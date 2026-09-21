Chùa Vạn Phúc – nơi lưu giữ những giá trị văn hóa cổ giữa làng quê

Cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 15km về phía Nam, chùa Vạn Phúc (tên chữ là Chung Linh tự) thuộc xã Nam Phù, thành phố Hà Nội. Chùa tọa lạc trên một gò đất cao giữa làng, quay hướng Tây Nam.

Trải qua nhiều thế kỷ, ngôi chùa vẫn hiện diện trong đời sống cộng đồng như một không gian văn hóa, tín ngưỡng thân thuộc của người dân địa phương.

Chùa được hình thành từ khoảng thế kỷ XVII và được Bộ Văn hóa và Thông tin xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật năm 1992.

Công trình mang những đặc trưng kiến trúc truyền thống với Tam bảo có kết cấu hình “chuôi vồ”, Tiền đường dài 15,5m, rộng 5m. Bộ khung chịu lực được làm theo kiểu “thượng rường hạ kẻ”, gồm 4 hàng chân cột, mái lợp ngói ta.

Chùa Vạn Phúc hiện đang lưu giữ nhiều tượng và cổ vật. Trong chùa hiện có ba pho tượng Tam thế, tượng A Di Đà, Quan Âm, Đại Thế Chí...

Chiếc chuông đồng “Tiên Linh tự chung”, đúc năm Thành Thái thứ 8 (1896).

Bộ tượng Tam thế đang ngồi kiết già trên toà sen, nét mặt trầm tư, đôi mắt khép hờ, cánh mũi thẳng, khuôn mặt đôn hậu, suy tư.

Đáng chú ý hơn cả là pho tượng nghìn mặt, nghìn tay. Đi liền với kiến trúc cùng hệ thống tượng trên Phật điện.

Hiện vật đẹp và quý hơn cả là khám thờ gỗ sơn son thiếp vàng, trang trí tứ linh. Phía trên là đôi rồng chầu mặt nguyệt khá đẹp, mang nét chạm khắc ở cuối thế kỷ XVIII.

Nhiều hiện vật có niên đại từ thế kỷ XVII - XVIII, mang giá trị lịch sử, nghệ thuật.

Không chỉ có giá trị về kiến trúc và nghệ thuật, chùa Vạn Phúc còn gắn với đời sống cộng đồng và lịch sử cách mạng qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Thượng tọa Thích Thanh Hồi, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, Trụ trì chùa Vạn Phúc chia sẻ: “Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền, MTTQ thành phố Hà Nội cũng như xã Nam Phù, chùa Vạn Phúc ngày một khang trang. Trước đây, do biến thiên lịch sử, đình, chùa xuống cấp. Năm 2025, di tích được đại trùng tu và đến tháng 2-2026 đưa vào sử dụng”.

Theo Thượng tọa Thích Thanh Hồi, việc di tích được tu bổ là niềm vui của nhà chùa cũng như đông đảo nhân dân, Phật tử địa phương. Đình là nơi thờ Thành hoàng làng, còn chùa là không gian sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng của Phật tử và cộng đồng.

Dự án tu bổ, tôn tạo chùa Vạn Phúc có tổng mức đầu tư hơn 52 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, trên quy mô khoảng 7.000m², được thực hiện theo các quy định về bảo tồn di tích và có sự thẩm định, chấp thuận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Các hạng mục như Tam bảo, nhà thờ Tổ, nhà Mẫu, Tam quan - gác chuông, sân vườn, tường rào và hạ tầng kỹ thuật được tu bổ đồng bộ.

Diện mạo mới khang trang hơn nhưng vẫn giữ sự hài hòa với không gian tâm linh cổ kính. Những giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc và nghệ thuật của chùa Vạn Phúc tiếp tục được gìn giữ, để di tích không chỉ là nơi lưu dấu quá khứ mà còn hiện diện tự nhiên trong đời sống hôm nay.