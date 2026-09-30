Nước mưa chảy xiết như thác, người dân té ngã trên đường TP.HCM

TP.HCM mưa như trút nước giờ tan tầm, người dân vật vã về nhà Mưa lớn trút xuống TP.HCM vào cuối giờ chiều ngày 30/9 khiến nhiều tuyến đường ngập nước. Tại đường Lý Tế Xuyên, phường Hiệp Bình, nước chảy xiết, dòng xe di chuyển chậm.

Chiều tối 30/9, mưa lớn tiếp tục trút xuống nhiều khu vực TP.HCM, đúng thời điểm người dân tan ca. Ghi nhận của Tri Thức - Znews lúc 17h tại đường Lý Tế Xuyên, phường Hiệp Bình, nước dâng cao, chảy xiết qua mặt đường khiến nhiều phương tiện khó di chuyển, một số xe chết máy, người đi đường té ngã.

Người đi xe máy phải giảm tốc, dò từng đoạn đường để tránh những điểm ngập sâu. Một số phương tiện cố vượt qua dòng nước nhưng bị chết máy giữa đường. Trong ảnh, một người mất thăng bằng, ngã xuống nước khi di chuyển qua đoạn ngập.

"Rốn ngập" Lý Tế Xuyên - Linh Đông có địa hình thấp, được ví như một “lòng chảo”, thấp hơn mặt đường Tô Ngọc Vân. Nước lại dồn về suối Linh Tây, trong khi tuyến có nhiều đoạn bị thu hẹp, khiến khả năng thoát nước chậm.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, trước mắt cần duy trì nạo vét suối Linh Tây, thu gom rác, xử lý các vật cản trên dòng chảy, đồng thời khơi thông miệng thu nước và hệ thống cống qua đường Tô Ngọc Vân. Suối Linh Tây đã được nạo vét trong năm 2025, hệ thống cống cũng được kiểm tra, bảo trì và nạo vét định kỳ; một số hố ga được mở thêm, cải tạo hoặc thay nắp.

Về lâu dài, Sở Xây dựng đề xuất đẩy nhanh dự án xây dựng hệ thống thoát nước suối Linh Tây, phục vụ lưu vực khoảng 193 ha. Dự án đã được HĐND TP.HCM đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Sở đánh giá hiện trạng suối Linh Tây đang ở mức báo động, khi khả năng thoát nước hạn chế không chỉ gây ngập khu dân cư mà còn có nguy cơ ảnh hưởng đến hành lang đường sắt Bắc - Nam và các trục giao thông trong khu vực.

Bà Thu Hiền, người dân sống trên đường Lý Tế Xuyên, cho biết nước bắt đầu dâng từ 17h. Từ đầu mùa mưa ở đây đã ngập 3 lần. Gia đình bà phải lắp tấm chắn và đứng canh chừng liên tục, sợ sóng nước tràn vào nhà.

Gần 19h, nước vẫn chảy xiết, xe cộ gần như không thể đi qua, phải dắt bộ. Đoạn Lý Tế Xuyên giao với đường Linh Đông ngập nặng nhất, nước cao quá đầu gối.

Lực lượng chức năng có mặt để hỗ trợ người dân qua đoạn ngập sâu.

19h15 mưa tạnh, nước bắt đầu rút nhưng vẫn chảy xiết.

Tình trạng ngập càng đáng chú ý khi hôm nay TP.HCM đồng thời chịu tác động của mưa dông và triều cường. Theo cơ quan khí tượng Nam Bộ, đỉnh triều tại các trạm Phú An và Nhà Bè được dự báo ở mức 1,63-1,67 m, xuất hiện khoảng 17-19h, xấp xỉ hoặc cao hơn báo động 3. Mưa lớn kết hợp triều cao có thể làm gia tăng ngập tại các khu vực trũng thấp.

TP.HCM ngày 30/9 có mưa rào và dông, riêng chiều và tối có mưa rải rác, cục bộ có nơi mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Triều cường tiếp tục ở mức cao đến hết hôm nay.

Đường TP.HCM hóa sông, ngập đến yên xe máy sau mưa lớn Nước trên đường Phan Huy Ích (phường An Hội Tây) vẫn chưa rút, dù mưa đã giảm. Nhiều đoạn ngập sâu gần lút xe máy. Ôtô ùn ứ vào tối 30/9.