Vá lành sạt lở

Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại số 909 hót đất sạt lở tại đường tỉnh 238

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, trên các tuyến quốc lộ và đường tỉnh đã xảy ra sạt lở taluy dương, ta luy âm tại hơn 700 vị trí, tổng khối lượng đất đá tràn xuống mặt đường khoảng 150 nghìn m3; sạt lở ta luy âm 34 vị trí với chiều dài hơn 730 m và nhiều vị trí mặt đường bị đứt gãy, hư hỏng nghiêm trọng.

Để khắc phục hậu quả, Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ khẩn trương huy động mọi nguồn lực, thực hiện khắc phục theo phương châm "4 tại chỗ" để bảo đảm giao thông trên các tuyến đường.

Ông Trần Văn Vương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp, lệnh xây dựng khẩn cấp, đây là căn cứ pháp lý quan trọng để chúng tôi rút gọn các thủ tục hành chính, huy động nguồn lực và chỉ đạo các nhà thầu triển khai thi công xử lý sạt lở, sửa chữa các vị trí hư hỏng nặng trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh.

Nhờ đó, tính đến cuối tháng 9/2026, khối lượng hót dọn đất sạt lở trên các tuyến quốc lộ đã đạt 80%, trong đó các tuyến huyết mạch như quốc lộ 4B, 3B, 31 đã cơ bản xử lý xong; tuyến quốc lộ 1B, 4A, 279 khối lượng sạt lở được hót dọn đạt 70% và phấn đấu hoàn thành trước 30/9/2026. Đối với hệ thống đường tỉnh và đường tuần tra biên giới, công tác khắc phục cũng đang được các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành trong tháng 10/2026.

Ông Ngô Minh Hiếu, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại 909 cho biết: Đơn vị được giao quản lý 2 tuyến quốc lộ với chiều dài 107 km; 7 tuyến đường tỉnh chiều dài 204 km. Do ảnh hưởng của bão số 4 đơn vị được giao hót dọn với khối lượng hơn 16 nghìn m3. Để đẩy nhanh tiến độ, đơn vị đã triển khai 5 mũi thi công, huy động 20 thiết bị để hót đất sạt lở. Tính đến cuối tháng 9/2026, đơn vị đã hoàn thành xử lý xong 7,4 nghìn m3 đất sạt lở trên 2 tuyến quốc lộ, đạt 100% khối lượng theo hợp đồng; trên các tuyến đường tỉnh, đơn vị đã xử lý được 5/8,6 nghìn m3 đất sạt lở, tương đương 58,1%. Đơn vị đang phấn đấu sẽ hoàn thành toàn bộ công việc trước ngày 15/10/2026.

Tương tự, công tác xử lý sạt lở tại 3 tuyến quốc lộ và 14 tuyến đường tỉnh, do Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Lạng Sơn quản lý cũng đang được đơn vị đẩy nhanh tiến độ. Ông Phạm Hữu Tuân, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cho biết: Đến nay, đơn vị đã hoàn thành 50% khối lượng cần xử lý sạt lở trên các tuyến quốc lộ và đường tỉnh. Đơn vị đặt mục tiêu trong tháng 10/2026 hoàn thành công tác hót đất sạt lở trên tất cả các tuyến và bước vào giai đoạn thi công khắc phục các hạng mục nền, mặt đường bị hư hỏng nghiêm trọng.

Theo thống kê, tính đến cuối tháng 9/2026, các đơn vị được giao nhiệm vụ đã hoàn thành xử lý hót đất sạt lở trên các tuyến quốc lộ thực hiện đạt 80% khối lượng theo hợp đồng và trên các tuyến đường tỉnh, đường tuần tra biên giới đạt khoảng 40% khối lượng theo hợp đồng.

Không dừng lại ở việc hót dọn đất đá sạt lở, các đơn vị được giao thực hiện sửa chữa các vị trí hư hỏng nặng mặt, nền đường trên các tuyến quốc lộ và đường tỉnh cũng đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ. Ông Nguyễn Văn Hương, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Trường An cho biết: Đơn vị được giao thi công sửa chữa tại vị trí Km 66+200 quốc lộ 4B, đến nay chúng tôi đã hoàn thành việc sửa chữa tạm để các phương tiện lưu thông trên tuyến. Để xử lý triệt để, trong khi chờ thiết kế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đơn vị đã tập kết đủ vật liệu, máy móc và cam kết triển khai mọi giải pháp để sớm hoàn thành công trình.

Sự quyết liệt trong chỉ đạo của UBND tỉnh, tinh thần trách nhiệm của Sở Xây dựng cùng sự vào cuộc quyết liệt của các đơn vị, những vị trí sạt lở, hư hỏng trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh trên địa bàn tỉnh đang dần được sửa chữa khôi phục. Qua đó góp phần bảo đảm an toàn giao thông, hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao đời sống cho Nhân dân.