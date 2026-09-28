Jang Won Young toát lên sức hút khác biệt so với 'nàng thơ Dior nguyên bản' Jisoo (BLACKPINK)

Vào ngày 28/9, Jang Won Young đã đăng tải một số bức ảnh lên mạng xã hội kèm dòng chú thích: "Gửi trọn tình yêu đến Dior". Trong những bức ảnh vừa được công bố, Jang Won Young toát lên vẻ đẹp vừa trong trẻo vừa thanh lịch khi kết hợp chiếc áo len màu trắng ngà thêu họa tiết hoa cùng chân váy trắng. Cô khoe trọn nhan sắc tựa búp bê qua những bức ảnh selfie trước gương với mái tóc dài bồng bềnh xõa tự nhiên, đồng thời tạo nhiều dáng khác nhau khi cầm trên tay chiếc túi xách.

Đáng chú ý, việc cô xuất hiện trong trang phục của Dior, kèm theo dòng thông điệp "gửi trọn tình yêu đến Dior" đã thu hút nhiều sự quan tâm, nhất là khi Jisoo (nhóm BLACKPINK) từ lâu đã đảm nhiệm vai trò đại sứ toàn cầu cho các dòng sản phẩm thời trang và làm đẹp của thương hiệu này.

Khi kết hợp cùng khí chất ngọt ngào đặc trưng của Jang Won Young, người hâm mộ đã dành nhiều lời khen ngợi như: Cô ấy đúng là nàng công chúa Dior; Dior cực kỳ hợp với Won-young; Chúc mừng nàng công chúa Dior của chúng ta; Dior càng trở nên tuyệt vời hơn nhờ có Won-young...

Cũng trong ngày hôm nay, Jang Won Young đã lên đường sang Paris (Pháp) để thực hiện các lịch trình tại nước ngoài.