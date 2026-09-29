Video VAR hủy bàn thắng của tuyển Việt Nam gây tranh cãi
Phút 37 trận Việt Nam vs Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup 2026, Tài Lộc dứt điểm tinh tế tung lưới Thái Lan nhưng VAR với góc quay không rõ ràng của nhà đài đã hủy bàn thắng của tuyển Việt Nam.
Ghi bàn:
Thái Lan: Sarach Yooyen (10'), Otton (90'+4)
Đội hình ra sân
Việt Nam: Patrik Lê Giang; Adou Minh, Việt Anh, Ngọc Bảo (Khoa Ngô 80'); Tiến Anh, Cao Pendant Quang Vinh, Thành Long (Hai Long 62'), Tuấn Tài (Minh Hoàng 46'), Minh Khoa (Hoàng Đức 46') Tài Lộc (Hoàng Hên 46'), Đình Bắc.
Thái Lan: Anuin Saranon; Nattapong Sayriya, Manuel Bihr, Sarach Yooyen, Kakana Khamyok (Teerasak 60'), Peeradol Chamrasamee, Supachai Chaided, Nicholas Mickelson, Kritsada Kamam, Chanathip, Suphanan Bureerat.
Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/video-var-huy-ban-thang-cua-tuyen-viet-nam-gay-tranh-cai-2559957.html