Ninh Bình: Hạn chế giao thông trên sông Hoàng Long để hạ thủy hai tàu vận tải

Theo ông Nguyễn Thế Thích, Phó giám đốc Sở Xây dựng Ninh Bình, việc hạn chế giao thông được thực hiện trên cơ sở các quy định về quản lý kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa và công tác điều tiết, khống chế bảo đảm an toàn giao thông, chống va trôi, hạn chế giao thông đường thủy nội địa.

Sở Xây dựng Ninh Bình vừa ban hành Thông báo số 11219/TB-SXD về việc hạn chế giao thông đường thủy nội địa phục vụ hạ thủy hai tàu vận tải trên tuyến sông Hoàng Long.

Cụ thể, Sở Xây dựng đã chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa khi hạ thủy tàu hàng khô có ký hiệu thiết kế MHH26-01 tại Văn bản số 10333/SXD-CVĐTNĐ ngày 14/9/2026 và tàu hàng khô DH2505-09 tại Văn bản số 11147/SXD-CVĐTNĐ ngày 29/9/2026.

Trên cơ sở đề nghị của Công ty CP Gạch ngói Sông Chanh tại Văn bản số 29-09/SC-ATGT ngày 29/9/2026, Sở Xây dựng Ninh Bình thông báo hạn chế giao thông đường thủy nội địa để phục vụ quá trình hạ thủy hai phương tiện trên.

Theo đó, thời gian hạn chế giao thông từ 7h - 14h ngày 2/10/2026. Phạm vi hạn chế từ Km 0+762 - Km 0+970 trên tuyến sông Hoàng Long. Nội dung hạn chế là hạn chế chuẩn tắc luồng đã được công bố trong thời gian tổ chức hạ thủy tàu.

Sở Xây dựng yêu cầu các phương tiện thủy nội địa khi lưu thông đến khu vực nêu trên phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ điều tiết, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa và hệ thống báo hiệu đường thủy được lắp đặt tại khu vực.

Các chủ phương tiện, thuyền trưởng và người điều khiển phương tiện được yêu cầu chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, chấp hành sự điều tiết và nghiêm chỉnh thực hiện các quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa nhằm bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và công trình trong suốt thời gian hạ thủy.

Việc tổ chức hạn chế giao thông trong khung giờ và phạm vi cụ thể nhằm tạo điều kiện cho hoạt động hạ thủy hai tàu vận tải được thực hiện an toàn, đồng thời hạn chế nguy cơ xảy ra va chạm, ảnh hưởng đến hoạt động vận tải trên tuyến sông Hoàng Long.

Tiến Anh