Quảng Ngãi tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân

Việc tổ chức thành công diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân là cơ sở để tỉnh Quảng Ngãi hoàn thiện kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, bảo vệ an toàn cho người dân và môi trường. (Ảnh: KH)

Cuộc diễn tập có sự tham gia phối hợp của Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường, chính quyền và lực lượng phòng thủ dân sự xã Vạn Tường cùng đơn vị vận chuyển nguồn phóng xạ.

Tình huống giả định tại buổi diễn tập được đưa ra là xe chuyên dụng chở nguồn phóng xạ Ir-192 nổ lốp, va chạm dải phân cách; container nguồn văng ra mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ chiếu xạ và phát tán chất phóng xạ.

Một tình huống giả định tại buổi diễn tập. (Ảnh: KH)

Trong khoảng 80 phút, các lực lượng đã thực hành trọn vẹn quy trình ứng phó, gồm: tiếp nhận, xác minh tin báo và kích hoạt phương án ứng phó cấp tỉnh; bảo vệ hiện trường, cô lập khu vực nguy hiểm, sơ tán người dân; thiết lập khu vực kiểm soát, khảo sát suất liều bằng thiết bị chuyên dụng; sơ cấp cứu, chuyển nạn nhân đến bệnh viện; thu hồi nguồn phóng xạ vào thùng chì dã chiến; kiểm tra nhiễm bẩn, tẩy xạ dã chiến và bàn giao hiện trường

Theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tấn Liêm, diễn tập góp phần nâng cao năng lực phối hợp, chỉ huy thống nhất và kỹ năng xử lý sự cố, làm cơ sở hoàn thiện kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân của tỉnh, bảo vệ an toàn cho người dân và môi trường.