Nhạc sĩ Phạm Tuyên cấp cứu, không thể kỷ niệm 70 năm 'Chiếc đèn ông sao' ra đời

Trao đổi với phóng viên Vietnamnet, chị Phạm Hồng Tuyến - con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên - cho biết nhạc sĩ phải nhập viện cấp cứu từ vài ngày trước do các chỉ số về tim mạch thay đổi bất thường. Theo kế hoạch ban đầu, gia đình dự định tổ chức một buổi lễ kỷ niệm nhỏ nhân dịp tác phẩm nổi tiếng "Chiếc đèn ông sao" tròn 70 tuổi trong dịp Tết Trung thu này.

Tuy nhiên, do tuổi cao sức yếu, hiện tại nhạc sĩ đã ở tuổi 96, gia đình phải đưa ông vào viện để theo dõi và điều trị. Chị Hồng Tuyến cho biết thêm, hiện tại tình trạng sức khỏe của nhạc sĩ đã ổn định hơn.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên bước sang tuổi 96.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên (sinh năm 1930) là một trong những cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam hiện đại, để lại gia tài nghệ thuật đồ sộ với hơn 700 ca khúc thuộc nhiều thể loại khác nhau. Trong đó, mảng đề tài viết cho thiếu nhi chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng với hơn 200 tác phẩm.

Nhắc đến tên tuổi ông, công chúng nhiều thế hệ ngay lập tức nhớ đến những giai điệu đã đi cùng năm tháng như "Chiếc đèn ông sao", "Cánh én tuổi thơ", "Tiến lên đoàn viên", "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng"...

Những sáng tác này không chỉ gắn liền với tuổi thơ của hàng triệu người Việt Nam mà còn trở thành biểu tượng văn hóa quen thuộc trong các hoạt động thiếu nhi suốt nhiều thập kỷ qua.

Bên cạnh những sáng tác quen thuộc đã thành danh, sự nghiệp âm nhạc viết cho thiếu nhi của nhạc sĩ Phạm Tuyên còn ghi dấu ấn với dự án phổ nhạc cho 41 bài đồng dao cổ. Đây là những tác phẩm ẩn chứa vẻ đẹp hồn hậu, gần gũi của cảnh sắc thiên nhiên, con người và văn hóa dân gian truyền thống.

Sau nhiều năm lưu giữ trong các trang sổ tay của tác giả, "kho báu" âm nhạc này lần lượt được công bố và giới thiệu rộng rãi tới công chúng qua các ấn phẩm sách dành cho thiếu nhi, do chính con gái ông là nhà báo Phạm Hồng Tuyến thực hiện phần kể chuyện.

Với những cống hiến bền bỉ và to lớn cho âm nhạc thiếu nhi, năm 2013, nhạc sĩ Phạm Tuyên đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục là "Nhạc sĩ sáng tác nhiều ca khúc về thiếu nhi được phổ biến rộng rãi nhất".

Các sáng tác của ông cho đến nay vẫn giữ nguyên giá trị nghệ thuật và tính giáo dục cao, góp phần quan trọng trong việc hình thành, nuôi dưỡng tâm hồn và đời sống tinh thần của nhiều thế hệ thiếu niên, nhi đồng Việt Nam.