Dành cho các em: Những người bạn mới

Gia đình Nhi sinh sống ven một khu công nghiệp lớn. Trước đây, làng vắng người, Nhi và đám trẻ trong xóm thường rủ nhau chạy nhảy ngoài cánh đồng hay tụ tập ở sân nhà ai đó chơi đồ hàng, trốn tìm. Vậy mà sau mấy năm, quê Nhi đổi thay nhiều. Đường làng rộng và đông đúc người qua lại. Ruộng đồng nhường chỗ cho nhà máy. Hầu hết nhà ai có đất rộng đều xây nhà trọ cho thuê. Bố mẹ Nhi cũng làm 3 phòng trọ. Các cô, các chú công nhân đến ở, thân thiết với gia đình Nhi như người nhà. Có cô công nhân ở trọn vẹn ba năm rồi về quê lấy chồng. Lúc chia tay, Nhi lưu luyến mãi. Cô dặn Nhi cố gắng học, hè năm sau cô sẽ về thăm, mua thật nhiều quà.

Rồi một ngày, có gia đình đến ở trọ trong căn phòng còn trống. Đó là chú Hải, cô Hà và hai con nhỏ là Linh và Tuấn. Nhi nghe mẹ kể, cô chú quê ở một tỉnh xa, đã làm công nhân 5 năm rồi. Trước kia, cô chú gửi hai con cho ông, bà trông nom nhưng nay đón xuống để cả nhà sum vầy. Ở ven khu công nghiệp có đủ trường lớp, việc xin cho Linh và Tuấn đi học cũng dễ dàng. Mẹ dặn Nhi: “Hai em nhà cô chú mới đến, còn nhiều bỡ ngỡ. Những lúc cô chú bận, con rủ các em cùng chơi cho vui, chứ mẹ thấy ở trong phòng mãi, chắc rất buồn…”. Biết hai em ngại ngần, Nhi chủ động hỏi chuyện, làm quen. Những ngày đầu bước vào năm học mới, giờ ra chơi, cô bé thường sang lớp của Linh và Tuấn xem hai em thế nào. Bạn cùng lớp ngạc nhiên khi thấy Nhi “bỗng dưng” có hai đứa em còn Nhi thì rất hãnh diện. Có Nhi bên cạnh, Linh và Tuấn bớt rụt rè, nhút nhát. Tan học, ba chị em rít rít từ trường tiểu học về nhà, vừa cất cặp sách là ra nhà văn hóa thôn chơi xích đu cùng đám trẻ trong xóm. Chú Hải, cô Hà rất vui mỗi khi đi làm về thấy hai con đã tự tắm gội, ngồi vào bàn học trong khi chờ bố, mẹ tan ca.

Những ngày này, làng xóm rộn rã hẳn lên. Chẳng là mọi người đang chuẩn bị cho Tết Trung thu. Các cô, các bác cùng mấy anh chị thanh niên bàn bạc làm cỗ trông trăng thế nào, cho các cháu nhỏ rước đèn ra sao. Nghe Nhi kể sắp đón Tết Trung thu, chị em Linh rất háo hức. Linh bảo: “Hồi ở quê, em vui Tết Trung thu ở trường nhưng chưa đi rước đèn bao giờ. Lần này chị cho em với Tuấn đi cùng nhé!”. Nhi gật đầu: “Tối hôm ấy sẽ đông lắm, hai em nhớ ăn cơm sớm rồi chị dẫn đi”. Để chuẩn bị cho đêm Rằm tháng Tám, Nhi dạy Linh và Tuấn cách làm đèn ông sao. Từ mấy ngày trước, ba chị em đã tỉ mỉ cắt giấy màu, giấy bóng để trang trí. Khâu khó nhất là làm khuôn đèn thì bố Nhi đã giúp, ba chị em chỉ việc chọn màu giấy theo ý thích và dán lại. Tuấn chọn đèn màu xanh, Nhi màu đỏ còn Linh lại yêu màu hồng.

Đêm Trung thu, trẻ nhỏ ríu rít kéo đến nhà văn hóa. Bạn cầm đèn ông sao, bạn mang theo đèn lồng phát ra tiếng nhạc. Mâm cỗ được bày biện đẹp mắt. Sau chương trình văn nghệ và phá cỗ, đoàn rước đèn bắt đầu đi quanh xóm. Tiếng trống, tiếng nhạc rộn ràng. Linh và Tuấn náo nức đi cùng các bạn nhỏ, tự hào khoe chiếc đèn mới do tự tay mình làm, không còn vẻ rụt rè của những ngày đầu mới đến. Nhi đi bên cạnh, vừa trông chừng hai em vừa mỉm cười. Trong ánh trăng đêm Rằm, Nhi thấy xóm mình dường như đẹp hơn, đông vui hơn bởi có những người bạn mới.