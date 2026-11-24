Hội tụ đặc sản từ nhiều vùng miền

Những gian hàng ẩm thực tấp nập khách tham quan, người dừng chân thưởng thức món ăn, người lựa chọn đặc sản mang về làm quà tạo nên không khí sôi động tại khu vực phố đi bộ Hồ Tùng Mậu, gần Quảng trường Hồ Chí Minh.

Từ các loại bánh truyền thống, nông sản sạch đến những món ăn chế biến nóng tại chỗ, mỗi gian hàng mang đến một hương vị riêng, góp thêm sắc màu cho ngày hội văn hóa.

Khách tham quan tìm hiểu nguồn gốc, chất lượng các sản phẩm đặc sản được giới thiệu tại hội chợ

Diễn ra từ ngày 17 - 24.11, Hội chợ xanh khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Nghệ An năm 2026 quy tụ nhiều đơn vị, địa phương tham gia giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản sạch, đặc sản vùng miền và hàng thủ công truyền thống.

Không gian hội chợ trở nên nhộn nhịp hơn vào buổi tối, khi lượng người dân và du khách đến tham quan, mua sắm tăng lên.

Ông Lưu Phi Đồng, Hội trưởng Hội Kinh tế Làng nghề xã Yên Xuân (Nghệ An) cho biết: Đây là năm thứ hai tôi tham gia chương trình. Tôi thấy lượng khách mua hàng năm nay khá tốt, công tác tổ chức chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị giới thiệu, quảng bá sản phẩm.

Không gian ẩm thực kết hợp trải nghiệm văn hóa góp phần quảng bá đặc sản vùng miền, thu hút du khách đến Nghệ An

Mang đặc sản cao nguyên đá Hà Giang đến với hội chợ, ông Ngọc Lương, đại diện HTX Hải Khang, chia sẻ đây cũng là năm thứ hai đơn vị tham gia. Điều khiến anh Lương phấn khởi là lượng khách tham quan khá đông, nhất là vào buổi tối, giúp sản phẩm của HTX có thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng.

Trong khi đó, gian hàng của HTX đến từ tỉnh Ninh Bình giới thiệu nhiều sản phẩm truyền thống như bánh chưng, bánh sắn, bánh khúc, các loại kẹo và nông sản.

Bà Lê Thị Xoa, đại diện HTX cho biết ngoài những mặt hàng đóng gói để khách mua về hoặc làm quà, đơn vị còn bố trí khu chế biến món ăn nóng để phục vụ khách thưởng thức tại chỗ.

Việc các HTX từ nhiều địa phương cùng góp mặt đã tạo nên bức tranh ẩm thực đa dạng. Qua mỗi sản phẩm, người tiêu dùng không chỉ biết thêm về đặc sản mà còn có dịp tìm hiểu nguyên liệu, cách chế biến và nét văn hóa gắn với đời sống của từng vùng đất.

Các gian hàng ẩm thực tại Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh tạo thêm điểm trải nghiệm cho người dân và du khách

Trải nghiệm ẩm thực trong không gian di sản

Nếu hội chợ xanh mang đến không khí mua sắm, khám phá sản vật thì không gian văn hóa và ẩm thực xứ Nghệ tại Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh lại đem đến những trải nghiệm kết hợp giữa ẩm thực và di sản.

Diễn ra bắt đầu từ ngày 17.11, khuôn viên bảo tàng trở thành điểm hẹn của người dân, du khách với các gian hàng giới thiệu món ăn, thức uống và sản vật đặc trưng.

Tại đây, khách tham quan có thể vừa thưởng thức đặc sản, vừa tham gia các hoạt động tìm hiểu văn hóa như viết thư pháp, đọc sách, trải nghiệm công nghệ thực tế ảo khám phá Khu di tích Kim Liên và chiêm bái Bảo vật quốc gia Hộp đựng xá lị Phật Tháp Nhạn.

Không gian càng thêm sôi động vào buổi tối với các chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật. Những tiết mục âm nhạc, trình diễn áo dài, vũ đạo và hoạt động tương tác với khán giả tạo nên sự kết hợp giữa chất liệu truyền thống với hơi thở đương đại.

Những món đặc sản từ vùng cao thu hút sự quan tâm của khách tham quan

Đáng chú ý, Ban Tổ chức còn chuẩn bị những mâm cơm với các món ăn đặc trưng vùng miền để giới thiệu đến khách mời quốc tế.

Qua những món ăn quen thuộc của người Việt, du khách có cơ hội tìm hiểu thêm về khẩu vị, cách chế biến và văn hóa ẩm thực bản địa.

Cùng gia đình đến tham quan, bà Nguyễn Thị Mơ, phường Thành Vinh cho biết: Những ngày diễn ra sự kiện, gia đình tôi thường xuyên đến bảo tàng. Không gian sạch sẽ, nhiều hoạt động phong phú giúp các thành viên, nhất là trẻ nhỏ, có thêm trải nghiệm bổ ích.

“Các con vừa được đọc sách, xin chữ thư pháp, vừa được xem những tiết mục nghệ thuật mới lạ. Nhìn các vị khách nước ngoài thưởng thức đặc sản quê mình rồi cùng người dân nắm tay múa hát, chúng tôi cũng cảm thấy vui và tự hào”, chị Trang chia sẻ.

Những món ăn ngon, mang đậm đặc trưng vùng miền thu hút sự quan tâm của khách tham quan

Không chỉ thu hút người dân địa phương, không gian ẩm thực và các hoạt động trải nghiệm tại bảo tàng còn nhận được sự quan tâm của nhiều người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Nghệ An.

Với họ, mỗi món ăn, tiết mục biểu diễn hay hoạt động giao lưu đều là một cách tiếp cận gần gũi để tìm hiểu văn hóa bản địa.

Đồng hành và hỗ trợ phiên dịch cho nhóm khách quốc tế, bạn Hà Thuỳ Linh cho biết nhiều người tỏ ra hào hứng trước không khí đông vui của sự kiện.

Những món nướng ăn kèm các loại nước chấm đặc trưng khiến du khách thích thú. Ban đầu, một số người còn bất ngờ với vị cay nồng của gia vị, nhưng sau khi thưởng thức lại tỏ ra rất yêu thích.

Theo Thuỳ Linh, bên cạnh ẩm thực, các vị khách còn đặt nhiều câu hỏi về ý nghĩa của Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc và giá trị lịch sử, văn hóa của Bảo vật quốc gia Hộp đựng xá lị Phật Tháp Nhạn.

Không gian ẩm thực kết hợp trải nghiệm văn hóa góp phần quảng bá đặc sản vùng miền, thu hút du khách đến Nghệ An

Cô Anna, giáo viên tiếng Anh người Philippines đang sinh sống tại Nghệ An liên tục dùng điện thoại ghi lại các tiết mục biểu diễn.

Lần đầu cùng bạn bè tham gia một sự kiện văn hóa tại Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh, cô Anna bày tỏ niềm vui và ấn tượng trước không khí gần gũi, sôi nổi của chương trình. Cô cho biết sẽ giới thiệu những hình ảnh đẹp về Nghệ An đến bạn bè quốc tế.

Cũng dành sự quan tâm đến chương trình, thầy David, giáo viên tiếng Anh người Canada đánh giá hoạt động độc đáo, ý nghĩa và mang đến những kỷ niệm đáng nhớ.

Du khách tìm hiểu nguồn gốc, chất lượng các sản phẩm đặc sản được giới thiệu tại hội chợ xanh

Theo anh David, chương trình sẽ càng phong phú nếu bổ sung thêm các tiết mục ca hát, kịch nói hoặc ảo thuật, qua đó tăng sức hấp dẫn cho người xem.

Một trong những hình ảnh đáng nhớ trong những ngày diễn ra sự kiện là màn giao lưu giữa nghệ sĩ, người dân và du khách nước ngoài trong điệu múa kết đoàn quanh chum rượu cần.

Những cái nắm tay, bước nhảy hòa cùng nhịp điệu đã tạo nên không khí thân tình, xóa nhòa khoảng cách ngôn ngữ và văn hóa.

Từ những gian hàng giới thiệu đặc sản đến các hoạt động trải nghiệm tại bảo tàng, ẩm thực đã trở thành một phần quan trọng trong hành trình khám phá văn hóa của người dân và du khách.

Sự kết hợp giữa món ăn truyền thống, sản vật địa phương, di sản và nghệ thuật không chỉ làm phong phú các hoạt động của Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026 mà còn góp phần đưa hình ảnh con người, văn hóa xứ Nghệ đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế.