ hai cho thấy sự kiện thể thao lớn nhất cả nước đang nhận được sự quan tâm đáng kể của cộng đồng trên môi trường số.

Kết quả này được ghi nhận trong tuần diễn ra nhiều hoạt động quan trọng của Đại hội, đặc biệt là Lễ khai mạc tối 21.11 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn, TP.HCM.

Với chủ đề “Khát vọng vinh quang”, Lễ khai mạc được tổ chức trong không gian mở bên sông Sài Gòn, kết hợp giữa nghệ thuật, thể thao, công nghệ trình diễn hiện đại và những giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc.

Những màn trình diễn thể thao trên mặt nước, nghi thức rước và thắp đuốc, chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng không khí giao lưu sôi động của các đoàn vận động viên đã tạo nên những hình ảnh giàu sức hấp dẫn, có khả năng lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội.

Không chỉ gây ấn tượng ở Lễ khai mạc, Đại hội còn mang đến bầu không khí tranh tài sôi động tại nhiều địa điểm thi đấu. Những cuộc so tài hấp dẫn, các thành tích nổi bật cùng sự cổ vũ của đông đảo người dân đã góp phần đưa sự kiện đến gần hơn với công chúng.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X quy tụ 36 đoàn thể thao thuộc 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Công an, Quân đội, tranh tài ở 48 môn với 973 bộ huy chương. Đây là sự kiện thể thao thành tích cao có quy mô lớn nhất cả nước, được tổ chức theo chu kỳ bốn năm một lần.

Trong công tác tổ chức Đại hội, TP.HCM đã chú trọng kết hợp hoạt động thể thao với quảng bá hình ảnh thành phố, tổ chức những chương trình nghệ thuật, giao lưu trong không gian mở, tạo điều kiện để người dân và du khách hòa mình vào không khí ngày hội.

Bên cạnh đó, hoạt động thông tin, tuyên truyền trên báo chí, các nền tảng số và hệ thống thông tin của Đại hội cũng góp phần mở rộng khả năng tiếp cận của công chúng đối với sự kiện.

Việc đứng thứ hai trong bảng xếp hạng thảo luận nổi bật tuần của Socialite là một tín hiệu tích cực về sức hút truyền thông của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Từ những cuộc tranh tài đỉnh cao đến các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và giao lưu cộng đồng, Đại hội đang góp phần lan tỏa tinh thần thể thao, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu vận động trong nhân dân.