Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội khóa VI, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 25 ủy viên. Ông Nguyễn Thanh Tú, Thứ trưởng Bộ Tư pháp được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội khóa VI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Ndisi cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Hội khóa VI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: ANH HÒA

Báo cáo tại đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ 2018-2026, Hội Hữu nghị Việt Nam-Thụy Điển luôn quán triệt tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân, tích cực tổ chức các hoạt động hữu nghị, hợp tác có hiệu quả góp phần thúc đẩy công tác đối ngoại nhân dân nói chung và quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và Thụy Điển nói riêng. Các hoạt động của Hội trải đều trên các lĩnh vực: hòa bình, đoàn kết, hữu nghị; kết nối hợp tác văn hóa, giáo dục; thông tin đối ngoại; xây dựng, phát triển tổ chức và công tác khen thưởng.

Về phương hướng và nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Hữu nghị Việt Nam-Thụy Điển xác định đổi mới mạnh mẽ tư duy, nội dung và phương thức hoạt động; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát triển mạng lưới đối tác Thụy Điển rộng lớn, có tầm ảnh hưởng sâu rộng và chuyển trọng tâm sang những hoạt động mang lại sản phẩm, kết quả cụ thể, có thể đo đếm được.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: ANH HÒA

Một trong những hướng đi được xác định là mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực kinh tế, khoa học-công nghệ, môi trường và đổi mới sáng tạo. Trong nhiệm kỳ mới, Hội đặt mục tiêu kết nối thành công ít nhất 1-2 cặp địa phương, đối tác nước ngoài với các địa phương, cơ quan, tổ chức trong nước.

Hội cũng hướng tới đổi mới phương thức quảng bá hình ảnh Việt Nam và kiến tạo không gian đối thoại phù hợp; phấn đấu tổ chức ít nhất một sự kiện quốc tế quy mô lớn về giao lưu nhân dân tại Việt Nam. Các hoạt động được định hướng mở rộng từ giao lưu văn hóa sang kết nối thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ và cùng tham gia giải quyết những vấn đề toàn cầu.

Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Ndisi phát biểu tại Đại hội. Ảnh: ANH HÒA

Phát biểu tại Đại hội, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Ndisi điểm lại những kết quả của quan hệ song phương Việt Nam-Thụy Điển; nhấn mạnh quan hệ hai nước đang bước vào giai đoạn mới, trong đó thương mại, đầu tư và khu vực doanh nghiệp ngày càng giữ vai trò quan trọng. Đại sứ đánh giá hợp tác về kinh tế xanh, năng lượng, y tế, giáo dục cùng các mạng lưới giao lưu nhân dân, cựu sinh viên sẽ tiếp tục tạo những cầu nối thiết thực giữa hai nước.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn đánh giá quan hệ hữu nghị Việt Nam-Thụy Điển có một nền tảng đặc biệt, được vun đắp từ năm 1969 và để lại nhiều giá trị đến ngày nay. Đó là sự hỗ trợ của Chính phủ và nhân dân Thụy Điển đối với Việt Nam trong các phát triển cơ sở hạ tầng, giáo dục, y tế, thể chế, môi trường; đồng thời là sự ủng hộ của nhân dân Thụy Điển đối với Việt Nam trong giai đoạn đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: ANH HÒA

Trước những yêu cầu mới đối với công tác đối ngoại nhân dân, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn đề nghị, trong nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Hữu nghị Việt Nam-Thụy Điển cần có bước chuyển mạnh về cách tiếp cận và phương châm hoạt động: Từ việc đơn thuần “có quan hệ” sang xây dựng các quan hệ thực chất, tạo ra giá trị và hiệu quả cụ thể; từ giao lưu hữu nghị thuần túy sang kiến tạo phát triển, hỗ trợ đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, các địa phương và đơn vị trong thực hiện các mục tiêu phát triển.

Ông Nguyễn Thanh Tú, tân Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Thụy Điển phát biểu tại Đại hội. Ảnh: ANH HÒA

Để hiện thực hóa định hướng này, Hội cần chủ động xây dựng mạng lưới đối tác phù hợp tại Thụy Điển; quan tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế và kết nối địa phương giữa hai nước, nhất là trong bối cảnh quan hệ thương mại Việt Nam-Thụy Điển vẫn còn nhiều dư địa để phát triển.