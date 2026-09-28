Hoa khôi Nguyễn Thanh Hảo khoe vẻ ngoài 'biến hóa' chuẩn bị cho 'cú rẽ' sang điện ảnh

Nguyễn Thanh Hảo (sinh năm 1999, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) tốt nghiệp trường ĐH Ngân hàng. Cô từng giành danh hiệu Hoa khôi Tài sắc Việt Nam 2022 và lọt vào top 29 Miss Universe Vietnam 2024. Người đẹp không muốn giới hạn bản thân trong một vai trò. Thời gian tới, cô dự định tiếp tục trau dồi kỹ năng, duy trì hoạt động thời trang và tìm thêm cơ hội phát triển trong lĩnh vực điện ảnh.

Trong bộ ảnh mới, Hoa khôi Nguyễn Thanh Hảo diện chiếc đầm đỏ của nhà thiết kế Nguyễn Tiến Truyển. Người đẹp nổi bật với sequin ôm dáng, kết hợp corset và phần tà xuyên thấu. Chất liệu bắt sáng làm nổi bật các chi tiết trên trang phục. Thanh Hảo để tóc gợn sóng, dùng son đỏ và chọn những góc tạo dáng nhấn vào vai, eo và đường cong cơ thể.

Ở một số góc máy, Thanh Hảo thể hiện ánh mắt sắc, thần thái lạnh và cách tạo dáng trực diện. Cô tiết chế nụ cười, tập trung vào biểu cảm và đường nét gương mặt trước ống kính.

Sang thiết kế xanh ánh bạc của nhà thiết kế Lê Thắng, Thanh Hảo chuyển sang vẻ mềm mại hơn. Bộ váy đính đá, pha lê, ôm sát cơ thể với phần đuôi cá và tà dài. Cô để tóc dài tự nhiên, trang điểm trong trẻo và tiết chế động tác tạo dáng.

Hai thiết kế cũng cho thấy sự khác biệt trong cách diễn viên Thanh Hảo xử lý hình thể. Nếu sắc đỏ được thể hiện bằng ánh mắt mạnh và những tư thế trực diện, bộ váy xanh ánh bạc lại được cô khai thác bằng các dáng đứng nhẹ, tạo cảm giác nữ tính.

Chuẩn bị cho "cú rẽ" sang diễn xuất, Thanh Hảo áp dụng những kiến thức học được từ Kathy Uyên và diễn viên Giang Thanh. Ngoài việc học diễn xuất, cô còn đăng ký thêm một lớp catwalk của Võ Hoàng Yến để tự tin hơn khi xuất hiện trên thảm đỏ và trong các buổi quay, chụp.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho thấy quyết tâm theo đuổi nghiêm tục lĩnh vực diễn xuất của nàng Hoa khôi. Theo người đẹp, vai diễn xuất hiện ở phần mở màn nhưng khá khó, đòi hỏi người diễn phải có nhiều trải nghiệm mới có thể thể hiện được những cảm xúc bên trong nhân vật: “Tôi nghĩ rằng, vai diễn đầu tay trong Chị chị em em 3 sẽ là một bước đệm thật hoàn hảo để có thể tiếp tục vững vàng hơn trên con đường diễn xuất sau này”.