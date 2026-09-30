Ba lực lượng Quân sự, Công an và Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tăng cường phối hợp, giữ vững an ninh, trật tự

Quang cảnh hội nghị giao ban. (Ảnh: NGUYỄN LÂN)

Đại tá Nguyễn Công Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Thượng tá Nguyễn Văn Tựu, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Thượng tá Hồ Phí Nam, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk đồng chủ trì hội nghị.

Quý III năm 2026, công tác phối hợp giữa ba lực lượng được triển khai chủ động, chặt chẽ, đúng quy chế; việc trao đổi, xác minh thông tin, nắm tình hình và tham mưu xử lý các vụ việc được thực hiện kịp thời, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Công Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: NGUYỄN LÂN)

Trong công tác vận động quần chúng, ba lực lượng phối hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; duy trì hiệu quả 73 mô hình phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự. Đồng thời, phối hợp tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và thực hành thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được triển khai đồng bộ. Các lực lượng phối hợp xây dựng, triển khai các kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người, tội phạm về trật tự xã hội; trong quý III đã điều tra, khám phá 230 vụ việc phạm tội về trật tự xã hội với 493 đối tượng.

Trên khu vực biên giới, 3 lực lượng phối hợp tổ chức 298 lượt tuần tra với 579 lượt cán bộ tham gia; duy trì 51 tổ tự quản an ninh, trật tự và 38 tổ đăng ký tham gia tự quản 71,972km đường biên giới; duy trì 60 phương tiện với 666lao động sẵn sàng tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới biển.

Thượng tá Hồ Phí Nam, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: NGUYỄN LÂN)

Các đại biểu dự hội nghị dành nhiều thời gian thảo luận và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ Quý IV năm 2026, 3 lực lượng xác định tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phối hợp theo Nghị định 03 của Chính phủ; tăng cường nắm tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; chủ động phối hợp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Các lực lượng tập trung phối hợp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng cháy, chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và diễn tập.

Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo vệ biên giới, phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép; thực hiện phân giới, cắm mốc trên đoạn biên giới đất liền Đắk Lắk-Mondulkiri; phối hợp triển khai các biện pháp phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; thực hiện tốt công tác sơ tuyển, chọn lựa công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân…