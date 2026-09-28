NSƯT Đại Nghĩa chia sẻ khoảnh khắc thân thiết bên diễn viên Kim Huyền

Mới đây, NSƯT Đại Nghĩa thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh đi xem phim cùng diễn viên Kim Huyền trên trang cá nhân. Nam nghệ sĩ hài hước viết: “Sáng 2 đứa rủ nhau đi coi phim của 1 trong 2 đứa đóng, không hẹn mà gặp mặt đó nha như có soạn trước vậy”.

Trong ảnh, Đại Nghĩa và Kim Huyền cùng diện trang phục denim xanh, đội mũ và đeo kính. Cả hai đứng cạnh nhau tạo dáng khá thoải mái trước ống kính. Ở một khoảnh khắc khác, Kim Huyền nghiêng người về phía Đại Nghĩa, trong khi nam nghệ sĩ nở nụ cười vui vẻ. Sự đồng điệu trong trang phục cùng cách tạo dáng tự nhiên khiến loạt ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm.

Đại Nghĩa và Kim Huyền hẹn nhau đi xem phim. Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, phía dưới bài đăng, Kim Huyền cũng để lại bình luận bày tỏ sự thích thú trước màn “thần giao cách cảm” giữa hai người. Bên cạnh đó, nhiều khán giả dành sự quan tâm cho cuộc gặp gỡ này, nhận xét cả hai có sự tương tác tự nhiên và khá thân thiết. Một số ý kiến còn hài hước cho rằng việc hai nghệ sĩ cùng diện đồ đôi khiến khoảnh khắc càng thú vị.

Đại Nghĩa là gương mặt quen thuộc của sân khấu, truyền hình và điện ảnh phía Nam. Anh tốt nghiệp Trường Sân khấu - Điện ảnh năm 1999 và gia nhập sân khấu IDECAF từ năm 2000. Sau hơn hai thập niên hoạt động nghệ thuật, nam nghệ sĩ ghi dấu qua nhiều vai diễn, chương trình truyền hình và gameshow.

Ở lĩnh vực điện ảnh, Đại Nghĩa từng tham gia nhiều dự án như Tìm xác: Ma không đầu, Âm Dương Lộ và gần đây là Án Mạng Karaoke. Trong Tìm xác: Ma không đầu, anh đảm nhận vai Trung, một nhân vật có kinh nghiệm về tâm linh và đồng hành cùng các nhân vật chính trong hành trình tìm kiếm sự thật.

Đại Nghĩa và Kim Huyền là đôi bạn thân thiết lâu năm trong showbiz Việt.

Trong khi đó, Kim Huyền là diễn viên có hơn 20 năm theo nghề, nổi bật ở cả sân khấu, truyền hình và điện ảnh. Sau một thời gian sang Nhật sinh sống, học tập và tạm xa nghệ thuật, cô trở lại Việt Nam, tiếp tục gây chú ý với sân khấu Trả lại lia thia.

Kim Huyền cũng góp mặt trong Sáng đèn và Tìm xác: Ma không đầu. Riêng với Tìm xác: Ma không đầu, cô thuộc dàn diễn viên cùng Đại Nghĩa, tạo thêm một điểm giao giữa hai nghệ sĩ trên màn ảnh.

Qua khoảnh khắc mới nhất, Đại Nghĩa và Kim Huyền tiếp tục cho thấy sự thân thiết, thoải mái trong mối quan hệ đồng nghiệp. Cuộc gặp gỡ của cả hai nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả, đặc biệt khi hai nghệ sĩ có màn tương tác tự nhiên và ăn ý trước ống kính.