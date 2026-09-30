Chết 6 con nai, ngập toàn bộ hạng mục ở công viên lâu đời nhất Bangkok

Gần như toàn bộ hạng mục tại Siam Amazing Park chìm trong nước sau đợt ngập lụt tại Bangkok. Ảnh: Bangkok Post.

Theo Bangkok Post, sáng 30/9, công viên Siam Amazing Park (Suan Siam) tại Bangkok, Thái Lan thông báo tạm đóng cửa trong 6 tháng sau khi gần như toàn bộ khu phức hợp bị thiệt hại nghiêm trọng do ngập lụt và chìm trong nước suốt năm ngày.

Trước đó, ngày 26/9, công viên này bị ngập do mưa lớn tại Bangkok. Nhiều trò chơi và hạng mục giải trí trong công viên bị ngâm nước trong thời gian dài.

Ở khu sở thú, ngày 27/9, 10 con nai lợn đã được giải cứu khỏi vùng ngập nước, nhưng 6 con khác được phát hiện đã chết do đuối nước.

Ông Wuthichai Luangamornlert, Giám đốc điều hành Công ty Siam Park City Co Ltd, cho biết công viên chưa từng hứng chịu đợt lũ nào nghiêm trọng như năm nay.

Theo ông Wuthichai, trong trận lũ năm 2011, chỉ khoảng 30% diện tích công viên bị ảnh hưởng. Lần này, gần như 100% khuôn viên đã bị ngập. Hệ thống máy móc của các trò chơi được cho là đã bị hư hại do ngâm nước.

Thiệt hại ước tính có thể vượt 100 triệu baht (hơn 77 tỷ đồng). Công viên không chỉ mất doanh thu trong kỳ nghỉ của học sinh kéo dài từ tháng 9 đến tháng 10, mà còn có nguy cơ thất thu từ các hoạt động dự kiến tổ chức vào cuối năm.

Trước tình hình này, ban quản lý quyết định tạm dừng hoạt động trong 6 tháng để kiểm tra toàn diện tất cả trò chơi, đồng thời tiến hành cải tạo trên toàn bộ khuôn viên.

Cảnh ngập lụt bên trong Siam Amazing Park. Ảnh: Bangkok Post.

Sau khi nước lũ rút, công viên sẽ tiến hành đánh giá đầy đủ mức độ thiệt hại để phục vụ quá trình đàm phán với các tổ chức tài chính về nguồn vốn phục hồi và tái thiết.

Công tác khôi phục dự kiến cần ít nhất 3-4 tháng. Đơn vị này hy vọng có thể mở cửa trở lại, đón du khách trước dịp lễ Songkran vào tháng 4 năm sau.

Được thành lập vào tháng 11/1980, Siam Amazing Park có diện tích khoảng 300 rai (khoảng 48 ha), nằm tại quận Khan Na Yao, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng bởi lũ lụt ở Bangkok và sẽ cần được cải tạo đáng kể.

Đây là khu phức hợp công viên giải trí và công viên nước lâu đời nhất Đông Nam Á, còn được người dân địa phương gọi là “Biển Bangkok” nhờ khu biển nhân tạo rộng lớn.