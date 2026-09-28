Top 4 phim Hoa ngữ gây sốt với trailer 'siêu cuốn' trên iQIYI

Không chỉ sở hữu dàn diễn viên được yêu thích, 4 phim Hoa ngữ gồm Vụ Lý Thanh, Muốn Giấu Em Cùng Thời Gian, Hứa Với Em Ngàn Dặm Tinh Hà và Bề Tôi Trung Thành Nhất còn gây chú ý nhờ những trailer hé lộ câu chuyện giàu cảm xúc trên iQIYI.

1. Vụ Lý Thanh

Trương Tịnh Nghi và Lý Hiện.

Vụ Lý Thanh là dự án tình cảm đô thị do Lý Hiện và Trương Tịnh Nghi đóng chính, dự kiến phát sóng độc quyền trên iQIYI. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Minh Khai Dạ Hợp, do Cù Hữu Ninh đạo diễn.

Tác phẩm xoay quanh Trần Thanh Vụ và Mạnh Kỳ Nhiên, đôi bạn thanh mai trúc mã được mọi người mặc định sẽ tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, Kỳ Nhiên lại không muốn bị ràng buộc và liên tục né tránh tình cảm của Thanh Vụ. Trong khi đó, Mạnh Phất Uyên - anh trai của Kỳ Nhiên - luôn giữ hình ảnh một người anh mẫu mực nhưng lại âm thầm che giấu tình cảm dành cho bạn gái của em trai.

Ngay từ những hình ảnh đầu tiên, màn kết hợp giữa Lý Hiện và Trương Tịnh Nghi đã nhận được nhiều sự quan tâm. Phim hiện đã hoàn tất ghi hình và bước vào giai đoạn hậu kỳ, tiếp tục nằm trong nhóm tác phẩm được khán giả chờ đợi trên iQIYI.

2. Muốn Giấu Em Cùng Thời Gian

Vương An Vũ và Chương Nhược Nam.

Muốn Giấu Em Cùng Thời Gian đánh dấu màn kết hợp của Vương An Vũ và Chương Nhược Nam trong câu chuyện tình yêu kéo dài qua nhiều năm. Trailer đầu tiên của phim từng được giới thiệu trên iQIYI, gây chú ý với những khung hình đan xen giữa quá khứ và hiện tại.

Trong phim, Thẩm Thiên Trản là một nhà sản xuất mới vào nghề, tình cờ gặp lại Quý Thanh Hòa - người từng có một khoảng thời gian tình cảm với cô tại Mạc Hà 5 năm trước. Quý Thanh Hòa hiện là thợ phục chế đồng hồ và cũng là cháu trai của tác giả sở hữu bản quyền cuốn tiểu thuyết mà Thiên Trản muốn chuyển thể.

Từ quan hệ đối tác, cả hai dần tháo gỡ những hiểu lầm trong quá khứ và một lần nữa bị cuốn vào mối quan hệ tình cảm. Những gam màu lạnh - ấm tương phản trong trailer càng làm nổi bật sắc thái vừa ngọt ngào vừa man mác buồn của câu chuyện.

3. Hứa Với Em Ngàn Dặm Tinh Hà

Thừa Lỗi và Thẩm Vũ Khiết.

Không đi theo mô-típ ngôn tình đô thị quen thuộc, Hứa Với Em Ngàn Dặm Tinh Hà kết hợp tình cảm với trinh thám, cứu hộ và yếu tố nghề nghiệp. Phim có sự tham gia của Thừa Lỗi và Thẩm Vũ Khiết, hiện đã hoàn tất ghi hình và đang trong giai đoạn hậu kỳ.

Thừa Lỗi đảm nhận vai Trình Trác, đội trưởng đội cứu hộ tình nguyện; Thẩm Vũ Khiết vào vai Ba Vân Dã, nữ dẫn đoàn vượt địa hình. Hai người gặp nhau trong một chiến dịch cứu hộ giữa vùng đất khắc nghiệt, từ đó cùng bị cuốn vào bí mật liên quan đến một sự việc xảy ra 16 năm trước.

Trailer và những hình ảnh giới thiệu ban đầu gây chú ý nhờ bối cảnh rộng lớn, trải dài từ núi tuyết, sa mạc đến những vùng hoang vu. iQIYI hiện đã đưa phim vào danh sách đặt trước nhưng chưa công bố ngày phát sóng chính thức.

4. Bề Tôi Trung Thành Nhất

Ngao Thụy Bằng và Thẩm Vũ Khiết.

Bề Tôi Trung Thành Nhất là dự án hiện đại, lãng mạn do Ngao Thụy Bằng và Thẩm Vũ Khiết đóng chính. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Bất Nhị Chi Thần, do Randy Che đạo diễn và hiện nằm trong danh sách sắp công chiếu của iQIYI.

Phim xoay quanh Quý Minh Thư và Sầm Sâm, hai người kết hôn theo sự sắp đặt của gia đình. Cuộc hôn nhân ban đầu lạnh nhạt, nhưng sau khi cả hai trở lại công việc và có nhiều cơ hội tiếp xúc, họ dần hiểu nhau hơn. Từ một cuộc hôn nhân tưởng như chỉ tồn tại trên danh nghĩa, tình cảm giữa hai người từng bước thay đổi.

Trailer đầu tiên của phim cũng đã được iQIYI giới thiệu, tập trung vào màn tương tác giữa Ngao Thụy Bằng và Thẩm Vũ Khiết, qua đó hé lộ mô-típ cưới trước yêu sau quen thuộc nhưng vẫn có nhiều tình huống để khai thác.

Với bốn màu sắc khác nhau, từ tình yêu nhiều giằng co, chuyện tình gặp lại sau nhiều năm đến trinh thám - cứu hộ và cưới trước yêu sau, các dự án trên đang là những cái tên đáng chú ý trong danh sách phim chờ lên sóng của iQIYI.