Đắk Lắk: Chùa Linh Thứu trang nghiêm tổ chức lễ rót đồng đúc đại hồng chung

Chư tôn đức cầu nguyện cho công trình sớm thành tựu

Xuất phát từ tâm nguyện của Phật tử đạo tràng, Thượng tọa Thích Nguyên Hạnh, trụ trì chùa Linh Thứu, đã phát tâm kiến tạo đại hồng chung nhằm tạo thêm thắng duyên cho đạo tràng tu học, hoằng dương chánh pháp và lưu giữ một pháp bảo thiêng liêng cho mai sau.

Tại buổi lễ, chư tôn đức đã niêm hương bạch Phật, sái tịnh đạo tràng, trì chú gia trì và cử hành nghi thức chú nguyện trước khi rót đồng. Trong tiếng niệm Phật, những dòng đồng nóng chảy đầu tiên được các nghệ nhân cẩn trọng rót vào khuôn chuông, tạo nên khoảnh khắc xúc động.

Lễ đúc đại hồng chung chùa Linh Thứu

Việc đúc đại hồng chung không chỉ góp phần hoàn thiện ngôi phạm vũ trang nghiêm mà còn là sự tiếp nối giá trị văn hóa, tín ngưỡng và truyền thống Phật giáo, lưu lại phước báu cho nhiều thế hệ.