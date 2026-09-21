Tiết mục 'Duo Love' của xiếc Việt Nam giành giải Vàng tại Tajikistan

Ngày 21/9, thông tin từ Liên đoàn Xiếc Việt Nam cho biết, Liên hoan “Thế giới Xiếc - Nơi gắn kết những trái tim”, do Bộ Văn hóa Tajikistan và Xiếc Quốc gia Tajikistan tổ chức nhân kỷ niệm 35 năm Ngày Độc lập của Tajikistan diễn ra tại thủ đô Dushanbe, Tajikistan từ ngày 17 đến 20/9.

Sự kiện quy tụ các nghệ sĩ đến từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm Nga, Trung Quốc, Mông Cổ, Hungary, Bulgaria, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Armenia, Yakutia, Belarus, Việt Nam, Tajikistan và Astana.

Đoàn Việt Nam tham dự Liên hoan với tiết mục “Duo Love”, do cặp đôi NSƯT Thanh Tuấn và NSƯT Thu Hương biểu diễn, cùng sự hỗ trợ kỹ thuật của nghệ sĩ Thanh Hòa. NSND Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, đảm nhiệm vai trò Trưởng đoàn và đạo diễn tiết mục.

NSND Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam (thứ hai, bên trái) cùng hai NSƯT Thanh Tuấn - Thu Hương tại Liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ nhất tại Tajikistan. Ảnh: Liên đoàn Xiếc Việt Nam

“Duo Love” được xây dựng trên nền tảng kỹ thuật đôi, kết hợp sức mạnh, độ chính xác và sự ăn ý giữa hai nghệ sĩ, đồng thời sử dụng ngôn ngữ biểu diễn giàu tính nghệ thuật. Sự kết hợp giữa kỹ thuật, thể lực và khả năng phối hợp giúp tiết mục tạo dấu ấn trên sân khấu quốc tế.

Trước khi đến Tajikistan, “Duo Love” từng được giới chuyên môn quốc tế ghi nhận khi giành giải Voi Bạc tại Liên hoan Xiếc quốc tế tổ chức ở Girona, Tây Ban Nha vào tháng 2/2026.

Sau thành công này, NSƯT Thanh Tuấn và NSƯT Thu Hương tiếp tục tập luyện, nâng cao kỹ thuật và hoàn thiện phong cách biểu diễn để tiếp tục thử sức tại một sân chơi quốc tế quy tụ nhiều nghệ sĩ đến từ các quốc gia có truyền thống xiếc lâu đời.

Tại Liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ nhất năm 2026 ở Tajikistan, “Duo Love” đã giành giải Vàng cùng với tiết mục của các nghệ sĩ đến từ Liên bang Nga. Trong khi đó, các nghệ sĩ Trung Quốc với tiết mục xe chỉ, Mông Cổ với tiết mục uốn dẻo và Belarus với tiết mục đu dây đôi cùng giành giải Bạc.

Thành tích này tiếp tục ghi nhận chất lượng chuyên môn của nghệ sĩ xiếc Việt Nam tại các sân khấu quốc tế. Sự hưởng ứng của khán giả Tajikistan cùng sự đánh giá của Hội đồng Giám khảo dành cho “Duo Love” là kết quả của quá trình tập luyện nghiêm túc, bền bỉ và nỗ lực không ngừng trong việc nâng cao chất lượng kỹ thuật, nghệ thuật của hai nghệ sĩ.

Ngay sau khi nhận giải tại Tajikistan, “Duo Love” tiếp tục nhận được lời mời tham dự hai Liên hoan Xiếc quốc tế trong năm 2027. Việc tiết mục liên tục được mời tham dự các sân chơi quốc tế là sự ghi nhận đối với chất lượng chuyên môn và phong cách biểu diễn của hai nghệ sĩ, đồng thời mở thêm cơ hội để xiếc Việt Nam giao lưu, quảng bá và hội nhập sâu hơn vào đời sống nghệ thuật xiếc của các nước trên thế giới.