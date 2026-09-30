Tây Ninh quy tập 100 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia trong tháng 9

Trong đó, Đội K70 (thuộc Cục Chính trị Quân khu 7, hiện do Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tại Campuchia) quy tập được 37 hài cốt liệt sĩ; Đội K71 và Đội K73 (Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh) lần lượt quy tập được 29 và 34 hài cốt liệt sĩ.

Riêng ngày 30-9, Đội K71 quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Banteay Meanchey; Đội K73 quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Pailin.

Các đơn vị tìm được hài cốt liệt sĩ trên địa bàn đất bạn Campuchia.

Tính từ khi triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" đến ngày 30-9, hai Đội K71 và K73 đã tìm kiếm, quy tập được 361 hài cốt liệt sĩ, gồm 12 hài cốt liệt sĩ trong nước và 349 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia.

Sử dụng máy xúc hỗ trợ quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Đội K71 trao quà tặng nhân dân địa phương tại tỉnh Banteay Meanchey, Campuchia.

Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tích cực làm công tác dân vận, phối hợp với chính quyền, lực lượng chức năng và nhân dân Campuchia thu thập thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Trên cơ sở các nguồn tin tiếp nhận, các đơn vị tiến hành sàng lọc, đối chiếu, xác minh từng manh mối, khoanh vùng những khu vực có căn cứ để tổ chức tìm kiếm.