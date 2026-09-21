Vingroup triển khai 'Vì tương lai xanh' lần 2 thúc đẩy chuyển đổi xanh

Với mong muốn tạo điều kiện cho mọi người dân, doanh nghiệp có thể dễ dàng chuyển đổi sang sử dụng xe điện, Tập đoàn Vingroup và các công ty trong hệ sinh thái công bố triển khai các chính sách đặc biệt ưu đãi dành cho các khách hàng quyết định chuyển đổi xanh.

Chương trình cũng tạo động lực thúc đẩy triển khai các vùng phát thải thấp tại tất cả địa phương, góp phần giảm khí thải và bảo vệ môi trường sống trong lành cho cộng đồng.

Nhóm chính sách đầu tiên là ưu đãi “thu xăng đổi điện”, có hiệu lực trong vòng 3 tháng kể từ ngày 19/9 đến hết ngày 19/12. Cụ thể, đối với ôtô, khách hàng đang sở hữu ôtô, xe máy xăng của thương hiệu bất kỳ hoặc ôtô, xe máy điện VinFast khi chuyển đổi sang mua ôtô điện VinFast sẽ được ưu đãi ngay từ 3% đến 9% tùy dòng xe.

Theo đó, các mẫu xe gồm VF 2, Minio Green, VF 3 sẽ được ưu đãi 3%; EC Van, VF 7, VF 8 thế hệ mới, VF 9 và Lạc Hồng 900 LX được ưu đãi 5%. Đặc biệt, các mẫu xe đang rất được ưa chuộng gồm VF 5/Herio Green, VF 6, VF MPV 7, Limo Green và VF 8 thế hệ trước sẽ được ưu đãi tới 9%.

Khách hàng mua ôtô điện VinFast được hưởng mức ưu đãi từ 3% đến 9% tùy dòng xe.

Ngoài ưu đãi theo chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2, khách hàng mua ôtô điện VinFast vẫn được ưu đãi sạc pin miễn phí tại các trạm sạc V-Green tới hết ngày 10/2/2029. Điều kiện để được hưởng tất cả ưu đãi nêu trên là bản thân khách hàng hoặc vợ/chồng/con cái/bố mẹ, anh em ruột bên vợ/bên chồng đứng tên sở hữu xe điện VinFast mới.

Đối với xe máy điện VinFast, các mức ưu đãi là từ 1,5 triệu đồng đến 6 triệu đồng tùy dòng xe và phiên bản. Bên cạnh đó, khách hàng mua các dòng xe máy điện đổi pin của VinFast vẫn sẽ được hỗ trợ 20 lần đổi pin miễn phí/tháng đến hết ngày 30/6/2028.

Nhóm chính sách thứ hai dành cho các khách hàng là tài xế kinh doanh dịch vụ vận tải. Theo đó, Green SM triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt: Chia sẻ doanh thu tới 100% trong vòng 2 năm đầu cho các đối tác tài xế mua hoặc thuê xe ôtô, xe máy điện VinFast từ ngày 19/9, đăng ký chỉ vận doanh trên nền tảng Green SM Platform và tham gia vận doanh trước ngày 19/12. Nhờ đó, tài xế có thể nhận được trọn vẹn doanh thu trong vòng 2 năm đầu.

Ngoài ra, các tài xế Green SM Bike mới gia nhập nền tảng còn được cam kết đảm bảo thu nhập trong vòng 2 tháng đầu nếu đăng ký đáp ứng một số điều kiện vận doanh. Trong các năm tiếp theo, Green SM cam kết chỉ áp dụng mức chiết khấu bằng 50% so với mức chung của thị trường trong năm thứ 3 và ngang bằng với thị trường trong năm thứ 4 và thứ 5. Với việc công khai, minh bạch chính sách chiết khấu tốt nhất thị trường hiện nay, Green SM mong muốn mang đến sự an tâm và nguồn thu nhập ổn định cho các bác tài Xanh trong tối thiểu 5 năm vận doanh trên nền tảng Green SM Platform.

Vingroup triển khai hai nhóm ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân và tài xế kinh doanh dịch vụ.

Đặc biệt, với các tài xế lựa chọn hình thức thuê xe để vận doanh, Green SM đưa ra chính sách giá thuê mới với mức ưu đãi hấp dẫn cho cả ôtô và xe máy điện. Ngoài ra, sau 2 năm với xe máy và 5 năm với ôtô, tài xế thuê xe còn được ưu tiên tham gia chương trình mua xe đã qua sử dụng với mức giá hấp dẫn.

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup, cho biết: "Vì tương lai xanh lần 2 là sự hưởng ứng và sự quyết tâm của chúng tôi trước chủ trương của Chính phủ về việc chuyển đổi xanh, hạn chế xe đi vào khu vực trung tâm và hỗ trợ người dân cũng như các tài xế vận tải nhanh chóng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện. Chúng tôi tin rằng từ những hành động nhỏ hàng ngày của mỗi người dân như lựa chọn xe điện thay vì xe xăng, quá trình xanh hóa đất nước, hướng đến mục tiêu Net Zero sẽ sớm cán đích theo đúng lộ trình Chính phủ đã đề ra".

Với những ưu đãi đặc biệt tốt triển khai trong vòng 3 tháng, chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 mang đến các các quyền lợi hấp dẫn so với các chương trình ưu đãi trước đây và được áp dụng thay thế cho các chương trình ưu đãi khác kể từ thời điểm có hiệu lực. Độc giả có thể tham khảo thông tin chi tiết về điều kiện, phạm vi và quyền lợi áp dụng tại website VinFast hoặc tổng đài CSKH 1900232389.