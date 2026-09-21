Chạm - Chơi - Hiểu: Khám phá di sản qua trải nghiệm sáng tạo

Vào tháng 9 hàng năm, Lễ hội Ánh sáng Visualia lại biến những di tích La Mã cổ đại của thành phố Pula, Croatia thành một phòng trưng bày ngoài trời rực rỡ sắc màu. Những công trình 2.000 năm tuổi trở thành phông nền cho các màn trình chiếu ánh sáng và nghệ thuật đương đại, tạo nên một cuộc gặp gỡ đặc biệt giữa lịch sử và công nghệ.