Hướng tới kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026), hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của tuổi trẻ trong gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Các hoạt động được triển khai đa dạng, gắn với điều kiện tại từng địa phương, đơn vị. Trong đó, các cơ sở Đoàn chú trọng tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian; đồng thời tuyên truyền, giới thiệu những nét đẹp văn hóa đặc trưng của quê hương Hà Tĩnh như dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, Ca trù và các giá trị văn hóa truyền thống. Trong ảnh: Tuổi trẻ xã Tứ Mỹ tổ chức giải bóng đá hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Nhiều nội dung được lồng ghép trong sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt câu lạc bộ, tạo không khí vui tươi, tăng cường sự gắn kết giữa đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Cùng với các hoạt động trải nghiệm, giao lưu, công tác giáo dục truyền thống cũng được các cấp bộ Đoàn quan tâm thông qua việc tổ chức tham quan, tìm hiểu di tích lịch sử, địa chỉ đỏ; duy trì hoạt động đọc sách, kể chuyện lịch sử, giới thiệu di sản văn hóa. Việc ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, quảng bá văn hóa được đẩy mạnh với nhiều video, hình ảnh và sản phẩm truyền thông giới thiệu lịch sử, danh lam thắng cảnh, con người Hà Tĩnh. Trong ảnh: Tuổi trẻ xã Kỳ Hoa số hoá di tích lịch sử trên địa bàn.

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia vệ sinh môi trường, chỉnh trang nhà văn hóa, khuôn viên các di tích lịch sử, chăm sóc các tuyến đường thanh niên sáng - xanh - sạch - đẹp. Qua đó, không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan mà còn nâng cao ý thức giữ gìn môi trường, xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư.

Dịp này, tuổi trẻ nhiều địa phương cũng tổ chức chiếu các bộ phim cách mạng chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Thông qua các hoạt động, các cấp bộ Đoàn tiếp tục tạo môi trường để đoàn viên, thanh thiếu nhi tìm hiểu, trải nghiệm và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào về quê hương, đất nước, nâng cao trách nhiệm của thế hệ trẻ trong bảo tồn, phát huy di sản văn hóa; đồng thời góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh và quảng bá hình ảnh con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới.