Hà Nội yêu cầu hạn chế xây dựng công trình, nhà ở tại khu vực dễ xảy ra thiên tai

Ngập lụt sau mưa lớn ở khu vực Xuân Mai, Hà Nội

UBND TP Hà Nội vừa ký ban hành Quyết định số 132/2026/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố.

Theo quy định này, việc bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai được thành phố khuyến khích áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật, các hướng dẫn, khuyến cáo của cơ quan chuyên môn về bảo đảm an toàn công trình, nhà ở phải tính toán, xem xét các yếu tố bất lợi, ảnh hưởng, tác động của từng loại hình thiên tai, sự cố có thể xảy ra.

Đặc biệt, hạn chế bố trí, xây dựng công trình, nhà ở tại khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai; nhất là các loại hình thiên tai như lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất, động đất...

UBND thành phố cũng quy định việc dừng thi công và triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho công trình, nhà ở khi có cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2 trở lên. Phương án thiết kế, kết cấu, vật liệu và biện pháp thi công phải được tính toán đảm bảo phù hợp, an toàn khi xảy ra lũ, ngập lụt dài ngày.

Đối với khu vực thường xuyên xảy ra bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, mưa đá, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất, động đất, thành phố yêu cầu phương án thiết kế, kết cấu, vật liệu và biện pháp thi công phải được tính toán đảm bảo phù hợp, an toàn trước mưa, gió, rung lắc, tác động của thiên tai và phải được kiểm tra, gia cố khi thiên tai xảy ra…