Các cán bộ chiến sĩ cẩn trọng đào bới, tìm kiếm từng mẩu hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 500m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Chỉ trong ngày 30/9, lực lượng tìm kiếm đã quy tập được 10 bộ hài cốt liệt sĩ và 2 bộ di vật kèm theo.

Kết quả trong ngày, tại Khu B, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được 10 bộ hài cốt liệt sĩ và 2 bộ di vật kèm theo.

Cho đến nay đã quy tập được 682 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 30/9, các lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập được 682 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 301 bộ có di vật. Cụ thể: 649 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể (2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B).