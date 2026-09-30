Thúc đẩy hợp tác khu vực ASEAN trong đấu tranh với tội phạm truy nã

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an với các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Trong khuôn khổ chương trình Hội nghị lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN với chủ đề "Tăng cường hợp tác khu vực vì một ASEAN thượng tôn pháp luật và không có tội phạm truy nã," do Bộ Công an Việt Nam chủ trì tổ chức, ngày 30/9, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến về thực trạng của tội phạm truy nã và kiến nghị, đề xuất thúc đẩy hợp tác khu vực trong đấu tranh trong thời gian tới.

Nỗ lực hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tăng cường cơ chế phối hợp

Phiên thảo luận đã diễn ra với việc trình bày các Báo cáo quốc gia cập nhật về chiến lược và nỗ lực quốc gia trong đấu tranh với tội phạm truy nã của các nước ASEAN.

Để đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực đấu tranh với tội phạm truy nã ở cấp khu vực, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về chủ đề “Đánh giá thách thức, xu hướng của tội phạm truy nã và kiến nghị, đề xuất thúc đẩy hợp tác khu vực trong đấu tranh với tội phạm truy nã.”

Trưởng đoàn Việt Nam đã khái quát rõ những thành tựu nổi bật trong công tác đấu tranh với tội phạm truy nã thời gian qua, trong bối cảnh tội phạm triệt để lợi dụng thành tựu khoa học, kỹ thuật, công nghệ để thực hiện hành vi phạm tội, đặt ra nhiều thách thức đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh nói chung và công tác truy nã nói riêng.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam với các Trưởng đoàn các nước ASEAN và Ban Thư ký ASEAN. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an và Ban Chỉ đạo công tác truy nã Bộ Công an, công tác truy nã đã đạt được kết quả tích cực, góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, nâng cao hiệu quả công tác điều tra, xử lý tội phạm, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Trong khuôn khổ hợp tác đa phương, là một nước thành viên ASEAN, Việt Nam cam kết tham gia tích cực và có trách nhiệm trong các cơ chế của ASEAN nói chung và đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm truy nã nói riêng.

Trưởng đoàn Lào đề cập đến những kết quả tích cực đạt được trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm truy nã ở cấp quốc gia và khu vực. Trong hợp tác với Bộ Công an Việt Nam, hai bên đã tăng cường đẩy mạnh công tác trao đổi tình hình liên quan đến các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy và tội phạm xuyên quốc gia; phối hợp trao đổi thông tin và truy bắt các đối tượng truy nã của nước này lẩn trốn ở nước kia. Hằng năm, hai bên đã phối hợp truy bắt, bàn giao hàng trăm đối tượng truy nã về các tội danh đánh bạc, tổ chức đánh bạc, tội phạm sử dụng công nghệ cao và ma túy.

Báo cáo của Trưởng đoàn các nước trong khu vực thể hiện những nỗ lực trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành và nâng cao năng lực lực lượng thực thi pháp luật nhằm ứng phó hiệu quả với tội phạm truy nã.

Báo cáo của Trưởng đoàn các nước cũng thể hiện rõ cam kết, nỗ lực mạnh mẽ trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; những nỗ lực và kết quả đạt được trong công tác truy bắt và xử lý tội phạm truy nã; triển khai các chiến dịch truy quét, bắt giữ tội phạm lừa đảo, đánh bạc qua không gian mạng, mua bán người...

Ghi nhận vai trò tiên phong của Việt Nam

Nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã trong khu vực ASEAN trong giai đoạn phát triển mới, Việt Nam đã chủ trì đề xuất sáng kiến "Tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về nâng cao hiệu quả hợp tác truy bắt tội phạm truy nã" để thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47, tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia vào ngày 26/10/2025.

Việc thông qua tuyên bố tạo cơ sở quan trọng để tăng cường công tác phối hợp xác minh, truy bắt, xử lý các đối tượng truy nã giữa Việt Nam và các nước ASEAN trên tinh thần "Xây dựng ASEAN là mô hình kiểu mẫu trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia" và "Vì một ASEAN không tội phạm".

Để triển khai hiệu quả tuyên bố ở cấp khu vực đi vào chiều sâu, thực chất, tại Thủ đô Hà Nội, ngày 30/9, Bộ Công an Việt Nam chủ trì tổ chức Hội nghị lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã với chủ đề "Tăng cường hợp tác khu vực vì một ASEAN thượng tôn pháp luật và không có tội phạm truy nã."

Hội nghị đã trao đổi, thảo luận, xây dựng và thống nhất các giải pháp chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác phòng, chống tội phạm truy nã thông qua các cơ chế hợp tác đa phương và song phương trong ASEAN. Hội nghị đã thông qua Tuyên bố chung hội nghị và thống nhất dự thảo Kế hoạch hành động chung về tăng cường hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã.

Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn phát biểu bằng hình thức ghi hình. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Trong khuôn khổ Hội nghị, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn đã có bài phát biểu dưới hình thức ghi hình. Tổng Thư ký Kao Kim Hourn cho rằng tại khu vực ASEAN và trên phạm vi rộng hơn, tội phạm xuyên quốc gia ngày càng được tổ chức chặt chẽ, có tính thích nghi cao và hoạt động không biên giới. Các mạng lưới tội phạm đang khai thác công nghệ, tính kết nối ngày càng cao và sự khác biệt về pháp luật giữa các quốc gia để mở rộng hoạt động và trốn tránh lực lượng thực thi pháp luật.

Theo ông Kao Kim Hourn, những diễn biến này làm cho sự hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật, cả trong khu vực ASEAN và trên phạm vi quốc tế, ngày càng trở nên quan trọng. Trên cơ sở đó, hội nghị này là cơ hội để xem xét thực tiễn nhằm tăng cường phối hợp, giải quyết thách thức trong hoạt động và nâng cao sức mạnh tập thể.

Các nội dung thảo luận tại hội nghị là cơ sở quan trọng để tìm ra cách thức tăng cường hoạt động hợp tác và khả năng phối hợp giữa các cơ quan thực thi pháp luật trong khu vực, nhằm đảm bảo thượng tôn pháp luật, an toàn xã hội và đảm bảo công lý xuyên biên giới.

"Trong bối cảnh đó, tôi ghi nhận vai trò tiên phong của Việt Nam trong việc xây dựng Tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo ASEAN về tăng cường hợp tác trong việc truy bắt tội phạm truy nã, được các nhà lãnh đạo ASEAN thông qua vào năm 2025. Bản tuyên bố đó tạo tiền đề chính trị để tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này, như một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm đảm bảo thượng tôn pháp luật và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia", Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn đánh giá./.