Chạm - Chơi - Hiểu: Khám phá di sản qua trải nghiệm sáng tạo
Workshop “Chạm – Chơi – Hiểu: Khám phá di sản qua trải nghiệm sáng tạo” do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Đại học RMIT Việt Nam – cơ sở Hà Nội tổ chức, nằm trong khuôn khổ các hoạt động tham gia Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, kết hợp hiện vật bảo tàng với AI, công nghệ số hóa 3D, các trò chơi tương tác, tạo thành một hành trình khám phá di sản theo nhiều lớp.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cham-choi-hieu-kham-pha-di-san-qua-trai-nghiem-sang-tao-418735.htm