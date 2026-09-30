Thái Nguyên 'chốt' thời gian hoàn thành 2 cây cầu huyết mạch

Ngày 30/9, ông Nguyễn Thế Mạnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên và đoàn công tác đã kiểm tra Dự án cầu Quang Vinh 1, cầu Quang Vinh 2 và hệ thống đường giao thông kết nối.

Báo cáo với Đoàn công tác, BQL dự án công trình giao thông và nông nghiệp Thái Nguyên cho biết, Dự án cầu Quang Vinh 1, Quang Vinh 2 có tổng mức đầu tư 1.528 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2027.

Đến nay, giá trị thực hiện gói thầu xây dựng cầu Quang Vinh 1 đạt 66,5% và cầu Quang Vinh 2 đạt 47,4%. Tuy nhiên, gói thầu đường giao thông kết nối đoạn 1 mới đạt khoảng 5% giá trị hợp đồng. Trong đó, công tác GPMB, tái định cư vẫn là điểm nghẽn chính.

Cầu Quang Vinh 1.

Đối với Dự án cầu Quang Vinh 1, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu đến ngày 31/10 hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng đường dẫn đoạn từ đường Dương Tự Minh đến cầu Quang Vinh 1.

Đến ngày 30/11, hoàn thành bàn giao mặt bằng đoạn đường nối cầu Quang Vinh 1 đến cầu Quang Vinh 2 qua Khu đô thị Nam Sông Cầu.

Đối với cầu Quang Vinh 2, ông Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu chủ đầu tư phải hoàn thành các nghĩa vụ tài chính liên quan đến bồi thường, hỗ trợ GPMB trước ngày 5/10. Khẩn trương tiếp nhận đất để triển khai hạ tầng tái định cư, chậm nhất ngày 1/11 có mặt bằng thi công đường đấu nối giữa hai cầu.

Mục tiêu là đến ngày 30/4/2027 hoàn thành thông xe kỹ thuật cả hai cầu.

Tổ chức 4 mũi thi công dự án hoàn chỉnh cao tốc CT.07

Cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường cùng đoàn công tác đã kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cao tốc CT.07, đoạn Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới.

Chủ đầu tư cho biết, Dự án có tổng mức đầu tư 21.229 tỷ đồng, với chiều dài khoảng 99,03km, thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2029.

Đoàn công tác do Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường dẫn đầu kiểm tra tiến độ cao tốc CT.07

Đến nay, công tác GPMB đã hoàn thành, một số vị trí đã triển khai thi công. Tuy nhiên, công tác khảo sát, lập và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công tại một số đoạn còn chậm. Riêng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn đã phê duyệt phương án bồi thường cho 1.624 hộ, bàn giao 260,31 ha (đạt 99%).

Tại buổi kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường yêu cầu chủ đầu tư bảo đảm đủ vốn, mặt bằng, máy móc và nhân lực.

Bên cạnh đó, đơn vị thi công cần tổ chức 4 mũi thi công, 3 ca/ngày, có mặt bằng đến đâu triển khai thi công ngay đến đó. Mục tiêu phấn đấu đến ngày 2/9/2027 thông xe đoạn tuyến từ Km8 đến Km70.

Bí thư Trịnh Xuân Trường cũng yêu cầu trong tháng 10/2026, phải xử lý dứt điểm các vướng mắc. Những đơn vị không đáp ứng yêu cầu tiến độ cần điều chuyển, cắt giảm khối lượng. Các địa phương sớm hoàn thành GPMB, đẩy nhanh các khu tái định cư giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Quá trình triển khai gặp khó khăn, vướng mắc cần báo cáo UBND tỉnh để kịp thời tháo gỡ.