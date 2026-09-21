Gia Lai tìm biểu trưng mới, giải Nhất 200 triệu đồng

Ngày 21/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết, tỉnh đang tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo), nhằm lựa chọn hình ảnh nhận diện thể hiện bản sắc văn hóa, lịch sử, con người cùng tiềm năng, thế mạnh phát triển của địa phương.

Theo thể lệ, biểu trưng phải có tính khái quát cao, thể hiện bản sắc riêng và khác biệt của Gia Lai; phản ánh chiều sâu truyền thống, sức sống đương đại và khát vọng phát triển. Tác phẩm cần thể hiện sự kết nối giữa cao nguyên và duyên hải, giữa truyền thống và hiện đại, bảo tồn các giá trị văn hóa với đổi mới, sáng tạo và hội nhập.

Biểu trưng mới của Gia Lai được kỳ vọng thể hiện sự kết nối giữa cao nguyên và miền biển. Ảnh: Hoàng Hà

Ban tổ chức khuyến khích các ý tưởng theo hướng biểu tượng, có khả năng nhận diện cao, sử dụng ngôn ngữ tạo hình hiện đại; tránh mô tả trực tiếp hoặc lắp ghép quá nhiều hình ảnh đặc trưng của địa phương trong cùng một tác phẩm. Logo được lựa chọn phải thuận lợi khi ứng dụng trên các nền tảng số, sản phẩm truyền thông và nhiều loại chất liệu.

Không gian Gia Lai hiện trải dài từ cao nguyên Tây Nguyên đến vùng duyên hải Nam Trung Bộ, hội tụ cao nguyên, trung du, đồng bằng và biển. Tỉnh có diện tích khoảng 21.576km², dân số khoảng 3,583 triệu người và 135 xã, phường.

Gia Lai hiện có 47 dân tộc cùng sinh sống, tạo nên không gian văn hóa đa dạng với sự giao thoa giữa văn hóa đại ngàn Tây Nguyên và văn hóa biển duyên hải Nam Trung Bộ.

Ở vùng Đông Gia Lai, những giá trị tiêu biểu gắn với hào khí Tây Sơn, di sản văn hóa Chămpa, văn hóa Sa Huỳnh, Võ cổ truyền Bình Định, Hát bội, Bài chòi cùng không gian văn hóa biển.

Trong khi đó, vùng Tây Gia Lai gắn với Di tích quốc gia đặc biệt Tây Sơn Thượng đạo, Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, nhà rông của đồng bào Bahnar, Jrai cùng các biểu tượng thiên nhiên như Biển Hồ (T'Nưng), núi Hàm Rồng, Chư Đăng Ya, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh và Cao nguyên Kon Hà Nừng.

Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam trên cả nước và người Việt Nam ở nước ngoài, không giới hạn độ tuổi. Tác giả có thể tham gia với tư cách cá nhân hoặc theo nhóm; mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm.

Tác phẩm dự thi phải chưa từng được công bố, sử dụng hoặc đạt giải dưới bất kỳ hình thức nào, đồng thời bảo đảm quyền tác giả và quyền sở hữu trí tuệ.

Ban tổ chức nhận tác phẩm từ ngày phát động đến hết ngày 30/10. Hồ sơ có thể gửi qua đường bưu điện về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai hoặc gửi trực tuyến theo quy định của cuộc thi.

Cơ cấu giải thưởng gồm một giải Nhất trị giá 200 triệu đồng và 5 giải khuyến khích, mỗi giải 20 triệu đồng.

Theo kế hoạch, từ ngày 5/11 đến 5/12, ban tổ chức sẽ tổng hợp, chấm các tác phẩm dự thi và lấy ý kiến nhân dân trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền, tổ chức tổng kết và trao giải.