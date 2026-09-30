Hỗ trợ 3 tỷ đồng cho trẻ mồ côi, trẻ mắc bệnh hiểm nghèo ở Tây Ninh

Trao học bổng cho các trẻ em mồ côi do dịch Covid-19. (Ảnh: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cung cấp)

Tại chương trình, 456 trẻ em dưới 16 tuổi đã được hỗ trợ với tổng kinh phí 3 tỷ đồng do Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Thiên Quỳnh tài trợ. Trong đó, có 48 trẻ mắc bệnh hiểm nghèo như ung thư, suy thận, tan máu bẩm sinh, được hỗ trợ 20 triệu đồng/trẻ; 27 trẻ mắc các bệnh như tim bẩm sinh, teo cơ bẩm sinh, suy hô hấp được hỗ trợ 5 triệu đồng/trẻ.

Chương trình cũng hỗ trợ 370 trẻ mồ côi (gồm 262 trẻ mồ côi cả cha và mẹ, 108 trẻ mồ côi cha hoặc mẹ) cùng 11 trẻ đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc diện hỗ trợ theo kế hoạch. Mỗi em trong các nhóm này được nhận 5 triệu đồng.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa trân trọng cảm ơn, ghi nhận nghĩa cử cao đẹp và sự đồng hành của doanh nghiệp trong công tác chăm lo, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trẻ mồ côi sau đại dịch Covid-19 và mong muốn sẽ có thêm nhiều nhà hảo tâm tiếp tục đồng hành cùng Tây Ninh, góp phần giúp các em có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống.