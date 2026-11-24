Người dân là chủ thể giữ gìn, lan tỏa giá trị truyền thống

Tại phường Kiến An, khu vực hồ Hạnh Phúc những ngày giữa tháng 11 trở thành điểm hẹn văn hóa, mua sắm và giải trí của đông đảo người dân. Tối 15/11, UBND phường khai mạc Tuần lễ xúc tiến thương mại OCOP và đặc sản vùng miền năm 2026, kết hợp chuỗi hoạt động nghệ thuật “Sắc màu Kiến An”. Với khoảng 130 gian hàng, sự kiện giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, đặc sản vùng miền, hàng tiêu dùng và ẩm thực.

Điểm nhấn của sự kiện là sự kết hợp giữa hoạt động xúc tiến thương mại với các chương trình văn hóa, nghệ thuật cộng đồng. Trong 8 ngày, từ 15-22/11, người dân được thưởng thức các chương trình ca nhạc, không gian ẩm thực kết hợp âm nhạc, liên hoan văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam và hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, liên hoan các câu lạc bộ dân vũ, nghệ thuật đường phố và trình diễn thời trang, tài năng trẻ. Qua đó, khu vực hồ Hạnh Phúc không chỉ là nơi tổ chức sự kiện thương mại mà còn từng bước trở thành không gian sinh hoạt văn hóa, vui chơi, giải trí của cộng đồng.

Trong kỷ nguyên mới, Văn hóa được phát huy, đoàn kết được củng cố sẽ tạo nên sức mạnh nội sinh to lớn, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới. Trong ảnh: Khối Văn hóa, Thể thao tham gia diễu hành tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), tại Quảng trường Ba Đình (2/9/2025). Ảnh: TTXVN

Ông Trần Duy Khanh, Phó Chủ tịch UBND phường Kiến An cho biết, việc tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại khu vực hồ Hạnh Phúc nhằm tạo không gian vui chơi, giải trí, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân; đồng thời cụ thể hóa định hướng phát triển kinh tế ban đêm của địa phương. Phường hướng tới kết hợp hài hòa giữa văn hóa, nghệ thuật, thương mại, dịch vụ và ẩm thực, từng bước hình thành điểm đến văn hóa, nghệ thuật, góp phần quảng bá hình ảnh “Kiến An - Điểm đến hạnh phúc”.

Chị Hoàng Thị Lan, người dân phường Kiến An chia sẻ, Tuần lễ OCOP có không khí sôi động, các gian hàng phong phú, giới thiệu nhiều sản phẩm đặc sản của các địa phương. Người dân không chỉ có dịp tham quan, mua sắm mà còn được thưởng thức các chương trình văn nghệ, giao lưu trong không gian vui tươi, gần gũi. "Tôi mong muốn địa phương tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động tương tự để người dân có thêm điểm vui chơi, sinh hoạt cộng đồng, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần", chị Lan nói.

Không chỉ tại khu vực đô thị, ở xã Vĩnh Bảo, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức với màu sắc riêng, gắn với truyền thống lịch sử và văn hóa địa phương. UBND xã tổ chức Ngày hội Văn hóa - Thể thao năm 2026 với chủ đề “Vĩnh Bảo - Hội tụ, lan tỏa sắc màu văn hóa Việt”, kết hợp các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngày hội thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, giáo viên, vận động viên và nhân dân với nhiều hoạt động phong phú, kết hợp giữa trò chơi dân gian và thể thao hiện đại. Điểm nhấn là hội thi pháo đất, môn thể thao dân gian gắn bó lâu đời với đời sống văn hóa vùng đất Vĩnh Bảo. Đặc biệt, năm nay địa phương lần đầu tổ chức lễ rước đất trước khi diễn ra hội thi; đồng thời có sự tham gia của các đội pháo nữ bên cạnh những đội pháo nam truyền thống. Cùng với đó là giải bóng chuyền hơi nữ ngành Giáo dục, giải bóng đá tứ hùng giữa các đội bóng đại diện UBND xã và các trường học trên địa bàn.

Bên cạnh các hoạt động thể thao, chương trình “Vĩnh Bảo giai điệu bên hồ” góp phần tạo thêm không gian giao lưu, thưởng thức nghệ thuật, đưa các hoạt động văn hóa đến gần hơn với người dân. Những chương trình biểu diễn, giao lưu cộng đồng không chỉ tạo không khí vui tươi mà còn góp phần phát huy vai trò của người dân trong gìn giữ, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống.

Ông Nguyễn Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bảo nhấn mạnh, Ngày hội Văn hóa - Thể thao là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của quê hương; đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong các tầng lớp nhân dân. Đây cũng là dịp tăng cường tình đoàn kết, giao lưu giữa các thôn, cơ quan, đơn vị, trường học, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống văn hóa, lịch sử của quê hương.

Là giáo viên Trường Mầm non Nhân Hòa, chị Vũ Thị Hằng cho biết, ngày hội là dịp ý nghĩa để giáo viên, phụ huynh và người dân giao lưu, gắn kết; đồng thời giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương. "Thông qua các trò chơi dân gian, hoạt động văn nghệ, các em nhỏ có thêm cơ hội trải nghiệm, tìm hiểu lịch sử, phong tục địa phương, từ đó hình thành tình yêu và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc", chị Hằng nói.

Lễ Khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026. Ảnh: Hoàng Ngọc - TTXVN

Bồi đắp nội lực văn hóa từ cơ sở

Qua thực tiễn triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Kiến An và Vĩnh Bảo, các xã, phường, đặc khu đã phát huy rõ tính chủ động trong tổ chức hoạt động cộng đồng. Trực tiếp gánh vác nhiều nhiệm vụ quản lý xã hội tại địa bàn giúp chính quyền cơ sở hiểu sâu nhu cầu, đặc điểm dân cư, điều kiện thiết chế văn hóa và truyền thống bản địa. Nhờ đó, các chương trình khi tổ chức vừa đáp ứng yêu cầu chung vừa linh hoạt về nội dung, hình thức để gần gũi với từng nhóm dân cư.

Thực tế, Kiến An lựa chọn kết hợp quảng bá sản phẩm OCOP với nghệ thuật, thương mại và phát triển không gian công cộng; trong khi Vĩnh Bảo phát huy thế mạnh văn hóa truyền thống, trò chơi dân gian cùng phong trào thể thao quần chúng. Mỗi địa phương có cách làm riêng nhưng đều hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường gắn kết cộng đồng và tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia, sáng tạo, thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại Hải Phòng được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động triển khai với nhiều nội dung sôi nổi, trọng tâm là Tuần Văn hóa từ ngày 18 đến 24/11. Chuỗi sự kiện tạo nên đợt sinh hoạt văn hóa rộng khắp, khơi dậy vai trò chủ thể của cộng đồng trong việc sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng các giá trị truyền thống, qua đó mở rộng cơ hội tiếp cận văn hóa cho người dân và thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhiều điểm nhấn được tổ chức xuyên suốt dịp này, tiêu biểu như chương trình nghệ thuật Sắc màu văn hóa Việt Nam tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Xứ Đông và khu vực sân Nhà trưng bày triển lãm mỹ thuật thành phố (ngày 21 và 22/11) đi kèm không gian trải nghiệm Một không gian - nhiều trải nghiệm. Bên cạnh đó, Diễn đàn Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh (từ ngày 21 đến 23/11) mở ra hướng kết nối giữa nghệ thuật thứ bảy với phát triển du lịch, kinh tế và xúc tiến đầu tư. Các hoạt động thể thao quần chúng cũng được lồng ghép cùng giao lưu văn hóa cộng đồng, tạo nên bầu không khí vui tươi, lành mạnh trong dịp này.

Tại cấp cơ sở, mỗi xã, phường, đặc khu đều chủ động tổ chức hoặc lồng ghép ít nhất một hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trải nghiệm, giáo dục di sản cùng một hoạt động thể dục, thể thao hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11).

Sự hưởng ứng từ cơ sở ở thành phố Cảng với những chương trình đa dạng, gần gũi cho thấy văn hóa đang hiện diện thường xuyên hơn trong nhịp sống cộng đồng. Qua đó, Ngày Văn hóa Việt Nam trở thành dịp tôn vinh các giá trị truyền thống; đồng thời khẳng định vai trò của chính quyền cơ sở trong việc chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bồi đắp sức mạnh tinh thần cho Hải Phòng phát triển năng động, hiện đại và giàu bản sắc.