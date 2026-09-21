Văn hóa Cơ Tu mở lối phát triển du lịch

Đồng bào Cơ Tu tại các xã Hòa Vang, Sông Kôn, Sông Vàng và phường Hải Vân hội ngộ tại không gian nhà gươl thôn Phú Túc, xã Hòa Vang. Ảnh: XUÂN DŨNG

Vui hội giữa nhà gươl

Trong hai ngày 19 và 20/9, tại thôn Phú Túc, xã Hòa Vang diễn ra liên hoan “Vui hội Cơ Tu, Hòa Vang 2026”, quy tụ nghệ nhân, vận động viên, diễn viên quần chúng và đồng bào Cơ Tu đến từ các xã Hòa Vang, Sông Kôn, Sông Vàng và phường Hải Vân.

Liên hoan có chuỗi hoạt động đa dạng, nổi bật như phục dựng lễ kết nghĩa, trình diễn cồng chiêng, múa tung tung da dá, hát lý cùng các phần thi nghề truyền thống.

Ngoài các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, liên hoan còn diễn ra các môn thể thao, trò chơi dân gian như: đi cà kheo, đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ; không gian trưng bày sản phẩm thủ công, nông sản và ẩm thực Cơ Tu.

Đồng thời, sự kiện cũng giới thiệu một số mô hình sản xuất gắn với du lịch cộng đồng, mở ra cơ hội kết nối với các doanh nghiệp lữ hành.

Phụ nữ Cơ Tu thi dệt thổ cẩm tại ngày hội. Ảnh: XUÂN DŨNG

Thi điêu khắc mặt nạ gỗ. Ảnh: XUÂN DŨNG

Phần thi giã gạo tại ngày hội. Ảnh: XUÂN DŨNG

Quảng bá ẩm thực Cơ Tu với du khách. Ảnh: XUÂN DŨNG

Trong không khí ngày hội, già làng Đinh Văn Trí (thôn Phú Túc) không giấu được niềm vui khi sau nhiều ngày bà con mới có dịp gặp gỡ đông đủ. Người dân từ nhiều nơi tề tựu, cả người lớn lẫn trẻ nhỏ đều hào hứng hòa chung vào các hoạt động.

Điều già làng Đinh Văn Trí vui mừng hơn cả là trước đây nhiều hoạt động chủ yếu do người lớn tuổi thực hiện, nay có sự tham gia tích cực của thanh thiếu niên, thể hiện sự tiếp nối văn hóa giữa các thế hệ.

Chúng tôi mong những hoạt động như liên hoan “Vui hội Cơ Tu, Hòa Vang 2026” được duy trì để thế hệ trẻ có dịp biết, nhớ và gần gũi hơn với những gì thuộc về cộng đồng người Cơ Tu mình" Già làng Đinh Văn Trí, thôn Phú Túc, xã Hòa Vang

Gắn bó với đại ngàn Trường Sơn, đồng bào Cơ Tu bồi đắp và sáng tạo nên một nền văn hóa giàu bản sắc, từ tiếng cồng chiêng, điệu tung tung da dá, mái nhà gươl đến tình đoàn kết cộng đồng.

Những giá trị ấy không chỉ là niềm tự hào của người Cơ Tu, mà còn tạo sức hút với du khách, góp một sắc màu riêng vào bức tranh đa dạng của các dân tộc Việt Nam.

Đồng bào Cơ Tu góp một sắc màu riêng vào bức tranh đa dạng của các dân tộc Việt Nam.

Lần đầu đến Phú Túc theo lời giới thiệu của bạn bè, chị Trương Thị Linh, du khách đến từ Hà Tĩnh, nán lại khá lâu tại các khu vực trình diễn nghề. Chị chăm chú xem dệt thổ cẩm, điêu khắc và theo dõi các tiết mục dân gian.

“Ban đầu khi nghe qua, tôi không nghĩ chương trình lại được tổ chức hoành tráng và có nhiều nét văn hóa sâu sắc để khám phá như thế này. Khi hòa mình vào không khí nơi đây, tôi cảm nhận được sự hào hứng và tinh thần văn hóa hừng hực”, chị Linh chia sẻ.

Kết nối không gian du lịch trên quốc lộ 14G

Góp mặt với vai trò điều hành một số hoạt động của ngày hội, già làng Alăng Đợi (thôn Trường Sơn, xã Đông Giang) cho rằng, những cuộc gặp gỡ giữa đồng bào Cơ Tu từ nhiều nơi không chỉ để cùng vui hội mà còn giúp cộng đồng có dịp chia sẻ cách giữ gìn những nét đẹp trong sinh hoạt truyền thống.

Già làng Alăng Đợi dẫn đầu đoàn diễu hành của đồng bào Cơ Tu tại chương trình “Vui hội Cơ Tu, Hòa Vang 2026”. Ảnh: XUÂN DŨNG

“Mỗi địa phương có những nét sinh hoạt riêng, nên đây là cơ hội để bà con trao đổi kinh nghiệm, từ cách đánh trống, đánh chiêng sao cho đúng nhịp, chuẩn điệu, cho đến việc cởi mở chia sẻ qua nét văn hóa nói lý, hát lý để thắt chặt tình đoàn kết”, ông Alăng Đợi nói.

Những điệu múa, tiếng chiêng hay nghề truyền thống của người Cơ Tu nay không chỉ gói gọn trong làng. Theo già làng Alăng Đợi, tại một số khu du lịch dọc quốc lộ 14G, bà con đã được mời biểu diễn, quảng bá nét đẹp văn hóa dân tộc đến du khách.

Nhờ đó, các giá trị văn hóa truyền thống có thêm cơ hội lan tỏa, đồng thời tạo thêm nguồn thu nhập cho người dân từ chính di sản mà mình đang gìn giữ.

Thiếu nữ Cơ Tu rạng rỡ trong sắc thổ cẩm truyền thống và vũ điệu tung tung da dá. Ảnh: XUÂN SƠN

Từ Phú Túc, câu chuyện kết nối được đặt trong không gian rộng hơn của các địa phương có đồng bào Cơ Tu.

Ông Hồ Tăng Phúc, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Vang, cho biết địa phương đã xây dựng kế hoạch bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Cơ Tu gắn với các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn.

Dọc tuyến quốc lộ 14G, Hòa Vang đang tận dụng lợi thế địa hình và giao thông để hướng tới hình thành chuỗi du lịch sinh thái - văn hóa đặc trưng tại khu vực phía tây bắc thành phố.

Mục đích lớn nhất của chúng tôi là tạo sự kết nối, giao lưu giữa các xã, phường trong khu vực như: Hòa Vang, Hải Vân, Sông Kôn, Sông Vàng. Đây là những địa phương trên đà phát triển theo hướng dịch vụ - du lịch gắn liền công tác bảo tồn bản sắc văn hóa Cơ Tu. Ông Hồ Tăng Phúc, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Vang

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thời gian qua, các giá trị văn hóa truyền thống Cơ Tu tiếp tục phát huy và kết nối với du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước.

“Thời gian tới, ngành văn hóa mong muốn đồng bào Cơ Tu tiếp tục giữ gìn, trao truyền và làm sống động các giá trị văn hóa của dân tộc, để di sản không chỉ được bảo tồn mà còn trở thành nguồn lực góp phần thu hút du khách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương”, bà Hiền nói.

Việc phát huy các giá trị của văn hóa Cơ Tu tạo nền tảng cho ngành du lịch - dịch vụ. Ảnh: XUÂN DŨNG

Trước đó, ngày 12/8/2025, tại kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, thông qua Nghị quyết về Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch dọc tuyến quốc lộ 14G thuộc phân khu sinh thái phía tây, tỷ lệ 1/2.000.

Theo đồ án, khu vực quy hoạch tại thôn Phú Túc (xã Hòa Vang) có diện tích khoảng 339ha; phía bắc và phía nam giáp vùng đồi núi của xã Hòa Vang, phía đông và phía tây giáp quốc lộ 14G; quy mô dân số quy hoạch khoảng 1.000 người.

Các phân khu chức năng chính: khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp dịch vụ chất lượng cao tại Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài, khu vực mở rộng và khu quy hoạch mới phía đông bắc quốc lộ 14G; khu du lịch sinh thái cộng đồng kết hợp trải nghiệm, vận động ngoài trời tại Hòa Phú Thành, Lái Thiêu, Suối Hoa, Dốc Kiền, khu quy hoạch mới phía nam quốc lộ 14G và phía tây bắc khu vực quy hoạch...

[VIDEO] - Rộn ràng ngày hội của người Cơ Tu trên quốc lộ 14G: