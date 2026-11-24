Ngay từ những hoạt động đầu tiên, Ngày hội đã thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, tạo nên không khí sôi nổi, rộn ràng cùng các trò chơi dân gian như vật tay, la cỏ, kéo co...

Các hoạt động mang đến những màn tranh tài hào hứng, đồng thời thể hiện nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.

Cùng với đó, những hoạt động còn thể hiện tinh thần thượng võ, sự khéo léo, dẻo dai và tính gắn kết cộng đồng cùng lan tỏa tinh thần đoàn kết và bản sắc văn hoá các dân tộc vùng cao.

Các vận động viên tham gia thi đấu môn vật tay tại ngày hội. Ảnh: An Minh

Điểm nhấn của Ngày hội là không gian khám phá văn hóa các dân tộc, nơi những nét đặc sắc trong trang phục, phong tục tập quán, dân ca, dân vũ và nghề thủ công truyền thống của đồng bào Tày, Nùng, Mông, Dao được giới thiệu, tái hiện sinh động.

Mỗi không gian mang một sắc thái riêng, phản ánh đời sống văn hóa phong phú của từng dân tộc, thể hiện nỗ lực của cộng đồng dân cư trong gìn giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị di sản truyền thống.

Người dân và du khách trải nghiệm thực hành làm nghề thủ công truyền thống. Ảnh: An Minh

Ngoài ra, hoạt động trải nghiệm nghề thủ công truyền thống cũng thu hút du khách với các công đoạn dệt thổ cẩm, thêu hoa văn, làm giấy thủ công và in tranh dân gian.

Qua đôi bàn tay khéo léo của người thợ các sản phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa dân tộc được tái hiện rõ nét, góp phần giới thiệu giá trị nghề truyền thống và nâng cao ý thức gìn giữ.

Không gian ẩm thực cũng mang đến cơ hội thưởng thức các món ăn truyền thống, khám phá cách chế biến và sử dụng nguyên liệu bản địa, qua đó, giới thiệu văn hóa ẩm thực của đồng bào các dân tộc vùng cao.

Bà Hoàng Thị Dung, xóm Háng Tháng bày tỏ niềm vui khi được tham gia Ngày hội, đồng thời mong muốn các hoạt động văn hóa tiếp tục được duy trì để quảng bá bản sắc dân tộc và nâng cao ý thức gìn giữ truyền thống cho thế hệ trẻ.

Ngày hội còn đẩy mạnh công nghệ số trong quảng bá sản phẩm địa phương qua chương trình “Phiên chợ số - Livestream bán hàng”, giới thiệu các sản phẩm OCOP, nông sản và đặc sản địa phương, góp phần đổi mới phương thức xúc tiến thương mại, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường.

Cùng với đó, xã tổ chức ra mắt điểm quét mã QR tại Di tích lịch sử Phja Toọc giúp người dân và du khách thuận tiện tìm hiểu thông tin, giá trị lịch sử của di tích nhằm kết hợp bảo tồn di sản với ứng dụng công nghệ số trong quảng bá văn hóa địa phương.

Thông tin từ Chủ tịch UBND xã Thông Nông Nguyễn Quốc Hưng, Ngày hội góp phần tăng cường đoàn kết giữa các dân tộc, nâng cao ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa, quảng bá sản phẩm đặc trưng, thúc đẩy du lịch và kinh tế địa phương.

Màn đồng diễn dân vũ đặc sắc trên phố. Ảnh: An Minh

Sự tham gia tích cực của người dân trong các hoạt động trình diễn dân ca, dân vũ, giới thiệu nghề truyền thống, ẩm thực và thể thao dân gian.

Qua đó, góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa dân tộc, tạo nên không gian giao lưu đa sắc màu, gắn kết cộng đồng trong tinh thần đoàn kết, hòa hợp

Thông qua Ngày hội “Sắc màu văn hóa - Đoàn kết, hội tụ và lan tỏa”, địa phương tiếp tục phát huy vai trò của cộng đồng trong gìn giữ bản sắc văn hóa, đồng thời quảng bá hình ảnh, con người nơi đây.

Những giá trị văn hóa hội tụ, lan tỏa góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, tăng cường đoàn kết cộng đồng, tạo động lực gắn bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội địa phương